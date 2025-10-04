Hơn 200 chủ xe máy, ô tô Hà Nội có biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168

Tại Thanh Hóa, ngày 29/9, Phòng Cảnh sát giao thông đã có thông báo các phương tiện vi phạm về trật tự, an toàn giao thông đường bộ được phát hiện qua Hệ thống camera giám sát. Danh sách được ghi nhận từ ngày 1/9 đến ngày 10/9, với 7 trường hợp phương tiện vi phạm mang biển kiểm soát Hà Nội. Cụ thể như sau:

5 trường hợp xe ô tô có biển kiểm soát Hà Nội vi phạm, bao gồm: 29B-065.43; 29A-868.38; 29A-896.01; 30H-377.75 (xe bus); 30H-848.30.

2 trường hợp xe máy có biển kiểm soát Hà Nội vi phạm, bao gồm: 29AK-094.98; 29H1-101.57.

Theo lực lượng chức năng, trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày vi phạm, Phòng Cảnh sát Giao thông sẽ gửi thông báo đến chủ phương tiện vi phạm, tổ chức, cá nhân có liên quan đến vi phạm hành chính được biết và phối hợp thực hiện giải quyết theo quy định.

Trong thời hạn 30 ngày (kể từ ngày vi phạm), lực lượng chức năng yêu cầu chủ phương tiện, tổ chức, cá nhân có liên quan đến vi phạm hành chính đến bộ phận một cửa của Công an tỉnh Thanh Hóa (số 1 Đỗ Huy Cư, phường Hạc Thành) hoặc trụ sở Công an tỉnh (nơi cư trú) để giải quyết vụ việc.

Tại Bắc Ninh, cũng trong ngày 29/9, Công an tỉnh đã có thông báo kết quả phát hiện phạt nguội trong tuần từ ngày 19/9 đến ngày 25/9. Danh sách ghi nhận tổng cộng 696 trường hợp vi phạm, với 195 trường hợp xe mang biển kiểm soát Hà Nội. Cụ thể như sau:

7 trường hợp không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông, gồm các xe ô tô mang biển số: 30A-687.89; 30A-947.87; 30A-796.37; 30M-083.48; 30K-809.59; 29A-558.44; 29K-127.62.

24 trường hợp không chấp hành hiệu lệnh, chỉ dẫn của vạch kẻ đường, gồm các xe ô tô mang biển số: 30K-448.91; 29K-003.30; 30G-275.22; 30G-342.73; 30M-575.76; 30P-8551; 29B-619.18; 29B-127.87; 29KT-010.58; 30F-593.23; 30F-548.89; 29K-051.61; 30F-075.13; 30A-541.66; 30E-316.08; 29E-141.49; 30A-854.21; 30K-519.98; 30K-818.99; 29G-000.73; 29A-459.97; 30E-964.49; 30A-229.73; 30E-647.57.

Hình ảnh xe vi phạm giao thông, bị xử lý phạt nguội do Công an tỉnh Bắc Ninh công bố (Ảnh: Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh Bắc Ninh) Hình ảnh xe vi phạm giao thông, bị xử lý phạt nguội do Công an tỉnh Bắc Ninh công bố (Ảnh: Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh Bắc Ninh)

85 trường hợp điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định, gồm các xe ô tô có biển số sau: 29A-368.31; 29A-381.50; 29A-620.83; 29A-670.63; 29A-834.65; 29A-888.58; 29B-634.39; 29C-162.71; 29C-343.56; 29C-796.62; 29C-899.57; 29C-939.61; 29D-011.75; 29D-123.77; 29D-227.46; 29D-521.56; 29E-039.84; 29E-056.44; 29E-082.93;

29E-267.03; 29E-335.61; 29H-081.97; 29H-173.89; 29H-298.27; 29H-42264; 29H-607.26; 29H-691.66; 29H-806.77; 29H-825.32; 29K-004.74; 29K-017.39; 29K-064.40; 29K-113.84; 29K-222.97; 29K-232.07; 29K-246.84; 29K-294.89; 30A-084.10; 30A-160.86; 30A-190.16; 30A-317.85; 30E-121.64; 30E-26858; 30E-294.97; 30E-371.83; 30E-505.04; 30E-518.67; 30E-539.49; 30E-694.61; 30E-698.59; 30E-746.38; 30F-029.25; 30F-333.73; 30F-389.71; 30F-520.61; 30F-577.42; 30F-595.26; 30F-951.47; 30G-031.23; 30G-332.15; 30H-480.03; 30H-800.35; 30H-818.16; 30H-936.88; 30K-277.73; 30K-277.73; 30K-526.01; 30K-718.22; 30K-738.61;

30K-907.48; 30L-000.98; 30L-378.79; 30L-382.37; 30L-426.55; 30L-493.44; 30L-546.78; 30L-583.44; 30L-866.65; 30L-866.65; 30M-116.83; 30M-130.47; 30M-548.57; 30M-608.53; 30M-636.43; 30M-685.80; 30Z-0853; 30Z-0853; 31F-8587.

2 trường hợp rẽ trái tại nơi có biển cấm, gồm các xe ô tô có biển số: 29A-341.97; 29C-636.58.

77 trường hợp chủ xe máy không đội mũ bảo hiểm, bao gồm: 29Y1-490.45; 29V1-091.48; 29N2-011.39; 29N1-940.63; 29L1-294.47; 29T3-0886; 29AA-218.76; 29N2-013.41; 29V7-319.17; 29N1-017.70; 29N1-834.89; 29N1-924.68; 29AB-797.30; 29N1-792.76; 29D1-314.77; 30Z9-2604; 29N1-705.69; 29V3-030.96; 29T4-9045; 29L4-7428; 29E1-177.53;

29N1-166.45; 29K1-184.56; 29V9-2617; 29L5-006.86; 29F1-181.72; 29S2-039.91; 29S2-176.62; 29N1-092.76; 29T1-815.99; 30Z9-6737; 29AH-089.03; 29K1-379.85; 29T1-670.81; 30X8-55.09; 30F2-1250; 29Z1-406.47; 29Y1-490.45; 29AA-591.90; 29T2-055.89; 30L6-2374; 29AH-067.80;

29F1-477.10; 29L1-294.47; 30L8-0541; 29S6-625.96; 29G1-759.01; 29AH-068.64; 29AN-062.38; 30L8-0541; 29N1-689.36; 29X2-079.61; 29N1-894.50; 29N1-446.91; 29N1-939.20; 29AE-073.26; 29D1-022.61.

Theo thông báo, người vi phạm đến trụ sở Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Bắc Ninh để giải quyết,mang theo đầy đủ giấy tờ gồm: Căn cước công dân; giấy phép lái xe; đăng ký xe; giấy chứng nhận kiểm định (đối với ô tô); giấy chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm dân sự.

Lùi thời hạn chuyển đổi tài khoản giao thông đến hết ngày 31/12

Bên cạnh thông báo về phạt nguội tại các tỉnh thành, các chủ xe ô tô cả nước cần lưu ý: Theo thông báo của Cục Cảnh sát Giao thông, Cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu các nhà cung cấp dịch vụ thanh toán tiền sử dụng đường bộ tiếp tục sử dụng tài khoản thu phí của các cá nhân nước ngoài, các doanh nghiệp thay thế cho phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt để kết nối với tài khoản giao thông đến trước thời điểm 31/12, trong thời gian hoàn thiện giải pháp cho phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt của doanh nghiệp để kết nối với tài khoản giao thông.

Trước đó, tại Nghị định 119/2024 của Chính phủ quy định về thanh toán điện tử giao thông đường bộ, từ 1/10, chủ xe ô tô phải chuyển đổi tài khoản thu phí hiện tại sang tài khoản giao thông kết nối với phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt. Nếu không thực hiện, phương tiện sẽ không thể lưu thông qua các trạm thu phí điện tử không dừng (ETC).

Tuy nhiên, theo Cục Đường bộ Việt Nam, qua ghi nhận phản ánh của các cá nhân, doanh nghiệp vận tải, Cục nhận thấy việc kết nối phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt kết nối với tài khoản giao thông còn có một số tồn tại. Cụ thể, phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt của doanh nghiệp khi kết nối với tài khoản giao thông gặp khó khăn hơn so với phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt của cá nhân. Ngoài ra, một số cá nhân, đặc biệt là người nước ngoài gặp khó khăn trong việc định danh cá nhân để kết nối tài khoản giao thông với phương tiện thanh toán này.

Do đó, để tháo gỡ các khó khăn vướng mắc trên, đặc biệt để không xảy ra tình trạng ùn tắc tại trạm thu phí và gián đoạn hoạt động vận tải đường bộ, ảnh hưởng tới việc vận chuyển, cung ứng các hàng hóa thiết yếu phục vụ nhân dân, Cục Đường bộ quyết định lùi thời hạn chuyển đổi tài khoản giao thông đến hết ngày 31/12.

Trong thời gian này, Cục yêu cầu các nhà cung cấp dịch vụ thanh toán tiền sử dụng đường bộ chủ động phối hợp với VEC và các Nhà đầu tư/Doanh nghiệp dự án BOT xây dựng các kịch bản, phương án xử lý đối với các sự cố có thể xảy ra; tăng cường nhân sự trực tiếp tại các trạm thu phí để hướng dẫn, hỗ trợ chủ phương tiện trong việc kết nối tài khoản giao thông với các phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt theo quy định.