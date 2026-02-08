"Dùng thử mẫu máy hơn 10 triệu này của con gái, giờ tôi chẳng còn muốn mua điện thoại nào đắt tiền nữa"

Tình cờ mua một chiếc Galaxy S25 FE cho con gái, cây bút Andrew Grush của Android Authority chợt nhận ra bấy lâu nay bản thân đã quá tốn tiền cho việc mua các mẫu điện thoại đầu bảng. Hóa ra, điện thoại flagship đắt đỏ giá 20-30 triệu với một mẫu giá hơn 10 triệu chẳng khác biệt nhau đến thế.

Dưới đây là câu chuyện của anh.

Mẫu máy chỉ hơn 10 triệu

Con gái tôi đã gắn bó với chiếc Galaxy S22 trong nhiều năm và giữ gìn máy cực kỳ cẩn thận. Thế nhưng, "người tính không bằng trời tính", một cú va chạm vô tình đã khiến chiếc điện thoại ra đi mãi mãi.

Đã đến lúc phải tìm thiết bị thay thế. Sau khi bàn bạc, chúng tôi thống nhất không nhất thiết phải mua một chiếc flagship hàng đầu đắt đỏ. Lựa chọn cuối cùng là Galaxy S25 FE với giá 500 USD (giá ở Việt Nam chỉ hơn 13 triệu).

Ngay từ bước thiết lập đầu tiên, tôi đã ngỡ ngàng vì sự tương đồng đến lạ kỳ giữa chiếc máy này và chiếc Galaxy S24 tôi đang dùng, từ ngoại hình đến phần mềm. Khoảng hai tuần sau, tôi hỏi con gái liệu có thấy ổn với máy mới không. Con bé hào hứng đáp rằng đây là một sự nâng cấp vượt trội so với S22, đặc biệt là về thời lượng pin và màn hình lớn.

Sự hài lòng của con gái làm tôi tò mò: Liệu "kẻ đóng thế" này có đủ sức đối đầu với Galaxy S24 hay chiếc S25 Edge tôi đang dùng làm máy phụ? Sau khi thuyết phục con gái đổi máy một tuần, tôi bắt tay vào trải nghiệm thực tế. Và kết quả đã thay đổi hoàn toàn suy nghĩ của tôi: Có lẽ thời hoàng kim của việc chạy theo flagship trong tôi đã chấm dứt.

Điều gì đã chinh phục tôi?

Thành thật mà nói, không có một tính năng đơn lẻ nào làm tôi "đổ gục", mà đó là sự tổng hòa của nhiều yếu tố. Trước hết là hiệu suất hàng ngày. Trên lý thuyết, Galaxy S25 FE chỉ có 8GB RAM (thấp hơn mức 12GB của flagship) và chạy chip Exynos – vốn không thể đứng cùng hàng ngũ với Snapdragon cao cấp. Tuy nhiên, đừng để những con số đó đánh lừa.

Trong mọi tác vụ từ chơi game đến ứng dụng thường nhật, S25 FE đều vận hành mượt mà không kém gì chiếc S24. Ở những tình huống hiếm hoi khi xử lý nặng, nếu có nhận ra sự khác biệt thì đó là do tôi đang cố tình "vạch lá tìm sâu" chứ không phải do máy gặp vấn đề về hiệu năng thực thụ.

Camera cũng là một bất ngờ lớn. Tôi vốn không phải là một tín đồ nhiếp ảnh khắt khe; tôi chỉ cần một thiết bị chụp đủ nhanh, đủ nét mà không cần chỉnh sửa cầu kỳ. S25 FE hoàn toàn đáp ứng tốt nhu cầu này.

Dù không thể đạt tới độ sắc nét "đỉnh cấp" như các dòng siêu phẩm, nhưng nếu bạn chịu khó căn chỉnh góc chụp hoặc tận dụng các công cụ chỉnh sửa AI tích hợp, kết quả thu được là cực kỳ ấn tượng.

Nhưng ngôi sao thực sự lại là thời lượng pin. Trong khi các dòng flagship Galaxy dù đã cải thiện nhiều nhưng vẫn khiến tôi chật vật để đạt được 6-7 giờ onscreen, thì viên pin 4.900mAh của S25 FE dễ dàng chạm mốc 8-9 giờ sử dụng liên tục. Sự khác biệt này giúp tôi tự tin dùng máy đến tận lúc đi ngủ mà không cần phải nhìn chằm chằm vào vạch pin hay vội vàng tìm sạc vào giữa ngày.

Ngoài ra, màn hình AMOLED 6,7 inch cũng là một điểm cộng lớn so với kích thước 6,2 inch trên S24. Dù độ sáng tối đa không cao bằng, nhưng trải nghiệm thị giác mà nó mang lại vẫn cực kỳ xuất sắc và không gây ra bất cứ trở ngại nào trong quá trình sử dụng.

Flagship đôi khi chỉ là một thói quen khó bỏ

Sau một tuần trải nghiệm, tôi nhận ra chẳng có gì thực sự quan trọng bị "cắt giảm" trên S25 FE cả. Có những thông số S24 mạnh hơn, nhưng nếu không soi xét kỹ, chúng chẳng tạo ra mấy khác biệt trong cuộc sống thực. Với tôi, S25 FE không phải là một bước lùi so với S24, mà giống như một sự lựa chọn thay thế ngang tầm với những ưu nhược điểm bù trừ cho nhau.

Tôi bỗng nhận ra bấy lâu nay mình vẫn bám víu vào những thứ không còn thực sự cần thiết. Trước đây, tôi là một kẻ nghiện sức mạnh chính hiệu – thích root máy, cài ROM tùy biến, vọc vạch hệ điều hành. Khi đó, chi cả ngàn đô cho một chiếc điện thoại là xứng đáng. Nhưng ở năm 2026 này, dù vẫn mang danh người dùng chuyên nghiệp, tôi đã không còn mặn mà với việc can thiệp sâu vào hệ thống nữa.

Giờ đây, lý do duy nhất để sắm một chiếc flagship cao cấp có lẽ chỉ còn là cảm giác sở hữu và giá trị hình ảnh. Nhưng khi trưởng thành hơn, tôi thấy những thứ đó không còn quá quan trọng.

Công việc của tôi vẫn đòi hỏi phải trải nghiệm công nghệ mới, nhưng chắc chắn tôi sẽ phải cân nhắc kỹ trước khi xuống tiền cho những thiết bị đắt đỏ sau này. Trừ khi nhu cầu thay đổi đột ngột, còn hiện tại, tôi hoàn toàn hài lòng với những gì một chiếc điện thoại tầm cận cao cấp như S25 FE mang lại.