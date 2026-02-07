Công an vừa có thông báo mới liên quan đến SIM của tất cả người dân

Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, thời gian qua, tình trạng lợi dụng SIM rác, SIM không chính chủ để thực hiện các hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, giả danh cơ quan chức năng, phát tán mã độc… vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh trật tự và môi trường viễn thông lành mạnh, văn minh.

Dù đã đăng ký SIM chính chủ nhưng không ít người dân vẫn vẫn thường xuyên nhận được tin nhắn rác, cuộc gọi giả mạo. Điều này không chỉ gây bức xúc mà còn tiềm ẩn nguy cơ bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)

Mặc dù đã có quy định quản lý thông tin thuê bao, thực tế vẫn tồn tại tình trạng: Sử dụng SIM không chính chủ, SIM kích hoạt sẵn không yêu cầu giấy tờ xác thực; đăng ký bằng thông tin giả hoặc không đúng chủ thể sử dụng thực tế; giao dịch SIM thông qua hình thức cho mượn, mua bán trái phép…

Trước thực trạng SIM rác, SIM không chính chủ tiếp tục bị lợi dụng để thực hiện hành vi lừa đảo, cơ quan chức năng khuyến cáo người dân cần chủ động nâng cao cảnh giác. Việc quản lý và sử dụng thuê bao đúng quy định không chỉ giúp bảo vệ chính người dân mà còn góp phần xây dựng môi trường viễn thông an toàn, lành mạnh.

Trước hết, người dân cần đăng ký thông tin thuê bao đầy đủ, chính xác theo đúng quy định hiện hành. Đồng thời, người dân nên thường xuyên kiểm tra và cập nhật thông tin cá nhân với nhà mạng để tránh tình trạng dữ liệu sai lệch hoặc bị kẻ xấu lợi dụng.

Cơ quan chức năng nhấn mạnh, người dân đứng tên thuê bao phải chịu trách nhiệm pháp lý đối với các giấy tờ đã sử dụng trong quá trình đăng ký SIM.

Bên cạnh đó, người dân tuyệt đối không cho mượn, cho thuê, mua bán hoặc sang nhượng SIM dưới bất kỳ hình thức nào. Đồng thời, tránh sử dụng SIM không rõ nguồn gốc, đặc biệt là SIM kích hoạt sẵn, bởi đây là loại SIM thường bị các đối tượng xấu lợi dụng nhằm che giấu danh tính khi thực hiện hành vi vi phạm pháp luật.

Ngoài ra, cơ quan chức năng lưu ý người dân không sử dụng SIM để thực hiện các hành vi trái pháp luật như phát tán tin giả, lừa đảo hoặc đe dọa người khác. Khi phát hiện các số điện thoại có dấu hiệu nghi vấn, quấy rối hoặc có hành vi lừa đảo, người dân cần kịp thời thông báo cho cơ quan Công an hoặc nhà mạng để xác minh và xử lý.

Đồng thời, người dân chỉ nên đứng tên SIM cho bản thân, con dưới 15 tuổi hoặc người được giám hộ hợp pháp theo đúng quy định. Việc đăng ký đúng đối tượng không chỉ giúp hạn chế tình trạng SIM “trôi nổi” mà còn giảm nguy cơ phát sinh rủi ro liên quan đến trách nhiệm pháp lý.

Cơ quan chức năng khẳng định, việc tiêu chuẩn hóa và quản lý thông tin SIM không chỉ là yêu cầu bắt buộc theo quy định pháp luật mà còn bảo vệ quyền lợi của người dân. Đây cũng là yếu tố quan trọng trong quá trình xác thực ngân hàng, sử dụng dịch vụ công trực tuyến và bảo vệ dữ liệu cá nhân trước các thủ đoạn lừa đảo ngày càng tinh vi.

(Nguồn: Công an tỉnh Lâm Đồng)