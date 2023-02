Ảnh cưới "như ai ép" của thí sinh Hoa hậu Chuyển giới Việt Nam nổi khắp MXH

Những ngày qua, cư dân mạng lan truyền nhau một bức hình cưới với biểu cảm khó hiểu như bị ép buộc của một cặp đôi. Chàng trai với nụ cười rạng rỡ không ai khác là người mẫu Nguyễn Minh Kha, còn cô dâu chính là Huỳnh My - thí sinh của Hoa hậu Chuyển giới Việt Nam.

"Thánh nữ u sầu", "Cố gượng cười nhưng trong lòng không được vui", "Tôi mà là cô dâu thì tôi sẽ cười như chưa bao giờ được cười!"... hàng loạt bình luận để lại dành cho biểu cảm khó hiểu của Huỳnh My. Trong khi Minh Kha ra sức hỗ trợ các thí sinh, tạo đủ các dáng từ dễ tới khó, thậm chí bồng bế nhưng vẫn giữ tinh thần vui vẻ cho bức hình thì Huỳnh My bước vào set với khuôn mặt không giống chụp hình cưới.

Lý Huỳnh My được nhận xét là có biểu cảm đơ cứng, thiếu sự tương tác với bạn diễn. Trên thực tế, thí sinh này cũng liên tục di chuyển gây khó khăn cho nhiếp ảnh gia đang tác nghiệp. Mặc dù đã được HLV Thủy Tiên liên tục nhắc nhở: "Cười lên My ơi" nhưng cô vẫn phớt lờ, nhất quyết không thay đổi thái độ. Ngay cả giám khảo người Thái Lukkade Metinee cũng cảm thấy khó hiểu: "Why does she look so sad?" (Tạm dịch: "Sao trông nét mặt cô ấy buồn thế?").

Huỳnh My với nụ cười gượng khiến netizen chia sẻ rằng "cô dâu" như bị bố mẹ ép cưới - Ảnh: BTC

Trong khi các thí sinh trong đội nở nụ cười rạng rỡ, cô vẫn giữ nét mặt buồn rầu (hàng trên, ngoài cùng bên phải) - Ảnh: BTC

Bức ảnh khiến Hương Giang phải thẳng thắn cho biết thí sinh này đang phá hỏng bức ảnh cả nhóm - Ảnh: BTC

Trước khi bước vào thử thách chính, Huỳnh My cũng đã khiến Á hậu Hoàng Thùy phải thốt lên: "Cái gì vậy?" vì những dáng chụp ảnh khó hiểu, biểu cảm "trước sau như một". Quá trình thi đấu của Huỳnh My trong chương trình khiến ai nấy đều phải lắc đầu ngao ngán. Đây cũng là nguyên nhân khiến Huỳnh My nhận nhiều phản ứng trái chiều từ khán giả.

Huỳnh My không nhận được sự ủng hộ của khán giả Hoa hậu Chuyển giới Việt Nam - Ảnh: BTC

Lý Huỳnh My không phải là gương mặt xa lạ đối với fan cuộc thi Hoa hậu Chuyển giới Việt Nam. Thí sinh này từng tham gia mùa đầu tiên nhưng lại có phản ứng gắt gao khi bị loại khỏi top 15. Người đẹp chuyển giới gốc An Giang bật khóc, gào thét cho rằng chương trình bất công với mình.

Chưa kể sau đó, Huỳnh My còn thẳng thừng tuyên bố: "Từ nay em sẽ không tham gia cuộc thi nào nữa" và nói rằng chương trình rất phù hợp với các bạn diễn hài. Thế nhưng giờ đây Huỳnh My lại một lần nữa tìm đến cuộc thi, khẳng định đã thay đổi để trở thành niềm tự hào của gia đình. Tuy nhiên, thái độ của cô trong chương trình lại đi ngược lại với lời nói từ tập 1.

Ở phần thi chụp hình cùng sản phẩm, Huỳnh My cũng bị chê có biểu cảm và tạo dáng cứng nhắc - Ảnh: BTC