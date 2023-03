Thí sinh Hoa hậu Chuyển giới Việt Nam gây bức xúc vì bật lại đàn chị Á hậu

Trong tập 3 Hoa hậu Chuyển giới Việt Nam 2023, Lý Huỳnh My - thí sinh gây tranh cãi trong tập 2 tiếp tục là nhân vật khiến khán giả bức xúc vì tỏ thái độ không tôn trọng HLV, còn cãi tay đôi với Á hậu Chế Nguyễn Quỳnh Châu.

Là một trong những người không hoàn thành tốt thử thách, Huỳnh My bị HLV của mình là Á hậu Thủy Tiên đưa vào vòng loại.

Huỳnh My hoàn thành không tốt thử thách, bị đưa vào phòng loại (Ảnh: BTC)

Khi được Á hậu Chế Nguyễn Quỳnh Châu - HLV thắng thử thách hỏi "Vì sao các bạn muốn ở lại tiếp tục với chương trình?", Huỳnh My đã tỏ thái độ không ngờ: "Khi bước vào vòng này, em không chấp nhận vì em thấy em đã cố gắng rất nhiều. Em không muốn trình bày hay giải thích mình đẹp hay xấu hoặc hơn ai. Em tự tin ở đây là mình có một gương mặt Hoa hậu. Và hôm nay em đã bị make up thành một tone không phù hợp, ekip luôn làm tóc cho em bị rối, bị xù để cho em xấu xí đi từng ngày. Em chỉ mong ở đây có một sự công bằng, chính xác, thực tế, uy tín. Em chỉ nói vậy thôi".

Huỳnh My cho rằng mình không xứng đáng vào phòng loại (Ảnh: BTC)

Sau khi lắng nghe các phần trình bày của các thí sinh, Chế Nguyễn Quỳnh Châu chia sẻ quan điểm của mình: "Tới bây giờ Châu làm nghề bao nhiêu năm để Châu sống được tới bây giờ vẫn nhờ vào thái độ. Quan điểm của Châu là thái độ nhiều khi còn quan trọng hơn cả trình độ. Châu sẽ chọn loại bạn My".

Quyết định của HLV Chế Nguyễn Quỳnh Châu đã khiến Huỳnh My không chấp nhận và chất vấn lại rằng: "Bạn nói My thái độ là thái độ chỗ nào và ở đâu bạn nói cho My nghe đi. My đâu có thái độ, đâu có nói về chương trình hay là gì đâu". Trước lời chất vấn của Huỳnh My, HLV Chế Nguyễn Quỳnh Châu giải thích: "Châu nghĩ rằng cho dù mình như thế nào trên sân khấu cũng phải biết cảm ơn ekip đã hỗ trợ".

HLV Chế Nguyễn Quỳnh Châu sững người khi thấy thái độ của Huỳnh My (Ảnh: BTC)

Cuộc tranh luận đã đi đến đỉnh điểm khi Huỳnh My đặt câu hỏi: "Tại sao ekip lại liên tục make up cho mình trễ hơn người khác?". Nghe đến đây, Chế Nguyễn Quỳnh Châu hỏi ngược lại rằng: "Bạn có biết khi bạn đi thi quốc tế điều đầu tiên bạn phải biết đó là make up không? Nếu bạn biết tự make up thì bạn không cần phải nhờ vào ekip và nếu bạn nhờ vào ekip và bạn không chỉnh sửa được bây giờ bạn đổ lỗi cho ekip là sao?". Không chịu thua, Huỳnh My đáp lại: "Vậy bạn đã đi thi quốc tế chưa?". Phần chất vấn của Huỳnh My đã khiến giám khảo sửng sốt và Chế Nguyễn Quỳnh Châu đành phải ngậm ngùi im lặng.

Huỳnh My khiến khán giả bức xúc vì chất vấn ngược Chế Nguyễn Quỳnh Châu (Ảnh: BTC)

Dược sĩ Tiến cũng tỏ ra thất vọng vì đã cho Huỳnh My cơ hội vào vòng trong ở cuộc thi năm nay dù đây là thí sinh đã gây tranh cãi từ mùa 1. Biết mình bị loại, Huỳnh My tiếp tục tỏ thái độ gây sốc. Thí sinh đội Á hậu Thủy Tiên buông bỏ cài tóc: "Em cảm ơn anh đã loại em, em cảm ơn. Tất cả mọi người đã loại cho em được sống tự do. Thank you so much (cảm ơn mọi người rất nhiều)". Những lời nói và thái độ của Huỳnh My trong vòng loại đã khiến Ban giám khảo sốc không nói nên lời.

Lý Huỳnh My không phải là gương mặt xa lạ đối với fan cuộc thi Hoa hậu Chuyển giới Việt Nam. Thí sinh này từng tham gia mùa đầu tiên nhưng lại có phản ứng gắt gao khi bị loại khỏi top 15. Người đẹp chuyển giới gốc An Giang bật khóc, gào thét cho rằng chương trình bất công với mình.

Chưa kể sau đó, Huỳnh My còn thẳng thừng tuyên bố: "Từ nay em sẽ không tham gia cuộc thi nào nữa" và nói rằng chương trình rất phù hợp với các bạn diễn hài. Thế nhưng giờ đây Huỳnh My lại một lần nữa tìm đến cuộc thi, khẳng định đã thay đổi để trở thành niềm tự hào của gia đình. Tuy nhiên, thái độ của cô trong chương trình lại đi ngược lại với lời nói từ tập 1.

Ở phần thi chụp hình cùng sản phẩm ở tập 2, Huỳnh My cũng bị chê có biểu cảm và tạo dáng cứng nhắc (Ảnh: BTC)