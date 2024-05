Không nhận ra bạn thân Park Seo Joon event Hermès: Tự dưng sao vạm vỡ quá!

Park Hyung Sik là một trong những mỹ nam nổi tiếng Hàn Quốc với nhiều tác phẩm nổi tiếng như Happiness, Cô Nàng Mạnh Mẽ Do Bong Soon, The Heirs... Mỹ nam sinh năm 1991 gây ấn tượng với visual điểu trai, nam tính cùng đường nét gương mặt góc cạnh, cuốn hút. Ngoài ra, chiều cao 1m84 cùng đôi chân dài miên man cũng là một điểm cộng giúp anh chàng luôn "đốn tim" phái nữ. Mới đây, Park Hyung Sik tiếp tục khiến dân tình u mê không lối thoát với visual 10 điểm cùng body vạm vỡ khi xuất hiện tại sự kiện của Hermès.

Diện mạo đầy nam tính, vạm vỡ "đốn gục" mọi fangirl của Park Hyung Sik trong sự kiện mới đây

Chẳng cần trang phục cầu kỳ, Park Hyung Sik vẫn khiến ai nấy đều khó có thể rời mắt khi diện combo áo sơ mi phối cùng quần suông đen, tôn lên trọn thân hình xuất sắc, bắp tay vạm vỡ cùng đôi chân dài miên man. Kiểu tóc vuốt ngược cũng giúp nam diễn viên thêm phần lãng tử, mang vibe bad boy cực "bánh cuốn"



Qua ống kính cam thường, Park Hyung Sik vẫn khiến biết bao chị em say đắm với ngoại hình nam tính, cuốn hút ở tuổi 32. Ngoại hình như tổng tài bước ra từ trong phim của anh cũng khiến biết bao người say đắm



Đa phần, cộng đồng mạng đều cho rằng Park Hyung Sik ngày càng thăng hạng visual sau khi "độ" vóc dáng thêm phần vạm vỡ, khoẻ khoắn, bờ vai cũng to và rộng hơn. Trước đây, nam diễn viên vẫn điển trai nhưng thân hình có hơi gầy và hốc hác.

Một số bình luận của netizen:

- Đẹp trai quá, body độ lên nhìn bánh cuốn hơn trước luôn ý!

- Đẹp điên, như tổng tài xé truyện bước ra.

- Style đơn giản nhưng vẫn cuốn, trông vibe bad boy mê quá!

- Ôi body độ lên nhìn đẹp hơn nhiều nha, trước thấy hơi gầy.

- Nhìn nam tính quá!

Dân tình đều cho rằng diện mạo hiện tại của Park Hyung Sik đẹp hơn rất nhiều so với thân hình "cò hương" trước kia