Đi qua 9 trường Đại học - Cao đẳng trên cả nước cùng sự đồng hành của gần 20 diễn giả, 2500 sinh viên tham gia, chuỗi tọa đàm hướng nghiệp NSOC Open Talk 2026 với chủ đề “Behind The Screen” đã mang đến cơ hội tiếp cận thực tế nghề nghiệp cho các bạn trẻ.

Cầu nối thu hẹp khoảng cách từ giảng đường đến thực tế

Nằm trong khuôn khổ Giải đấu Thể thao điện tử Sinh viên Toàn quốc - NSOC 2026 do Ocean Entertainment Group (OEG) và BEAT Network đồng tổ chức, NSOC Open Talk 2026 được xây dựng với mục tiêu kết nối nhà trường - sinh viên - chuyên gia và các doanh nghiệp. Sau chặng đường đi qua 9 điểm trường Đại học - Cao đẳng tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh, chuỗi chương trình đã tạo nên một không gian đối thoại cởi mở, mang đến cơ hội tiếp cận thực tế nghề nghiệp và mở ra những hướng đi mới cho hàng nghìn bạn trẻ.

Lấy chủ đề xuyên suốt là “Behind The Screen” (phía sau màn hình), chuỗi tọa đàm không dừng lại ở việc tô hồng bức tranh sự nghiệp, mà đi sâu khai thác những câu chuyện chân thực đằng sau mỗi vị trí công việc. Tại đây, những kiến thức lý thuyết trên giảng đường được đặt lên bàn cân đối chiếu trực tiếp với thực tế vận hành, yêu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp cũng như những bài toán hóc búa mà người trẻ buộc phải giải quyết trước khi chính thức gia nhập thị trường lao động.

Quy tụ hơn 20 diễn giả là những chuyên gia dày dặn kinh nghiệm đến từ đa dạng lĩnh vực, mỗi buổi giao lưu tại các điểm trường đều biến thành một diễn đàn hai chiều sôi nổi. Sinh viên không chỉ ngồi lắng nghe một chiều mà còn trực tiếp đặt câu hỏi, phản biện và chủ động tìm kiếm định hướng phù hợp với năng lực bản thân.

NSOC Open Talk tại Đại học Kinh tế Quốc dân với sự tham gia của 2 diễn giả: anh Tuấn Tự Do (Chủ tịch TựDo Group) và chị Tia Liêu (Founder Harmonia Entertainment, Event Director & Co-owner tại 1900 Le Théâtre).

Những bài học "không có trong sách vở"

Điểm chạm giá trị nhất mà NSOC Open Talk 2026 mang lại chính là sự thẳng thắn và tính thực chiến từ các khách mời. Thay vì chỉ chia sẻ về hào quang thành công, các diễn giả đã mở lòng về những áp lực nghề nghiệp, những lần vấp ngã và các quyết định mang tính bước ngoặt.

NSOC Open Talk tại trường Đại học Văn hoá TP. Hồ Chí Minh với sự tham gia của 2 diễn giả: anh Mack Trịnh (giữa) và anh Tuan Maxx (phải).

Chị Liêu Thuỷ Tiên (Tia Liêu) - Founder Harmonia Entertainment, Event Director & Co-owner 1900 Le Théâtre, đồng thời là PR Director BEAT Network - một trong những diễn giả đồng hành cùng NSOC Open Talk 2026 chia sẻ:

"Điều quan trọng nhất mà các bạn sinh viên nhận được thông qua các buổi NSOC Open Talk là những câu chuyện phía sau mỗi công việc mà các bạn chưa có cơ hội trải nghiệm khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Đó không chỉ là những thành công, mà còn là những lần thất bại, những áp lực, những lựa chọn khó khăn và cả những bài học không có trong sách vở. Tại đây, các bạn có cơ hội nhìn sâu hơn vào thực tế từng ngành nghề, hiểu được hành trình để một người theo đuổi và phát triển với công việc, từ đó chuẩn bị hành trang tốt hơn thay vì chỉ hình dung nghề nghiệp qua bề nổi bên ngoài."

Chính góc nhìn đa chiều và thực tế này đã giúp nhiều sinh viên tháo gỡ tâm lý loay hoay, mơ hồ trong giai đoạn định vị bản thân, đồng thời trang bị tư duy sẵn sàng thích ứng với môi trường làm việc chuyên nghiệp.

NSOC Open Talk tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền với sự tham gia của 2 diễn giả: anh An Zuno (Marketing Communications Director - SpaceSpeakers Label) và chị Nương Đào (Chủ tịch Chi hội Sáng tạo nội dung trên nền tảng số).

Không chỉ dừng lại ở một sân chơi tranh tài thể thao điện tử đơn thuần, sự thành công của chuỗi toạ đàm hướng nghiệp NSOC Open Talk “Behind The Screen” đã khẳng định tầm nhìn dài hạn của NSOC trong việc kiến tạo một hệ sinh thái toàn diện dành cho cộng đồng sinh viên - nơi đam mê eSports song hành cùng phát triển tri thức và định hướng tương lai.