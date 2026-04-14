Hot nhất xứ Trung: Hứa Quang Hán đã có bạn gái, nửa kia kém 9 tuổi và 11 lần lọt top đẹp nhất thế giới?

Sáng 14/4, tờ Sohu đưa tin MXH Trung Quốc rần rần với nghi vấn Hứa Quang Hán đang hẹn hò nữ idol Chu Tử Du (TWICE). Nghi vấn cặp sao có mối quan hệ tình cảm nổ ra khi "anh chồng quốc dân" bị bắt gặp đi xem concert của nhóm TWICE tại Đài Bắc (Đài Loan, Trung Quốc). Không chỉ vậy, Hứa Quang Hán còn có 1 bức ảnh chụp chung thân mật với chỉ riêng mẹ của Chu Tử Du ở hậu trường.

Điều này khiến cư dân mạng suy đoán cặp sao đang ngầm thả tín hiệu đã "ra mắt phụ huynh" của nhau với fan. Thêm vào đó, 1 số bài đăng ẩn danh trên các diễn đàn giải trí cũng chỉ đích danh Hứa Quang Hán và Chu Tử Du đang trong mối quan hệ tình cảm. Ngay lập tức, từ khóa "Nghi vấn Hứa Quang Hán và Chu Tử Du hẹn hò" leo thẳng lên top 1 hot search trên MXH Weibo, với hơn 40 triệu lượt xem chỉ trong vòng 1 tiếng.

Nghi vấn Hứa Quang Hán - Chu Tử Du hẹn hò gây xôn xao cả Cbiz sáng nay (14/4). Ảnh: Instagram.

Tin đồn bắt nguồn từ việc Hứa Quang Hán đi xem concert của nhóm TWICE ở Đài Bắc (Đài Loan, Trung Quốc) và chụp ảnh cùng mẹ Chu Tử Du. Ảnh: Sina.

Trên MXH, nhiều người cho rằng nếu Hứa Quang Hán và Chu Tử Du thực sự hẹn hò, họ sẽ là tổ hợp visual bất bại của showbiz Đài Loan (Trung Quốc). Tuy nhiên, cũng có không ít netizen lại nghi ngờ về tính xác thực của thông tin. Ngoài bức ảnh Hứa Quang Hán chụp cùng mẹ của Chu Tử Du, người đăng bài không còn đưa ra bất kỳ bằng chứng hẹn hò cụ thể nào khác, thậm chí ảnh chụp chung của 2 ngôi sao cũng không có. Theo công chúng, nếu chỉ dựa vào ảnh chụp chung với người nhà để kết luận Hứa Quang Hán - Chu Tử Du hẹn hò là quá khiên cưỡng.

Về phía người hâm mộ của Chu Tử Du và Hứa Quang Hán, họ phủ nhận tin đồn tình ái của thần tượng. TWICE đang có lịch trình chạy tour thế giới vô cùng dày đặc, còn Hứa Quang Hán cũng bận rộn trên phim trường và tham gia hàng loạt các sự kiện quốc tế. Với lịch trình làm việc kín mít từ sáng đến tối, khoảng cách địa lý liên tục thay đổi, khả năng hai người có thể dành thời gian gặp gỡ, tìm hiểu và hẹn hò là cực kỳ thấp. Ngoài ra, Tử Du còn đang là thành viên nòng cốt của một nhóm nhạc nữ hàng đầu Kpop. Cô chịu sự quản lý JYP Entertainment - công ty nổi tiếng quản chặt đời tư nghệ sĩ - nên càng không có chuyện họ sẽ để Chu Tử Du dính líu đến những tin đồn hẹn hò gây ra rủi ro về mặt hình ảnh của nữ thần tượng.

Trước những suy đoán trái chiều của công chúng về mối quan hệ tình cảm, phía công ty quản lý của cả Hứa Quang Hán và Chu Tử Du vẫn chưa lên tiếng phản hồi.

Người hâm mộ cho rằng thông tin Hứa Quang Hán và Chu Tử Du hẹn hò không đáng tin. Ảnh: Instagram.

Chu Tử Du (hay còn gọi là Tzuyu) sinh năm 1999, được phát hiện bởi JYP Entertainment từ năm 2012 và chính thức ra mắt cùng TWICE vào năm 2015 thông qua show sống còn SIXTEEN. Cô được xem là một trong những visual tiêu biểu của Kpop thế hệ thứ 3 với gương mặt hoàn mỹ, tỷ lệ cơ thể cân đối và chiều cao hơn 1m70. Tính đến năm 2025, Tử Du đã có 11 lần liên tiếp góp mặt trong danh sách “100 gương mặt đẹp nhất thế giới” của TC Candler - thành tích không phải mỹ nhân nào cũng duy trì được. Đặc biệt, năm 2019, Tử Du từng đứng ở vị trí số 1, được vinh danh là người phụ nữ đẹp nhất thế giới.

Chu Tử Du đã có 11 lần liên tiếp góp mặt trong danh sách "100 gương mặt đẹp nhất thế giới" của TC Candler. Ảnh: Instagram.

Hứa Quang Hán sinh năm 1990, hiện là cái tên cực hot trên màn ảnh Hoa ngữ. Anh bén duyên với nghệ thuật khá sớm. Năm 2003, khi mới 13 tuổi, anh đã xuất hiện trong MV ca nhạc Lớp 2 năm 3 của Châu Kiệt Luân. Sau khi trưởng thành, Hứa Quang Hán vào showbiz đóng phim và ghi dấu ấn với các tác phẩm Dương Quang Phổ Chiếu, Muốn Gặp Anh bản truyền hình, Muốn Gặp Anh bản điện ảnh, Thanh Xuân 18×2: Lữ Trình Hướng Về Em, Hôn Lễ Của Em, Về Chuyện Tôi Và Ma Trở Thành Người Một Nhà... Trong đó, vai diễn Lý Tử Duy do anh thể hiện trong Muốn Gặp Anh được xem là chuẩn mực "nam thần thanh xuân" trên màn ảnh Hoa ngữ. Cũng đó, câu nói "thanh xuân nợ tôi 1 Hứa Quang Hán" cũng ra đời.

Những năm qua, Hứa Quang Hán luôn được khán giả nhắc đến với các cụm từ mà mỹ nam nào cũng muốn có như "chất liệu bạn trai" (boyfriend material), "chồng quốc dân", "bạn trai mùa đông", "con rể của mọi bà mẹ"... Thậm chí ở Đài Loan (Trung Quốc), Hứa Quang Hán còn được xem là 1 ngoại lệ. Trên MXH Trung Quốc từng lan truyền 1 tấm biển quy định hài hước có nội dung: "Cấm đỗ xe ở đây, đẹp trai cũng không được, nhưng Hứa Quang Hán thì được". Ở showbiz truyền hình Nhà Hàng Trung Hoa, đến Huỳnh Hiểu Minh cũng phải công nhận: "Có quá nhiều cô gái trên đời này muốn được gả cho Hứa Quang Hán". Tháng 9/2024, nam thần 9X này đã gây bão MXH Việt khi đến TP.HCM quảng bá tác phẩm mới của mình.

Hứa Quang Hán được mệnh danh là "chồng quốc dân" của hội chị em trên khắp châu Á. Ảnh: Xiaohongshu.

Cư dân mạng còn ruyền tay nhau câu: "Hứa nào cũng không, Hứa Quang Hán thì được" hay "Trong tất cả lời hứa, chỉ tin lời Hứa Quang Hán". Ảnh: Xiaohongshu.

Về đời tư, kể từ khi vào showbiz đến nay, Hứa Quang Hán chỉ duy nhất 1 lần công khai bạn gái là hot girl kiêm người mẫu Giản Tiệp. Cô sinh năm 1988, lớn hơn Hứa Quang Hán 2 tuổi. Năm 2017, họ chia tay nhau. Dù đã đường ai nấy đi, Hứa Quang Hán và Giản Tiệp vẫn follow tài khoản Instagram của nhau. Phải đến ngày 20/1/2020, khi chuyện tình năm xưa bị "đào xới", Hứa Quang Hán mới hủy theo dõi Giản Tiệp. Sau đó, Giản Tiệp cũng âm thầm unfollow bạn trai cũ. Thế nhưng, đã 9 năm kể từ ngày tan vỡ, người mẫu 8X này vẫn giữ nguyên ảnh đôi tình cảm của cô với Hứa Quang Hán trên MXH.

Hứa Quang Hán từng công khai yêu hot girl kiêm người mẫu Giản Tiệp. Ảnh: Sina.

Sau Giản Tiệp, tháng 6/2022, Hứa Quang Hán vướng nghi vấn hẹn hò đàn chị hơn 8 tuổi Trương Quân Ninh. Truyền thông đã bắt gặp 2 nghệ sĩ đi ăn cùng bạn bè. Tuy nhiên, trong 1 sự kiện thương mại sau đó, Hứa Quang Hán đã lên tiếng phủ nhận tin đồn hẹn hò mỹ nữ Hậu Cung Như Ý Truyện . Anh cho biết: "Tôi và chị Quân Ninh chỉ đi ra ngoài ăn bữa cơm mà thôi, đừng đồn đoán lung tung nữa".

Nguồn: Sina, Sohu, Weibo