Honda trình làng 'huyền thoại xe ga' bản nâng cấp: giá từ 36 triệu đồng, chất hơn cả Air Blade và Vario

Honda Philippines vừa chính thức trình làng mẫu xe tay ga Honda Click 125 phiên bản 2026, tiếp tục duy trì phong cách thể thao nhỏ gọn đặc trưng nhưng được tinh chỉnh theo hướng nam tính và hiện đại hơn. Ở lần nâng cấp này, mẫu xe tập trung vào thay đổi thiết kế, bổ sung công nghệ tiện ích và tối ưu hiệu suất vận hành nhằm gia tăng sức cạnh tranh trong phân khúc 125cc phổ thông.

Về ngoại hình, Click 125 mới vẫn giữ DNA quen thuộc của dòng xe tay ga thể thao đô thị, song nhiều chi tiết đã được làm mới. Nổi bật là hệ thống đèn Full-LED toàn phần. Cụm đèn pha đôi phía trước được thiết kế sắc sảo hơn, đi kèm dải đèn định vị ban ngày DRL hình chữ V đặc trưng, tạo diện mạo hiện đại và dễ nhận diện. Đèn hậu và đèn xi-nhan cũng sử dụng công nghệ LED, giúp tăng hiệu quả chiếu sáng và tính thẩm mỹ.

Honda đồng thời giới thiệu bộ tem “Sporty Graphics” mới trên bản Tiêu chuẩn, trong khi bản Đặc biệt (Smart Edition – SE) sử dụng logo 3D cao cấp nhằm tăng độ nhận diện. Một số tinh chỉnh khác như khe gió ở ốp hông hay tay dắt sau thiết kế lại góp phần mang đến tổng thể thể thao hơn, dù dải đèn chính không thay đổi quá nhiều so với thế hệ trước.

Xe còn được nâng cấp với bảng đồng hồ kỹ thuật số LCD hiển thị đầy đủ thông tin như mức tiêu thụ nhiên liệu, quãng đường, thời gian và nhắc lịch thay dầu. Các tiện ích thực dụng tiếp tục được duy trì, gồm cổng sạc USB-C đặt trong hộc chứa đồ phía trước, cốp dưới yên dung tích 18 lít đủ chứa mũ bảo hiểm full-face cỡ nhỏ và móc treo đồ ở sàn để chân.

Đáng chú ý, phiên bản cao cấp của Click 125 2026 được trang bị hệ thống Smart Key, cho phép khởi động không cần chìa khóa, đi kèm chức năng báo động chống trộm. Ngoài ra, hệ thống ngắt động cơ tạm thời Idling Stop cũng xuất hiện trên bản này, giúp giảm tiêu hao nhiên liệu khi dừng đèn đỏ.

Về vận hành, xe tiếp tục sử dụng động cơ eSP 125cc, xi-lanh đơn, 4 thì, SOHC, làm mát bằng dung dịch. Khối động cơ này sản sinh công suất tối đa khoảng 11 – 11,5 mã lực và mô-men xoắn xấp xỉ 11 Nm, kết hợp hộp số tự động V-Belt. Honda cho biết một số chi tiết đã được tinh giản trọng lượng, qua đó cải thiện tỷ lệ công suất/trọng lượng và hiệu quả tiêu thụ nhiên liệu.

Mức tiêu hao nhiên liệu được công bố đạt khoảng 50,3 km/lít — con số ấn tượng trong nhóm xe tay ga 125cc. Công nghệ eSP đi kèm bộ đề ACG giúp xe khởi động êm ái, hạn chế tiếng ồn, đồng thời phối hợp với hệ thống Idling Stop để tối ưu khả năng tiết kiệm xăng.

Về trang bị an toàn, Click 125 sử dụng phanh đĩa trước, tang trống sau tích hợp hệ thống phanh kết hợp CBS. Xe dùng lốp không săm kích thước 14 inch, chiều cao yên 769 mm, trọng lượng 112 kg và bình xăng dung tích 5,5 lít — phù hợp nhu cầu di chuyển đô thị.

Tại Philippines, Honda Click 125 2026 bản Standard có giá 82.500 peso (khoảng 36,5 triệu đồng) với ba màu: Pearl Sylvestris Gray, Pearl Arctic White và Obsidian Black Metallic. Trong khi đó, bản Smart Edition giá 86.900 peso (tương đương 38,5 triệu đồng), cung cấp hai tùy chọn màu Mat Axis Gray Metallic và Mat Fresco Brown.

Với những nâng cấp thiên về thiết kế, tiện ích và công nghệ vận hành, Click 125 2026 tiếp tục được Honda định vị là mẫu tay ga thể thao thực dụng dành cho người dùng đô thị Đông Nam Á.