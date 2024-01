Hương Giang - Dược sĩ Tiến chính thức là NSX Miss Universe Vietnam, Lan Khuê rời ghế giám đốc điều hành

Ngày 29/1, buổi ký kết giữa hợp tác giữa Miss Universe Vietnam với 2 đối tác là Dược sĩ Tiến (Dược sĩ Tiến Entertainment) và Hương Giang (Star Group) diễn ra tại TP.HCM. Theo đó, Dược sĩ Tiến và Hương Giang sẽ là bộ đôi NSX của Miss Universe Vietnam trong mùa giải mới. Thông tin này nhanh chóng nhận được sự quan tâm của người hâm mộ nhan sắc Việt.

Bên cạnh những nhân vật chính thì buổi lễ còn có sự xuất hiện của Hoa hậu Bùi Quỳnh Hoa - Miss Universe Vietnam 2023, Hồng Đăng - Á hậu 2 Miss Universe Vietnam 2023, Top 6 Miss Universe Vietnam 2023 - Lydie Vu và Phạm Thị Anh Thư, Người đẹp chuyển giới Đan Tiên...

Miss Universe Vietnam công bố NSX mới là Dược sĩ Tiến và Hương Giang

Hoa hậu Bùi Quỳnh Hoa khoe nhan sắc với chếc đầm cắt xẻ gợi cảm

Bùi Quỳnh Hoa đọ sắc bên Á hậu Hồng Đăng tại lễ ký kết. Á hậu 1 Miss Universe Vietnam vắng mặt

Người đẹp Anh Thư khoe vẻ ngoài sắc sảo trên thảm đỏ

Lydie Vũ cuốn hút khi đọ sắc cùng Anh Thư

Người đẹp chuyển giới Đan Tiên

Nói về màn hợp tác mới, bà Thúy Nga - đại diện Công ty cổ phần thương mại Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam - đánh giá cao sự thông minh, quyết đoán trong công việc của Hoa hậu Hương Giang và Dược sĩ Tiến. Bà Thúy Nga cho biết có nhiều bên liên hệ để đảm nhận vai trò NSX nhưng cuối cùng bà tin tưởng bộ đôi Dược sĩ Tiến và Hương Giang.

"Chúng tôi nhìn thấy sự trẻ trung, năng động và sự thông minh của các bạn. Cả hai là đơn vị đến cuối cùng trong quá trình trao đổi nhưng các bạn "chạy" rất nhanh. Tôi cũng thích thú các ý tưởng của các bạn, đặc biệt là The New Mentor. Nếu sự kết hợp này thành công sẽ mang lại sự mới mẻ, thú vị cho khán giả, đóng góp tích cực cho cộng đồng", bà Thúy Nga chia sẻ lý do hợp tác với 2 NSX mới.

Bà Thúy Nga - đại diện Công ty cổ phần thương mại Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam

Tại buổi lễ ký kết, Hương Giang chia sẻ hiện tại có nhiều cuộc thi nhan sắc diễn ra nên việc tạo thêm cuộc thi mới là điều không khả quan. Thay vào đó cô bắt tay hỗ trợ Miss Universe Vietnam với vai trò là NSX. Còn về phía Dược sĩ Tiến, anh chia sẻ:

"Việc bắt tay giữa tôi, Hương Giang với Công ty cổ phần thương mại Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam đã là sự bùng nổ rồi. Về quy mô, chắc chắn sẽ khiến khán giả mong chờ. Tôi sẽ không làm chương trình với tiêu chuẩn thấp hơn những cái tôi từng làm. Tôi sẽ không bao giờ tạo bước thụt lùi trong lộ trình trở thành nhà sản xuất hàng đầu của mình".

Dược sĩ Tiến

Hoa hậu Hương Giang

Cũng tại sự kiện này, bà Thúy Nga cho biết Lan Khuê không còn đảm nhận vai trò giám đốc điều hành của Miss Universe Vietnam. Về lý do, bà Thúy Nga phản hồi: "Sự gắn bó giữa Elite và Lan Khuê suốt hơn 10 năm qua là những cái rất khó diễn tả được bằng lời. Với cá nhân tôi, Khuê không cùng đồng hành cùng vì lịch công việc cá nhân là một sự tiếc nuối rất lớn. Tuy nhiên tôi tôn trọng quyết định của Khuê".

Trước đó, Quỳnh Nga cũng thông báo thôi giữ chức Giám đốc quốc gia của Miss Universe Vietnam.