Hương Giang: Nàng Hậu với những thành công nhuốm màu thử thách

Các đấu trường nhan sắc quốc tế trong nhiều năm nay luôn có bóng dáng của các đại diện Việt Nam. Tuy nhiên, không phải ai cũng giành được thành tích cao như mong muốn. Giữa vô vàn các đối thủ nặng kí tới từ những quốc gia nổi tiếng với ngạch "đào tào hoa hậu', việc "lọt top" vốn dĩ đã là điều khó khăn, chứ chưa nói tới việc chạm vào ngôi vị danh giá nhất. Vậy mà vào đầu tháng 3/2018, Hương Giang đã làm được điều tưởng như là bất khả thi ấy. Vượt qua rất nhiều thí sinh tiềm năng, cô chính thức đăng quang Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế trước sự ngỡ ngàng của nhiều người.

Chứng kiến khoảnh khắc Hương Giang chạm tới vương miện, hẳn nhiều người nghĩ chiến thắng của cô là "ăn may". Nhưng kỳ thực, đó là thành quả xứng đáng với những gì Hương Giang xứng đáng được nhận, sau quá trình dài cố gắng.

Để có được diện mạo hoàn hảo nhất, Hương Giang ngoài việc phải trải qua nhiều cuộc phẫu thuật đầy đau đớn, còn rất chỉn chu trong việc bàn bạc với ekip để chuẩn bị hành trang đi thi với nào là trang phục, phụ kiện kết hợp với các layout làm tóc/makeup sao cho phù hợp. Song song với đó, cô cũng thể hiện sự nghiêm túc, đầu tư cho cuộc thi bằng việc trau dồi các khoá ngoại ngữ, luyện ứng xử... để có những màn thể hiện đầy thuyết phục tại nước bạn.

Còn nhớ trong buổi giao lưu trên truyền hình Thái Lan, ngay khi cuộc thi vừa kết thúc, MC đã hỏi Hương Giang vì sao cô lại đi thi Hoa hậu dù trước đó đã từng tham gia nhiều cuộc thi trong nước rồi? Đáp lại câu hỏi ấy, Hương Giang bình tĩnh trả lời: "Giả sử trong tương lai, những đứa con của bạn muốn được chuyển giới, bạn sẽ làm gì?" - câu nói này không chỉ thể hiện sự thông minh của Hương Giang mà còn cho thấy khát khao được công nhận và phần nào ánh được hành trình cố gắng của cô chẳng hề đơn giản.

Trước khi thi Vietnam Idol hay Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế, Hương Giang từng phải trả qua nhiều áp lực từ phía gia đình hay cư dân mạng. Thay vì "đấu khẩu" tay đôi, cô đã lặng lẽ cố gắng và dùng chính thành công của mình để làm câu trả lời. Bố Hương Giang, từng không mấy ủng hộ con đường cô đi, giờ lại tự hào hết sức mỗi khi ai nhắc tới tên con gái mình.

Sau khi đã đạt được ngôi vị cao nhất của cuộc thi Hoa hậu, Hương Giang không hề ngủ quên trên chiến thắng mà còn hoạt động năng nổ hơn xưa. Cô liên tục ra các sản phẩm âm nhạc có đầu tư, viral khắp các trang mạng xã hội, phát triển các dự án vì cộng đồng... và mới đây là việc ngồi vào ghế nóng The New Mentor. Hơn cả một Hoa hậu, Hương Giang hiện giờ giống như một ngôi sao toàn năng trong mắt khán giả, khiến cái mác "ăn may" khi xưa dần bị xoá nhòa. Người ta có thể may mắn đôi ba lần chứ chẳng ai có thể may mắn suốt nhiều năm trời như vậy. Sự "may mắn" hiếm hoi mà Hương Giang có, đó là hiểu rõ được bản ngã của mình, là biết cách tạo ra những lộ trình cho tương lai. Còn thành công hôm nay của cô là kết quả của một chặng đường nhuốm màu gian khó.