Lan truyền tin La Chí Tường qua đời đột ngột tại nhà riêng, chính chủ phải lên tiếng gấp!

Sáng 14/4, tờ Yahoo News cho hay, 1 tài khoản Douyin bất ngờ loan tin “Lương Sơn Bá” La Chí Tường đột ngột qua đời tại nhà riêng. Người tung tin cho biết nam diễn viên kiêm ca sĩ đình đám được phát hiện trong tình trạng bất tỉnh tại nhà, nhưng sau đó đã không qua khỏi dù được đưa đi cấp cứu.

Đáng chú ý, tài khoản Douyin còn tiết lộ, 1 nhân vật được cho là quản lý đã lên tiếng xác nhận về cái chết đột ngột của La Chí Tường. Thông tin sau khi được chia sẻ trên Douyin đã thu hút về tới hơn 4,5 triệu lượt xem, gây ra sự hoang mang lớn trong dư luận.

Nhưng hóa ra tất cả thông tin mới đây về La Chí Tường đều hoàn toàn sai sự thật. Nam diễn viên hiện vẫn đang sống mạnh khỏe nhưng vừa bất ngờ trở thành nạn nhân của tin giả trên môi trường mạng. Yahoo News cho biết thêm, tài khoản Douyin nói trên không chỉ đăng tin bịa đặt về La Chí Tường mà trong quá khứ còn từng tạo ra hàng loạt tin giả về cái chết của nhiều nghệ sĩ và những nhân vật có tầm ảnh hưởng khác.

Công chúng phẫn nộ trước thông tin La Chí Tường đột ngột qua đời tại nhà riêng. Trên thực tế, nam ngôi sao vẫn đang sống khỏe mạnh.

Tới trưa 14/4, quản lý vừa chính thức lên tiếng bác bỏ thông tin La Chí Tường đột tử tại nhà riêng bằng thông báo ngắn gọn: "Sáng nay La Chí Tường đã đi chơi bóng rồi nhé".

Trên các diễn đàn trực tuyến, công chúng lên án gay gắt việc nhiều tài khoản tung ra những thông tin sai sự thật về người nổi tiếng nhằm mục đích câu view, tăng tương tác. Theo đông đảo netizen, việc tạo ra “fake news” 1 cách ồ ạt đang góp phần làm “ô nhiễm” môi trường không gian mạng. Đồng thời, nhiều khán giả cũng yêu cầu cơ quan chức năng đặt ra các chế tài xử phạt nghiêm khắc hơn đối với những cá nhân thực hiện hành vi tạo ra và đăng tải tin giả.

La Chí Tường từng được xem là ngôi sao toàn năng hiếm có của Cbiz. Thế nhưng, vào tháng 4/2020, danh tiếng của nam nghệ sĩ đã bị sụp đổ hoàn toàn. Khi ấy, anh bị bạn gái có xuất thân gia thế khủng Châu Dương Thanh bóc phốt đời sống riêng tư đầy bê bối. Trong bức thư tố cáo, Châu Dương Thanh đau đớn vạch trần từng góc khuất trụy lạc, ngoại tình của La Chí Tường.

Từ những tố cáo của hot girl, cánh báo giới đã bóc ra dàn bạn tình bí mật của La Chí Tường gồm nữ diễn viên Hồ Điệp Tỷ Tỷ, Popu Lady Ngô Vân Đình, Twinko Tiêu Kỳ Huyền, người mẫu mạng Trương Hương Hương, tiếp viên hãng hàng không Rita... Không chỉ vậy, những hình ảnh “Lương Sơn Bá” và bạn bè mở party bên hồ bơi cùng 20 hot girl xinh đẹp, gợi cảm cũng bị rò rỉ, gây chấn động dư luận.

Năm 2020, Châu Dương Thanh gây chấn động khi công khai tố bạn trai La Chí Tường ngoại tình với nhiều phụ nữ, ăn chơi trác táng.

Vụ scandal là đòn giáng mạnh vào danh tiếng - sự nghiệp của La Chí Tường. Chỉ trong 1 đêm, nam minh tinh thiệt hại hơn 14 triệu USD (hơn 344 tỷ đồng) do bị các nhãn hàng gỡ bỏ hình ảnh đại diện, nhà đài cắt sóng, ban tổ chức các sự kiện thông báo dừng hợp tác và yêu cầu anh đền bù hợp đồng. Nam diễn viên còn xuất hiện trong danh sách nghệ sĩ bị cấm sóng vĩnh viễn, không được tham gia biểu diễn công khai trên toàn quốc của cơ quan quản lý văn hóa Trung Quốc đại lục.

Trước làn sóng tẩy chay, La Chí Tường thông báo tạm dừng hoạt động nghệ thuật để hối lỗi. Hồi đầu năm 2022, nam ca sĩ gây sốc khi dùng tới chiêu giả gái, “đạo nhái” Lisa (BLACKPINK) để quay lại showbiz bất chấp những phản ứng tiêu cực từ công chúng. Tuy nhiên, đến nay anh vẫn không có cách nào để xuất hiện trở lại tại thị trường giải trí chính thống.

Năm 2022, tài tử họ La mặt dày cố trở lại showbiz và dùng tới chiêu trò giả gái, đạo nhái để gây chú ý nhưng tiếp tục bị công chúng tẩy chay rầm rộ.

La Chí Tường từng ghi dấu ấn sâu đậm trong tim nhiều khán giả nhờ vai diễn Lương Sơn Bá trước khi sụp đổ hình tượng.

