Hương Giang có gì mà dám thi Miss Universe 2025?

Thông tin Hương Giang chính thức trở thành đại diện Việt Nam tại Miss Universe 2025 đang làm cả showbiz chấn động. Đây là lần đầu tiên Việt Nam đưa một nghệ sĩ chuyển giới tham gia đấu trường nhan sắc khốc liệt bậc nhất hành tinh. Trước những bàn luận trái chiều, không ít khán giả đặt câu hỏi: điều gì khiến Hương Giang đủ tự tin để bước ra sân khấu Miss Universe, nơi quy tụ những người đẹp xuất sắc toàn cầu?

Từ Vietnam Idol 2012 đến Miss International Queen 2018: Hành trình vượt định kiến

Hương Giang sinh năm 1991, gây chú ý khi tham gia Vietnam Idol 2012. Không chỉ bởi chất giọng lạ, phong cách trình diễn quyến rũ, Hương Giang còn khiến khán giả ấn tượng vì dám công khai giới tính thật ngay trên sóng truyền hình. Dừng chân ở Top 4, nhưng hành trình tại Vietnam Idol đã trở thành "bệ phóng" giúp cái tên Hương Giang được nhiều khán giả biết đến.

Sau cuộc thi, Hương Giang tiếp tục miệt mài khẳng định mình bằng các sản phẩm âm nhạc. Song phải đến năm 2018, tên tuổi cô mới thực sự bùng nổ khi đăng quang Miss International Queen - cuộc thi nhan sắc lớn nhất thế giới dành cho phụ nữ chuyển giới. Chiến thắng này không chỉ là thành công cá nhân mà còn đưa nhan sắc Việt Nam ghi dấu ấn trong bản đồ sắc đẹp quốc tế. Hình ảnh Hương Giang đội vương miện đã trở thành khoảnh khắc truyền cảm hứng cho cộng đồng LGBT Việt Nam và hàng triệu khán giả.

Hương Giang thời điểm mới bước vào nghề

Mất 6 năm để Hương Giang bứt lên thành sao ở làng giải trí Việt, tất cả nhờ chiến thắng ở cuộc thi Miss International Queen 2018

Nghệ sĩ đa di năng: Ca hát, diễn xuất, nhà sản xuất và host chương trình

Khác với nhiều hoa hậu chỉ gắn bó cùng các hoạt động cộng đồng sau đăng quang, Hương Giang chọn con đường trở thành nghệ sĩ giải trí đa năng. Với âm nhạc, cô sở hữu loạt hit như Anh đang ở đâu đấy anh, Tặng anh cho cô ấy, Em hơi mệt với bạn thân anh… liên tục đạt triệu view, tạo trend trên mạng xã hội.

Ở lĩnh vực diễn xuất, Hương Giang từng sản xuất và đóng chính phim Sắc đẹp dối trá. Song song đó, cô còn là gương mặt quen thuộc ở các gameshow và đặc biệt nổi bật với vai trò host chương trình hẹn hò. Series Người ấy là ai mà Hương Giang dẫn dắt trở thành "cú nổ" rating.

Đặc biệt, cô còn lấn sân sang vai trò nhà sản xuất, đồng hành cùng nhiều chương trình truyền hình thực tế và cả các cuộc thi nhan sắc như Miss International Queen Vietnam, The Next Gentleman, The New Mentor, Miss Universe Vietnam 2024, Hoa hậu Việt Nam 2024... Việc đảm nhận nhiều vai trò cùng lúc, cộng thêm kinh nghiệm trình diễn trên sàn catwalk chính là nền tảng quan trọng giúp cô có bản lĩnh và kinh nghiệm khi đặt chân đến Miss Universe.

Hương Giang chứng minh bản thân là nghệ sĩ đa-zi-năng khi không chỉ ca hát mà còn tham gia nhiều lĩnh vực như beauty queen, phim ảnh, nhà sản xuất,...

Người đẹp sinh năm 1991 cũng là gương mặt "bảo chứng" cho nhiều show diễn thời trang, được các NTK đình đám tin tưởng

Từ thí sinh thi quốc tế cho đến làm giám khảo các cuộc thi nhan sắc giúp Hương Giang tích luỹ nhiều kinh nghiệm để đến Miss Universe

Visual ngày càng thăng hạng và truyền thông "không phải dạng vừa"

Sau nhiều năm, Hương Giang ngày càng hoàn thiện diện mạo, sở hữu gương mặt thanh tú, đường nét sắc sảo cùng thần thái quyến rũ. Hình ảnh Hương Giang trên thảm đỏ luôn chỉn chu, sang trọng luôn hút spotlight.

Điều đặc biệt là Hương Giang có khả năng biến hóa đa dạng. Khi thì thanh lịch, lúc lại cá tính hoặc sexy - chính sự linh hoạt này giúp cô dễ dàng hòa nhập với format của Miss Universe – nơi thí sinh được đánh giá không chỉ bởi vẻ đẹp hình thể mà còn bởi phong thái và khả năng làm chủ sân khấu.

Nhan sắc Hương Giang ngày càng thăng hạng, gu thời trang ổn định

Một trong những lý do khiến Hương Giang được coi là ứng cử viên mạnh của cuộc thi năm nay chính là nền tảng truyền thông vững chắc. Cô sở hữu lượng fan đông đảo, lượng người theo dõi trên Instagram đang hơn 4 triệu - cao nhất trong số các thí sinh đã được công bố dự thi Miss Universe 2025.

Tại Miss Universe, sự lan tỏa truyền thông là yếu tố cực kỳ quan trọng. Nhiều nhan sắc từng tiến xa nhờ câu chuyện truyền cảm hứng và khả năng kết nối mạng xã hội. Với Hương Giang, hành trình vượt định kiến, dám sống thật, dám tỏa sáng chính là "câu chuyện thương hiệu" mạnh mẽ mà cô mang đến đấu trường quốc tế.

Dù Miss Universe 2025 chắc chắn sẽ là hành trình không dễ dàng khi phải đối đầu hàng loạt ứng cử viên mạnh đến từ Mỹ Latinh, châu Âu hay Philippines, nhưng với bản lĩnh và kinh nghiệm dày dạn, Hương Giang được kỳ vọng sẽ giúp Việt Nam ghi dấu ấn mới trên đấu trường nhan sắc.