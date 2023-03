"Nữ hoàng drama" gọi tên Huỳnh My: Hai lần thi Hoa hậu chuyển giới Việt Nam đều gây sóng gió, thái độ thế nào mà bị Hương Giang mời ra ngoài?

Tập 3 Miss International Queen Vietnam 2023 đã thu hút sự chú ý lớn của khán giả và được bàn luận khắp mạng xã hội bởi tình huống đối đáp "tay đôi" của thí sinh Huỳnh My với huấn luyện viên Quỳnh Châu và ban giám khảo.

Dù bị loại nhưng cô gái này đã chiếm trọn "spotlight", khiến nhiều người tò mò Huỳnh My là ai?

Huỳnh My sinh năm 1994, đến từ An Giang. Sau khi chuyển giới, cô sở hữu gương mặt nữ tính, hài hòa, và theo lời tự nhận xét của Huỳnh My thì cô có "gương mặt Hoa hậu". Bên cạnh đó, vóc dáng cao, mảnh mai cũng khiến người đẹp chuyển giới có được thân hình gợi cảm không kém con gái chính hiệu.

Tuy nhiên, cá tính của Huỳnh My lại là thứ khiến cô nàng bị khán giả trừ điểm. Huỳnh My đã hai lần tham gia cuộc thi Miss International Queen Vietnam (năm 2018 và 2023) và lần nào cũng xảy ra những drama liên quan đến thái độ, hành động, phát ngôn có phần thiếu tôn trọng ban giám khảo của cô nàng.

Miss International Queen Vietnam 2018: Gào khóc, la hét khi bị loại

Trong mùa đầu tiên của Miss International Queen Vietnam, Huỳnh My dừng chân ở Top 15, bị loại tại tập 4 của chương trình. Khi bước vào vòng loại, các thí sinh được nói về những thế mạnh của mình và mục đích khi đến với chương trình để thuyết phục ban giám khảo cho cơ hội đi tiếp. Nhưng câu trả lời "tự tin về nhan sắc" của Huỳnh My lại khiến mọi người khó chịu và khuyên cô nên tiết chế.

Không chấp nhận kết quả bị loại, Huỳnh My bật khóc và gào thét lên, cho rằng chương trình thiếu sự công bằng khi cô đã cố gắng hết sức. Thậm chí cô còn nói chương trình này "rất phù hợp với các bạn diễn hài" và tuyên bố: "Tôi sẽ không thi bất cứ một cuộc thi nào nữa".

Hương Giang cùng huấn luyện viên đã phải ra sức giải thích, khuyên cô quay trở lại xin lỗi ban giám khảo vì hạnh động quá khích đó

Miss International Queen Vietnam 2023: Hỏi vặn Quỳnh Châu, tỏ thái độ bất cần với toàn bộ ban giám khảo



Dù từng tuyên bố không tham gia bất cứ cuộc thi nào nữa nhưng năm 2023, Huỳnh My bất ngờ trở lại với Miss International Queen Vietnam - cuộc thi mà cô đã từng phẫn nộ, cho rằng thiếu công bằng.

Người trao cho Huỳnh My cơ hội vào Top 20 lần này là giám khảo Dược sĩ Tiến, bởi anh hy vọng đây sẽ là cơ hội để cô gái này chứng minh sự thay đổi, lấy lại được thiện cảm từ mọi người sau những hình ảnh không mấy tốt đẹp ở mùa đầu tiên.

Thế nhưng, từ tập 1 đến tập 3 của chương trình, Huỳnh My lại tiếp tục tạo sự khó chịu cho người xem lẫn giám khảo. Cô thể hiện sự cứng đầu, không làm theo sự hướng dẫn của huấn luyện viên mà chỉ chăm chăm làm theo ý mình.

Đỉnh điểm là sự việc Huỳnh My cãi tay đôi với huấn luyện viên Quỳnh Châu và ban giám khảo ở trong phòng loại.

Ở tập 3, Huỳnh My bị huấn luyện viên Thủy Tiên đưa vào phòng loại trừ. Huỳnh My tỏ ra không phục, cho rằng mình không xứng đáng bị đưa vào phòng loại trừ vì trong đội vẫn có người làm yếu hơn.

"Khi phải bước vào vòng này em không chấp nhận. Vì em đã cố gắng rất nhiều. Em không muốn trình bày mình đẹp hay xấu hoặc hơn ai điều gì. Em tự tin vì có một gương mặt Hoa hậu, hôm nay em đã bị make-up không phù hợp... Em chỉ muốn có một điều gì đó ở đây công bằng, chính xác, thực tế", Huỳnh My nói.

Khi huấn luyện viên Quỳnh Châu (đội chiến thắng) bày tỏ quan điểm "thái độ còn hơn trình độ" và quyết định loại Huỳnh My vì thái độ không tốt trong lúc làm việc, thí sinh này bất ngờ hỏi ngược: "Bạn nói My thái độ, là thái độ chỗ nào và ở đâu. Bạn nói thử cho My nghe. My không thái độ, My cũng chẳng nói chương trình".

Quỳnh Châu cho biết: "Cho dù có gặp vấn đề gì trên sân khấu, mình phải biết cảm ơn ê-kíp hỗ trợ", nhưng Huỳnh My tiếp tục bày tỏ không hài lòng vì ê-kíp luôn làm cho mình trễ hơn người khác. Quỳnh Châu chia sẻ: "Bạn có biết khi bạn đi thi quốc tế, điều đầu tiên bạn phải biết đó là make-up không? Nếu bạn biết tự make-up thì bạn không cần phải nhờ vào ê kíp. Nếu bạn nhờ vào ê kíp và bạn không chỉnh sửa được bây giờ bạn đổ lỗi cho họ là sao?". Huỳnh My tiếp tục cãi ngang: "Vậy bạn đã đi thi quốc tế chưa?".

Câu hỏi vặn này khiến Quỳnh Châu phải lắc đầu, các giám khảo ngồi cạnh cũng bất ngờ và ngao ngán với thái độ của Huỳnh My.

Khi Dược sĩ Tiến - người cho Huỳnh My cơ hội bày tỏ sự thất vọng với cô thì thí sinh này còn có phản ứng sốc hơn: "Em cảm ơn anh đã loại em, em cảm ơn. Tất cả mọi người đã loại cho em được sống tự do. Thank you so much (cảm ơn rất nhiều)". Ngay lập tức, Hương Giang liền mời Huỳnh My rời khỏi phim trường: "Xin mời em ra khỏi đây".