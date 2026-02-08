Bí mật phía sau chiếc điện thoại của thiếu niên 17 tuổi ở Quảng Trị

Ngày 8-2, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị cho hay vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với C.T.D. (17 tuổi, trú xã Tân Thành) để điều tra hành vi đánh bạc trái phép trên không gian mạng.

Đối tượng C.T.D. tại cơ quan Công an.

Theo cơ quan chức năng, trong đợt cao cao điểm trấn áp tội phạm, Công an xã Tân Thành phát hiện C.T.D. có dấu hiệu tham gia đánh bạc trực tuyến. Qua xác minh, thiếu niên này sử dụng điện thoại di động chơi các trò "Tài xỉu" và "Tài xỉu MD5" trên ứng dụng HIT.CLUB, với tổng số tiền dùng để đánh bạc hơn 32 triệu đồng.

Sau khi làm rõ, Công an xã Tân Thành lập hồ sơ ban đầu, chuyển toàn bộ tài liệu liên quan cho Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị xử lý theo thẩm quyền.

Tiếp đó, cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với C.T.D. về tội Đánh bạc.

Từ vụ việc, công an khuyến cáo người dân, đặc biệt là thanh thiếu niên, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, không tham gia cờ bạc dưới mọi hình thức, nhất là cờ bạc trực tuyến, nhằm tránh các hệ lụy pháp lý và xã hội.