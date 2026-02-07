Bộ Công an khuyến khích người dân thực hiện điều này trên ứng dụng VNeID, VNeTraffic

Chiều 4/2, tại họp báo Chính phủ thường kỳ 1/2026, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản - Chánh Văn phòng Bộ, người phát ngôn Bộ Công an - cho biết Bộ Công an khuyến khích người dân phản ánh vi phạm giao thông qua VNeID, VNeTraffic.

Bên cạnh đó, vấn đề an ninh, trật tự đặc biệt quan trọng trong dịp Tết. Đây là cao điểm đòi hỏi sự tập trung cao độ, bên cạnh các hoạt động phục vụ nhân dân đón Tết. ﻿

Bộ Công an xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm của lực lượng Công an nhân dân nhằm đảm bảo cho người dân có cái Tết an toàn, lành mạnh và vui tươi.

Thực hiện nhiệm vụ này, Bộ Công an đã và đang triển khai đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm trong thời gian 3 tháng, bắt đầu từ ngày 15/12/2025. Lực lượng công an trên toàn quốc tập trung thực hiện 8 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm.

Trong đó, tăng cường phòng, chống các loại tội phạm trên mọi lĩnh vực, nhất là các loại tội phạm có xu hướng gia tăng trong dịp Tết như trộm cắp, cờ bạc. Xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về vệ sinh an toàn thực phẩm, hàng cấm, hàng giả, hàng kém chất lượng.

Tăng cường công tác quản lý nhà nước về an ninh, trật tự, quản lý chặt chẽ vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo. Công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông và phòng cháy chữa cháy tiếp tục được siết chặt với tinh thần quản lý nghiêm nhưng tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, người dân trong các hoạt động dịp Tết.

Bên cạnh đó, lực lượng Công an nhân dân tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội, hỗ trợ, giúp đỡ các đối tượng yếu thế, qua đó góp phần phòng ngừa tội phạm và giúp người dân đón Tết ấm no hơn.

Riêng lĩnh vực trật tự an toàn giao thông, Bộ Công an đã chỉ đạo lực lượng cảnh sát giao thông tập trung thực hiện các giải pháp phòng ngừa, kéo giảm tai nạn giao thông, tăng cường tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm như: sử dụng rượu bia, chất ma túy, vi phạm tốc độ, chở quá số người quy định.

Các phương án phân luồng giao thông được rà soát, hoàn thiện, bố trí lực lượng hợp lý tại các tuyến giao thông trọng điểm, cửa ngõ ra vào thành phố. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền giúp người dân chủ động nắm bắt tình hình giao thông, lựa chọn lộ trình phù hợp.

Bộ Công an đề nghị người dân chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật khi tham gia giao thông, cụ thể:

Thứ nhất , người dân cần chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật khi tham gia giao thông. Đặc biệt lưu ý, khi đã sử dụng rượu bia, tuyệt đối không tham gia giao thông. Tuân thủ các quy định về tốc độ, biển báo và hiệu lệnh của cảnh sát giao thông. Đây là vấn đề rất cốt lõi.

Thứ hai , chủ động kiểm tra an toàn phương tiện khi tham gia giao thông, đặc biệt là khi di chuyển trên những tuyến đường dài, về quê đón Tết.

Thứ ba , thường xuyên theo dõi và cập nhật thông tin về tình hình giao thông để chủ động lựa chọn lộ trình di chuyển an toàn và tuân thủ quy định về tốc độ.

Cuối cùng , các nhà xe, các lái xe, đặc biệt là lái xe đường dài, cần nâng cao ý thức trách nhiệm trong việc tuân thủ các quy định để đảm bảo an toàn cho hành khách.

Bộ Công an khuyến khích người dân phản ánh vi phạm giao thông cho lực lượng công an thông qua các kênh như VNeID hoặc ứng dụng VNeTraffic. Điều này giúp lực lượng chức năng kịp thời nhắc nhở và xử lý. ﻿

Hướng dẫn phản ánh vi phạm giao thông trên VNeTraffic

Bước 1: Tại màn hình "Trang chủ", nhấn vào mục "Tạo phản ánh" ﻿

Bước 2: Tại màn hình tạo phản ánh, nhập các thôn﻿﻿g tin liên quan đến phản ánh, sau đó nhấn nút "Gửi phản ánh" để hoàn tất.

Lưu ý: Những thông tin có hiển thị dấu "*" là bắt buộc nhập.

Để xem lại danh sách những phản ánh mà bạn đã gửi đi cũng như quá trình xử lý các phản ánh này của cơ quan chức năng, bạn chọn "Danh sách phản ánh" trên giao diện chính. Tại đây, bạn sẽ biết rõ phản ánh nào mình gửi đi đã được tiếp nhận, đã được xử lý và thông tin phản hồi từ cơ quan chức năng.

Hướng dẫn phản ánh vi phạm giao thông trên VNeID

Bước 1: Đăng nhập và tạo yêu cầu

- Đầu tiên, bạn truy cập và đăng nhập vào ứng dụng VNeID.

- Tại màn hình chính, bạn chọn ‘Dịch vụ khác’ , sau đó ấn chọn ‘ Tiếp nhận góp ý, phản ánh & vướng mắc’ .

- Nhấn nút ‘Tạo mới yêu cầu’ để bắt đầu tạo phản ánh.

Bước 2: Nhập thông tin kiến nghị, phản ánh về An ninh trật tự

- Tại phần ‘Thông tin người kiến nghị’ , hệ thống sẽ tự động lấy thông tin cá nhân của bạn trên VNeID.

+ Trường hợp bạn muốn kiến nghị ẩn danh, bạn chọn ‘Ẩn danh’ . Tuy nhiên, kiến nghị phản ánh của bạn có thể bị từ chối tiếp nhận nếu không có thông tin làm căn cứ xác minh, giải quyết.

+ Trường hợp bạn đại diện cơ quan, tổ chức để kiến nghị, bạn nhấn ô vuông ‘Là đại diện cơ quan, tổ chức’ và nhập thông tin tên đơn vị và mã số thuế.

- Tại phần ‘Thông tin vụ việc’ , bạn ấn chọn các thông tin theo vụ việc muốn tố giác.

- Tại phần ‘Địa điểm xảy ra’ , bạn điền đầy đủ địa chỉ, hình ảnh, tóm tắt diễn biến sự việc, hậu quả xảy ra. Trường hợp bạn không nhớ địa điểm xảy ra vụ việc, bạn ấn chọn ô vuông 'Không nhớ địa điểm xảy ra vụ việc' và cần thêm hình ảnh và tóm tắt sự việc.

- Sau khi hoàn tất, bạn nhấn ‘Tiếp tục’ .

Bước 4: Gửi yêu cầu

- Hệ thống sẽ hiển thị các thông tin vừa khai báo. Nếu các thông tin đã đúng, bạn ấn vào ô vuông ‘Tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung chính báo ở trên’ . Sau đó nhấn ‘Gửi yêu cầu’ .

Sau khi gửi yêu cầu thành công, bạn sẽ nhận được thông báo về việc tiếp nhận. Bạn có thể theo dõi quá trình xử lý vụ việc thông qua ứng dụng VNeID. Nếu gặp khó khăn khi thực hiện trên VNeID, người dân có thể liên hệ Tổng đài duy nhất hướng dẫn về VNeID của Bộ Công an là 1900.0368.