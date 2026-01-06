Hôn nhân của thủ môn quốc dân Bùi Tiến Dũng bên vợ mẫu Tây 4 năm sau đám cưới bí mật

Mới đây, vợ chồng thủ môn Bùi Tiến Dũng - người mẫu Dianka Zakhidoa tung bộ ảnh tình tứ bên nhau đón chào một năm mới 2026 đầy hạnh phúc, cũng như đánh dấu gần 4 năm hôn nhân sau đám cưới bí mật bậc nhất làng bóng đá Việt.

Dưới ánh đèn lung linh của mùa lễ hội năm mới, vợ mẫu Tây của thủ môn Bùi Tiến Dũng nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý khi chia sẻ loạt ảnh mới bên ông xã. Diện chiếc váy đỏ ôm sát, người đẹp khoe trọn đôi chân dài thẳng tắp cùng vóc dáng nóng bỏng, quyến rũ đúng chuẩn nàng mẫu quốc tế.

Trong khung hình chụp cùng chồng, cô nàng gây ấn tượng bởi thần thái rạng rỡ, vòng tay ôm chặt Bùi Tiến Dũng đầy tình cảm. Không cần quá nhiều cử chỉ phô trương, sự gắn bó tự nhiên của cặp đôi vẫn đủ khiến dân mạng "tan chảy". Bùi Tiến Dũng cũng ghi điểm với phong cách đơn giản, nam tính, đứng cạnh vợ càng tôn lên hình ảnh một gia đình trẻ hạnh phúc.

Ở khoảnh khắc khác, vợ mẫu Tây của thủ môn sinh năm 1997 tiếp tục "đốn tim" người xem khi tự tin tạo dáng trong đêm, khoe trọn lợi thế hình thể. Thiết kế váy ngắn giúp đôi chân dài miên man càng thêm nổi bật, kết hợp cùng thần thái sang chảnh, cuốn hút. Không ít cư dân mạng dành lời khen cho sắc vóc ngày càng thăng hạng của cô, đồng thời gọi đây là "visual bảo chứng" cho danh xưng vợ cầu thủ đình đám.

Sau đám cưới âm thầm và kín tiếng vào tháng 5/2022, cặp đôi Bùi Tiến Dũng - Dianka ngày càng hạnh phúc trong tổ ấm nhỏ. Cặp đôi đã có một cậu con trai vô cùng đáng yêu. Ở cuộc sống riêng, cặp đôi thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường ngọt ngào, từ những chuyến du lịch cho đến các dịp lễ quan trọng, hay quây quần bên gia đình nội - ngoại, vượt qua những rào cản về ngôn ngữ và văn hoá.

Về sự nghiệp, Dianka lựa chọn tạm gác lại công việc gười mẫu, rời Sài Gòn và chuyển đến Đà Nẵng sinh sống, lùi về sau để đồng hành cùng chồng trong sự nghiệp thi đấu. Cô nàng chỉ đôi khi xuất hiện tại các show diễn thời trang nhưng tần suất đã giảm đi rất nhiều so với thời gian chưa kết hôn. Bản thân Bùi Tiến Dũng cũng vừa trải qua một năm 2025 đầy khó khăn khi gặp chấn thương nặng, phải lên bàn phẫu thuật. Hiện anh chàng đang tích cực tập phục hồi mong ngày trở lại sân cỏ.

Vừa có sự nghiệp riêng, vừa giữ được sự gắn kết trong hôn nhân, Bùi Tiến Dũng và bà xã mẫu Tây được xem là một trong những cặp đôi đẹp và kín tiếng nhưng luôn nhận được nhiều thiện cảm từ người hâm mộ.

Ảnh: IGNV



