Sự non nớt của dàn huấn luyện viên "Hoa hậu Chuyển giới Việt Nam"

Sau 2 năm vắng bóng, Miss International Queen Vietnam - Hoa hậu Chuyển giới Việt Nam đã trở lại với mùa mới khiến người hâm mộ vô cùng hào hứng. Khác hẳn với mùa trước đó có 2 HLV nhẵn mặt show thực tế là Hoàng Thùy và Minh Tú, 4 HLV của Hoa hậu Chuyển giới Việt Nam 2023 bao gồm Á hậu Mai Ngô, Á hậu Thủy Tiên, Á hậu Quỳnh Châu và người mẫu Bùi Quỳnh Hoa. Tất cả đều là những người đẹp lần đầu ngồi vào vị trí dẫn dắt, chiêu dụ thí sinh. Không nằm ngoài dự đoán, sự non nớt của những "tân binh" lần đầu ngồi "ghế nóng" đã được thể hiện rõ trong tập 1 vừa lên sóng, khiến chương trình phần nào giảm đi tính lôi cuốn.

Dàn HLV Hoa hậu Chuyển giới Việt Nam 2023 - Ảnh: BTC

Những màn tranh giành thí sinh kém hấp dẫn

4 HLV tham gia Hoa hậu Chuyển giới Việt Nam 2023 đều có công ty hậu thuẫn riêng, đa phần đều là đại diện đến từ những công ty lớn đào tạo, quản lý Hoa hậu. Xuyên suốt tập 1, khán giả cảm thấy nhàm chán khi các HLV liên tục mượn danh công ty để "câu kéo" thí sinh về đội mình.

Ngay cả giám khảo lẫn khán giả cũng có thể "bắt bài" các HLV. Á hậu Quỳnh Châu luôn dùng bản thân để lấy ví dụ điển hình cho việc có kinh nghiệm vì đã thất bại trong nhiều cuộc thi, đến khi cô trở thành Á hậu trong năm qua. Người đẹp tự tin có hậu thuẫn tốt là nhà Sen Vàng - công ty đào tạo Hoa hậu làm nhiều dự án cộng đồng: "Em muốn làm đại diện Việt Nam năm nay phải có người lên chiến lược, phải có đơn vị hậu thuẫn, trang bị mọi thứ để đi thi quốc tế. Quỳnh Châu và nhà Sen Vàng rất sẵn sàng ở đây rồi".

Á hậu Quỳnh Châu hay đưa nhà Sen Vàng ra và việc bản thân có nhiều trải nghiệm để câu kéo thí sinh - Ảnh: BTC

Không thua kém, Á hậu Thủy Tiên - đại diện nhà Hoàn vũ cũng cho biết "đại gia đình" của mình nhận được nhiều tài trợ ra sao, có lớp học đào tạo Hoa hậu thế nào, vào đội trang bị được những kỹ năng gì: "Nếu bạn muốn vương miện và chinh chiến quốc tế, bạn nên biết HLV nào và team nào có thể trang bị cho bạn những kỹ năng. Nếu bạn về với Thủy Tiên, chắc chắn những kỹ năng mà bạn còn thiếu sẽ được trang bị".

Thủy Tiên cũng mang công ty chủ quản ra để làm "cần câu" - Ảnh: BTC

Trong khi đó, người mẫu Bùi Quỳnh Hoa lại hứa hẹn cho thí sinh vào đội những vị trí vedette, first face trên sàn diễn thời trang cùng ưu thế có đội ngũ trang điểm, tham gia lớp dạy catwalk mà cô đang giữ vị trí giảng viên. Bùi Quỳnh Hoa cũng lặp lại "bí kíp" của siêu mẫu Minh Tú mùa trước khi tìm hiểu thí sinh qua MXH để "đánh vào tâm lý" họ.

Nhờ lướt Facebook, Bùi Quỳnh Hoa thuyết phục được Đan Tiên vào đội nhờ nhắc đến bà nội - người đã truyền động lực rất nhiều cho người đẹp chuyển giới - Ảnh: BTC

Riêng Mai Ngô như "người ngoài cuộc" khi có gu thí sinh khác biệt 3 HLV còn lại. Nếu phải tranh giành, cô cũng khá kiệm lời vì cho rằng chỉ nên nói những gì mình làm được, không nên "nổ". Cũng chính vì khán giả đoán trước được những "chiêu thức" mà dàn HLV mới sẽ dùng nên tập 1 Hoa hậu Chuyển giới Việt Nam 2023 lại nhạt nhòa so với mùa năm 2021.

Mai Ngô có gu chọn thí sinh khác biệt 3 HLV còn lại - Ảnh: BTC

Không có nhiều phát ngôn viral

Ở mùa có Hoàng Thùy, Minh Tú và Lona Kiều Loan, cả rổ phát ngôn ấn tượng được fan Hoa hậu chia sẻ rầm rộ trong các diễn đàn sắc đẹp. Điển hình như chuyện Hoàng Thùy khẳng định với Lona Kiều Loan: "You will not be at my level" (tạm dịch: "Em sẽ không bằng đẳng cấp của chị đâu"). Hay Hoàng Thùy cũng từng tự tin: "Chị có thể hát, chị có thể nhảy", "Mình thi cuộc thi nhất hành tinh rồi nên mình chẳng cần thi cuộc thi nào cả". Minh Tú cũng từng đáp trả với phát ngôn: "Mình không có nhất hành tinh nhưng mình không có linh tinh đâu nhé!".

Hoàng Thuỳ khẳng định với Kiều Loan: "You will not be at my level" - Ảnh: BTC

Đến Hoa hậu Chuyển giới Việt Nam 2023, hầu như chỉ có câu nói gây tranh cãi của Thủy Tiên là được fan sắc đẹp chia sẻ rầm rộ. Trong lúc thuyết phục một thí sinh, Thủy Tiên đã đụng chạm đến công ty đối thủ: "Nhà Sen Vàng thường sử dụng 'cây nhà lá vườn'", trong khi người đẹp tự tin bản thân có năng lực, được các công ty khác tự tìm đến mời làm MC, host chương trình Podcast song ngữ.

Thủy Tiên có phát ngôn gây tranh cãi khi đụng chạm đến nhà Sen Vàng - Ảnh: BTC

Phát ngôn tự mâu thuẫn

Trong tập 1, Chế Nguyễn Quỳnh Châu nhiều lần làm lộ sự vội vàng của mình vì các phát ngôn "vả nhau đôm đốp". Những lần lôi kéo thí sinh không nhất quán khiến Á hậu bị chính các giám khảo "bắt bẻ" ngược.

Là HLV duy nhất không chọn Đan Tiên - cô gái được ví như "bản sao Baifern Pimchanok", Quỳnh Châu cho biết đó là do trong đội đã có màu sắc giống nữ thí sinh rồi. Thế nhưng khi Hà Anh - nữ BTV được nhận xét là có màu giống Đan Tiên bước ra, Quỳnh Châu lại tranh giành cho bằng được.

Cụ thể, Quỳnh Châu quyết tranh giành Hà Anh với người mẫu Quỳnh Hoa: "Đan Tiên - người giống màu em vào đội Quỳnh Hoa rồi, vô đó mắc công đấu nhau cực khổ, đội chị chưa có màu của em". Nghe đến đây, giám khảo Dược sĩ Tiến lập tức thắc mắc: "Châu, hồi nãy em từ chối Đan Tiên vì em nói có màu giống Đan Tiên rồi mà. Hồi nãy em nói vậy mà". Câu hỏi của giám khảo khiến Quỳnh Châu ngơ ngác, phân trần rằng vì Hà Anh biết tiếng Anh nên sẽ khác với Đan Tiên.

Quỳnh Châu ngơ người khi bị Dược sĩ Tiến bắt bẻ - Ảnh: BTC

Sau đó, Quỳnh Châu lại tiếp tục mắc lỗi khi tranh giành Tường San - thí sinh trẻ tuổi nhất cuộc thi. Nghe Thủy Tiên cho rằng Tường San giống màu thí sinh Hà Anh trong đội Quỳnh Châu, Á hậu cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2022 đã lặp lại câu nói của Quỳnh Hoa: "Mỗi người 1 màu sắc khác nhau, làm sao người giống người được em?". Phát ngôn của cô lại một lần nữa nảy sinh nhiều mâu thuẫn.

Kinh nghiệm ghế nóng chính là điểm mà cả 4 người đẹp đều đang thiếu sót, việc đặt cơ hội vào tay những gương mặt trẻ này là một sự mạo hiểm, đồng thời sẽ là bài toán đau đầu dành cho Hương Giang và Dược sĩ Tiến. Đổi mới là cần thiết, tuy nhiên hiệu quả đến đâu mới là điều cần quan tâm nhất.