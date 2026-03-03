Honda City, CR-V giảm giá ra sao trong tháng 3?

Honda Việt Nam vừa công bố nội dung chi tiết chương trình khuyến mại dành cho khách hàng mua xe ô tô trong tháng 3/2026.

Trọng tâm của đợt khuyến mại này tập trung vào việc hỗ trợ lệ phí trước bạ cho người mua xe. Cụ thể, dòng xe Honda Civic e HEV RS nhận được mức hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ, tương đương với 99,9 triệu đồng.

Bên cạnh đó, các dòng xe khác cũng được hưởng mức hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ. Cụ thể, Honda City giảm từ 27 triệu - 28,5 triệu đồng. Honda CR-V phiên bản L và G giảm từ 51,5 triệu - 55 triệu đồng. Honda BR-V phiên bản L và G giảm từ 31,5 triệu - 35,3 triệu đồng. Cuối cùng là Honda HR-V phiên bản L giảm 37,5 triệu đồng.

Honda Civic được ưu đãi 100% lệ phí trước bạ tương đương 99,9 triệu đồng.

Khách hàng cần lưu ý rằng các ưu đãi này không áp dụng đồng thời với những thỏa thuận khuyến mại khác đã có giữa người mua xe và nhà phân phối, trừ trường hợp có sự chấp thuận riêng.

Ngoài việc hỗ trợ lệ phí trước bạ, Honda Việt Nam còn triển khai phương án hỗ trợ tài chính thông qua ngân hàng VPBank. Đối với khách hàng mua xe Honda Civic e HEV RS, ngân hàng áp dụng mức lãi suất vay 0% cố định trong vòng 12 tháng đầu tiên.

Các dòng xe ô tô Honda khác cũng được áp dụng mức lãi suất ưu đãi là 6.3% cố định cho năm đầu tiên. Để nhận được các mức lãi suất này, khách hàng phải hoàn tất thủ tục mua xe và các điều kiện tín dụng từ ngày 2/3 đến ngày 31/3. Các khoản vay sẽ được giải ngân dựa trên quy trình thẩm định và phê duyệt tín dụng thông thường của phía ngân hàng đối tác.

Tổng hợp khuyến mãi Honda tháng 3:

TT Mẫu xe Giá trị khuyến mại Quy đổi tiền mặt 1 City Tặng 50% lệ phí trước bạ Từ 27 triệu - 28,5 triệu đồng 2 CR-V L/ G Tặng 50% lệ phí trước bạ Từ 51,5 triệu - 55 triệu đồng 3 Civic e:HEV RS Tặng 100% lệ phí trước bạ 99,9 triệu đồng 4 BR-V L/G Tặng 50% lệ phí trước bạ Từ 31,5 triệu - 35,3 triệu đồng 5 HR-V L Tặng 50% lệ phí trước bạ 37,5 triệu đồng

Việc triển khai chương trình khuyến mại diện rộng trong tháng 3 cho thấy chiến lược thích ứng của Honda trước những thay đổi của thị trường ô tô nội địa. Các gói hỗ trợ về thuế và lãi suất ngân hàng giúp giảm bớt rào cản tài chính cho người mua xe ở nhiều phân khúc khác nhau, qua đó, tạo động lực để thúc đẩy người tiêu dùng sở hữu xe trong thời gian tới.

Các chính sách ưu đãi được áp dụng từ ngày 1/3 đến hết ngày 31/3. Đối tượng thụ hưởng là những khách hàng ký hợp đồng mua xe và hoàn tất thủ tục thanh toán 100% giá trị xe trong khoảng thời gian nêu trên.

