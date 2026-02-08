Cụ bà U90 chai cả tay vì "nghiện" game, trò bà chơi chắc chắn 9x đời đầu cảm thấy rất quen

Nhiều người khi nhìn thấy những vết chai trên tay một cụ bà ngoài 90 tuổi thường sẽ nghĩ ngay đến hình ảnh của sự tần tảo, vất vả sau hàng chục năm lao động. Điều đó đúng, nhưng chưa đủ. Trong câu chuyện đang được chia sẻ trên mạng xã hội, những vết chai ấy lại đến từ một lý do khá đặc biệt: bà là một game thủ thực thụ!

Cụ bà đã bước sang tuổi U90 nhưng lại có "thâm niên" chơi game bắn bi Zuma gần hai chục năm. Với nhiều người thuộc thế hệ 8x và 9x đời đầu, Zuma không chỉ là một trò chơi giải trí đơn thuần mà còn là cả một phần ký ức gắn liền với những ngày đầu của game PC và điện thoại phổ thông. Việc một người cao tuổi gắn bó với tựa game này trong thời gian dài đến vậy khiến không ít người vừa bất ngờ vừa thích thú.

Theo chia sẻ, số lần bà cụ phá đảo Zuma nhiều đến mức chính người trong nhà cũng không thể nhớ nổi. Đôi tay đã quen với việc điều khiển, căn chỉnh từng viên bi sao cho chính xác, phản xạ nhanh nhạy dù tuổi đã cao. Chính sự tập trung cao độ và cảm giác hồi hộp mỗi lần chơi lại trở thành một vấn đề khiến gia đình lo lắng.

Trò chơi "bắn bi" Zuma chắc chắn đã "nhẵn mặt" với thế hệ 8x và 9x đời đầu

Gia đình cho biết đã phải nhờ đến bác sĩ khuyên bà nên hạn chế hoặc ngừng chơi game. Lý do không phải vì bà không còn đủ minh mẫn, mà bởi mỗi lần bắn trượt, bà thường giật mình mạnh, điều này có thể ảnh hưởng không tốt đến tim mạch ở độ tuổi cao. Tuy vậy, lời khuyên ấy dường như không mấy hiệu quả. Bà cụ vẫn không chịu từ bỏ niềm vui quen thuộc của mình, dù biết con cháu lo lắng.

Câu chuyện vừa mang màu sắc hài hước, vừa gợi nhiều suy nghĩ về mối quan hệ giữa các thế hệ với trò chơi điện tử. Từ một tựa game quen thuộc với 8x, 9x, Zuma trong trường hợp này lại trở thành niềm đam mê kéo dài hàng chục năm của một game thủ U90, cho thấy game không chỉ dành riêng cho người trẻ, mà đôi khi còn là một phần đời sống tinh thần khó thay thế của người cao tuổi.