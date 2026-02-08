Công an khuyến cáo người vay tiền qua app

Theo Công an tỉnh Điện Biên, ứng dụng vay tiền trực tuyến (app vay tiền online) là hình thức cho vay tín chấp, người vay không cần tài sản bảo đảm; việc cho vay căn cứ vào uy tín, thu nhập và khả năng trả nợ của người vay. Các giao dịch được thực hiện hoàn toàn trực tuyến thông qua website, sàn giao dịch điện tử hoặc ứng dụng cài đặt trên điện thoại thông minh.

Hình thức này có ưu điểm là thủ tục đơn giản, giải ngân nhanh, chỉ cần thực hiện một số thao tác như: tải ứng dụng, cung cấp thông tin cá nhân, số tài khoản nhận tiền, hình ảnh giấy tờ tùy thân và cho phép ứng dụng truy cập danh bạ. Tuy nhiên, nhiều app cho vay đã biến tướng thành tín dụng đen, kéo theo nhiều hệ lụy phức tạp, ảnh hưởng đến an ninh, trật tự.

Khi có nhu cầu vay tiền qua app, người dân cần tìm hiểu kỹ và lựa chọn các đơn vị cung cấp dịch vụ uy tín, có đầy đủ thông tin pháp lý công khai như: tên doanh nghiệp, mã số doanh nghiệp, địa chỉ, chính sách lãi suất, phí phạt, điều kiện trả nợ trước hạn, chậm trả, mẫu hợp đồng và trách nhiệm của các bên liên quan.

Trước khi quyết định vay, cần đọc kỹ các điều khoản về lãi suất, phí dịch vụ, thời hạn vay, hạn mức trả nợ. Đặc biệt cảnh giác với các app cho vay lãi suất “cắt cổ”, điều khoản mập mờ, yêu cầu truy cập sâu vào dữ liệu cá nhân, danh bạ điện thoại.

Theo quy định của pháp luật, các tổ chức, cá nhân đứng sau app cho vay tiền có hành vi cho vay lãi nặng, đe dọa, “khủng bố” người vay có thể bị xử lý nghiêm:

Theo Điều 201 Bộ luật Hình sự năm 2015, người cho vay với lãi suất gấp 05 lần mức lãi suất cao nhất theo quy định của Bộ luật Dân sự, thu lợi bất chính từ 30 triệu đồng trở lên, có thể bị phạt tiền từ 50 triệu đồng đến 1 tỷ đồng hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm; đồng thời có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề từ 01 đến 05 năm.

Đối với hành vi đe dọa, tung tin sai sự thật, bôi nhọ danh dự người vay trên mạng xã hội, có thể bị xử lý theo Điều 155 Bộ luật Hình sự về tội làm nhục người khác. Người bị hại có quyền làm đơn tố cáo kèm theo tài liệu, chứng cứ gửi cơ quan Công an để được xem xét, xử lý.

Trường hợp app cho vay vi phạm pháp luật, người vay vẫn có trách nhiệm hoàn trả số tiền gốc đã vay, với mức lãi suất không vượt quá 20%/năm theo quy định của pháp luật. Việc giải quyết cụ thể sẽ căn cứ vào kết quả điều tra và phán quyết của Tòa án.

Cơ quan Công an khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác, thận trọng khi vay tiền qua ứng dụng trực tuyến, không tiếp tay cho tín dụng đen, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn.