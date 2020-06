Họp báo hot nhất hôm nay: Kim Soo Hyun gây choáng vì như ma cà rồng hack tuổi, nhưng sao lại bị nữ chính lấn át thế này?

Chiều nay (10/6), họp báo ra mắt phim mới "Psycho But It’s Okay (It's Okay to Not Be Okay)" đánh dấu sự trở lại chính thức của tài tử Kim Soo Hyun sau 3 năm kể từ sau khi nhập ngũ đã chính thức diễn ra. Trong sự kiện, nam tài tử đình đám của siêu phẩm "Vì sao đưa anh tới" khiến dân tình không khỏi dậy sóng vì dáng vẻ phong độ, diện mạo bảnh bao trong ngày trở lại. Dân tình còn sốc hơn nữa vì Kim Soo Hyun như ma cà rồng, không hề già đi chút nào sau bao nhiêu năm.

Tưởng rằng Kim Soo Hyun sẽ trở thành nhân vật chính của sự kiện song bạn diễn xinh đẹp, sang chảnh Seo Ye Ji lại chiếm hết spotlight. Nữ diễn viên "hack tuổi" siêu đỉnh của xứ Hàn này nổi bần bật với nhan sắc đỉnh cao, khí chất ngút ngàn của chị đại, khiến Kim Soo Hyun khúm núm, rón rén ở bên cạnh. Nhìn đâu dân tình lại tưởng nam tài tử này kém tuổi đàn em xinh đẹp.

Kim Soo Hyun đầy phong độ, lịch lãm trong buổi họp báo đánh dấu sự trở lại chính thức hậu xuất ngũ

Anh chàng trông chín chắn và phong độ hơn rất nhiều, lộ cả dấu vết thời gian...

... nhưng công chúng xứ Hàn vẫn cho rằng, Kim Soo Hyun "hack tuổi" thần sầu, như ma cà rồng chuyển thế

Nam tài tử rạng rỡ, hạnh phúc trong ngày trở lại

Seo Ye Ji diện trang phục đầy thần bí, như tiểu thư quý tộc, tôn lên đôi chân dài, vóc dáng mỏng manh của cô nàng

Nhan sắc của mỹ nhân hack tuổi đỉnh cao Seo Ye Ji "hớp hồn" người hâm mộ. Cô nàng này toát lên phong thái của chị đại, ngút ngàn khí chất, nghiễm nhiên chiếm luôn spotlight của nam chính

Kim Soo Hyun trông khép nép hẳn khi đứng bên người đẹp. Nhưng trông 2 diễn viên rất đẹp đôi, đáng để mong đợi

Dù "hack tuổi" đáng nể, nhưng Seo Ye Ji lại trông già đi hẳn khi đứng bên "ma cà rồng" Kim Soo Hyun

2 diễn viên phụ của bộ phim Oh Sung Je và Park Kyu Young

Dàn diễn viên "Psycho But It’s Okay"

Nguồn: Dispatch, News1