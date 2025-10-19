HOT: Rầm rộ ảnh Diệu Nhi - Anh Tú bế 2 con đi chơi

Dù hoạt động trong làng giải trí nhiều năm, Diệu Nhi – Anh Tú luôn được xem là cặp đôi "bí ẩn" bậc nhất Vbiz. Sau đám cưới vào tháng 10/2022, cả hai gần như rất ít chia sẻ về đời sống cá nhân. Hai lần vướng tin đồn mang thai, Diệu Nhi đều chọn im lặng, ăn mặc rộng rãi che dáng, rồi "mất tích" khỏi mạng xã hội trong thời gian dài khiến dân mạng càng thêm tò mò.

Mới đây, team qua đường đã lan truyền loạt hình ảnh được cho là vợ chồng Diệu Nhi – Anh Tú xuất hiện tại sân bay cùng hai nhóc tỳ, Trong ảnh, người phụ nữ đội mũ đen, mặc trang phục giản dị, đeo khẩu trang và đội nón kín bưng. Người này kéo vali cho bé gái ngồi phía trước. Bên cạnh, một người đàn ông diện đồ đen, đội nón lưỡi trai bế theo em bé nhỏ tầm 1 tuổi trên tay. Dù chỉ là ảnh bóng lưng từ phía sau nhưng nhiều người gọi tên Diệu Nhi - Anh Tú vì vóc dáng hao hao nhân vật trong ảnh. Đặc biệt, Diệu Nhi dạo này cũng thường xuyên đội mũ, hiện cô cũng đang cắt tóc ngắn.

Khoảnh khắc hiếm hoi này khiến mạng xã hội dậy sóng. Nếu thông tin là thật, đây là lần đầu tiên cả hai xuất hiện cùng hai con nhỏ, củng cố tin đồn cặp đôi đã bí mật chào đón con thứ hai thời gian gần đây. Trước đó, Diệu Nhi từng bị nghi sinh con đầu lòng vào năm 2021, song chưa từng lên tiếng xác nhận.

Bức ảnh được cho là Diệu Nhi - Anh Tú đưa con đi chơi rầm rộ trên MXH

Phong cách của 2 nhân vật trong ảnh giống với Diệu Nhi - Anh Tú

Diệu Nhi từng vướng nghi vấn sinh con đầu lòng vào khoảng tháng 8/2021. Thời điểm đó, trên mạng xã hội rầm rộ thông tin một nữ diễn viên hài vừa hạ sinh con đầu lòng, netizen đồng loạt gọi tên Diệu Nhi vì nhiều chi tiết trùng khớp. Giai đoạn đó Diệu Nhi thường xuyên quay các vlog ở quê Phan Thiết, hạn chế lộ diện tại sự kiện. Trong các clip đi ăn, dạo phố cùng gia đình thì nữ diễn viên đều đi dép bệt, diện áo thùng thình, di chuyển khó khăn, cần có người dìu. Không chỉ thế, trong một vài khung hình Diệu Nhi còn để lộ vòng 2 lùm lùm khác lạ. Đáng nói nhất, cùng thời gian trên "team qua đường" còn bắt gặp Diệu Nhi và Anh Tú xuất hiện tại một phòng khám thai nổi tiếng. Khi tin đồn đã sinh con bùng nổ, Diệu Nhi "đánh lạc hướng" khi mở livestream nhưng chỉ zoom cận mặt chứ không để lộ dáng vóc.

Sau gần 1 tháng quyết im lặng trước thông tin đã lên chức mẹ bỉm, đến tháng 9/2021, Diệu Nhi vô tình để lộ bức thư nói lên tất cả. Cụ thể, nữ diễn viên chủ động khoe nhận được một tấm thiệp viết tay có nội dung: "Gửi chị Nhi và gia đình lời chúc mừng ngọt ngào khi đón chào một thiên thần nhỏ". Việc người tặng quà đề cập đến "thiên thần nhỏ" làm công chúng cho rằng nữ nghệ sĩ hài đã lên chức mẹ bỉm. Đồng thời, chuyện Diệu Nhi đích thân khoe nội dung lời chúc và zoom cận từng lời từng chữ khiến nhiều người rần rần cho rằng cô đang ngầm thông báo tin vui với cả thế giới. Khi đó, Diệu Nhi cũng xoá đi sau vài phút đăng tải.

Diệu Nhi từng ngầm xác nhận sinh con đầu lòng năm 2021

Hồi tháng 4/2025, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn video ca sĩ Anh Tú chơi game và vô tình để lộ khoảnh khắc Diệu Nhi bên một bé gái tầm 1 giây ở cuối. Nhiều người nhận xét khuôn mặt của cô bé xuất hiện trong clip này xinh xắn, đường nét rất giống với Anh Tú. Bé còn đang được Diệu Nhi ân cần chăm sóc.

Cách đây ít tháng, Anh Tú còn "trượt tay" để lộ ảnh con gái

Sau 3 năm, Diệu Nhi lần nữa dùng "kịch bản cũ" khi rộ tin bầu lần 2. Diệu Nhi bắt đầu lộ những dấu hiệu bầu bí vào khoảng tháng 8/2024, khi đó cô được cho rằng đã bước qua 3 tháng đầu của thai kỳ. Khi xuất hiện với vai trò là bình luận viên ở Đảo Thiên Đường, Diệu Nhi chọn những trang phục giấu dáng, luôn có động tác đặt tay trước bụng để che vòng 2 từ tập 1 đến tập cuối. Trong giai đoạn này, Diệu Nhi chủ yếu đăng ảnh cận mặt hoặc chụp từ xa để phân tán sự chú ý vào vóc dáng hiện tại. Nhiều phụ nữ có kinh nghiệm sinh nở nhận ra nữ diễn viên còn có biểu hiện như xuất hiện ngấn cổ, mũi nở...

Đến đầu tháng 9/2024, Diệu Nhi khoe bụng bầu vượt mặt khi xuất hiện trong lễ cưới chị gái. Trong lần lộ diện đó, vợ Anh Tú không mặc những chiếc váy khoe dáng như thường thấy mà chọn đầm thùng thình. Mặc dù vậy nhưng trong vài góc quay, cư dân mạng vẫn "nhận tín hiệu" nữ diễn viên đích thị đang có tin vui. Xuyên suốt khoảng thời gian sau đó, Diệu Nhi vẫn đi làm bình thường nhưng chọn những show xuất hiện ở trường quay chứ không lộ diện trước công chúng.

Diệu Nhi mang thai lần 2 vào năm 2024

Xuyên suốt tầm từ những ngày cuối tháng 10/2024 đến đầu tháng 11/2024, Diệu Nhi gần như rất hạn chế sử dụng mạng xã hội. Trùng hợp là cùng thời điểm này, "team qua đường" cũng cho biết đã bắt gặp Diệu Nhi tại bệnh viện. Trong lần tái xuất vào cuối tháng 11/2024, Diệu Nhi đã tự tin diện đồ khoe vóc dáng thon gọn, đu trend đội khăn bước xuống xe giống G-Dragon. Trend này chỉ mới xuất hiện từ đầu tháng 11/2024, vì thế có thể khẳng định rằng đây chính là những hình ảnh mới nhất của Diệu Nhi chứ không phải tự đào lại "xả kho" khoảnh khắc cũ. Tổng hợp những chi tiết trên, cư dân mạng dự đoán Diệu Nhi sinh con vào đầu tháng 11/2024, sau gần 1 tháng ở cữ thì trở lại với công việc.