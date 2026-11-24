Trong năm đầu tiên có ngày Văn hóa Việt Nam, nhiều bạn trẻ đã lựa chọn thăm quan bảo tàng, các địa điểm văn hóa lịch sử.

Đi bảo tàng trở thành một trong những hoạt động được nhiều người lựa chọn để tìm hiểu lịch sử và các giá trị văn hóa trong ngày Văn hóa Việt Nam đầu tiên. Sáng 24/11, bất chấp thời tiết Hà Nội có mưa nhẹ và trở lạnh, Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam vẫn đón đông đảo khách tham quan. Các khu vực trưng bày máy bay, xe tăng ngoài trời và hệ thống hiện vật trong nhà đều tấp nập người qua lại, trong đó có sự góp mặt của nhiều bạn trẻ.

Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam đón lượng khách tham quan đông đảo

Các bạn trẻ tập trung theo dõi thông tin và hiện vật

Chia sẻ của các bạn trẻ khi tham quan ở Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam trong ngày Văn hóa Việt Nam đầu tiên

Nhóm bạn Huyền, Trang và Ngọc Anh (sinh năm 2004, vừa tốt nghiệp ĐH Ngoại thương Hà Nội) có mặt tại Bảo Lịch sử Quân sự Việt Nam từ sáng sớm. Ngọc Anh cho biết cả nhóm mong muốn hiểu thêm về cội nguồn, những khó khăn mà cha ông đã trải qua trong các cuộc kháng chiến để giành lại hòa bình cho thế hệ hôm nay.

"Chúng mình cảm thấy rất vui vì không ngờ năm nay lại có thêm một ngày nghỉ như vậy. Nhờ đó, chúng em có cơ hội đến những địa điểm như thế này để tham quan và học hỏi thêm nhiều kiến thức", Huyền nói thêm.

Không chỉ riêng dịp 24/11, nhóm bạn cũng thường xuyên ghé thăm các địa điểm văn hóa, lịch sử như Nhà tù Hỏa Lò, Văn Miếu. Trong ngày đặc biệt này, cả nhóm còn kết hợp tham gia các hoạt động khác trên phố, trong đó có những lễ hội về áo dài và trang phục truyền thống, trước khi đến bảo tàng.

Với Trang, ngày Văn hóa Việt Nam là dịp để mỗi người nhìn nhận rõ hơn vai trò của văn hóa trong đời sống. Cô nhắc đến câu "Văn hóa soi đường cho quốc dân đi" của Bác Hồ và cho rằng thế hệ hôm nay cần tiếp tục trao truyền những giá trị mà cha ông đã gìn giữ.

Chia sẻ về cảm xúc khi tham quan các hiện vật quân sự, Trang cho biết cô đặc biệt xúc động khi nghĩ đến những hy sinh trong chiến tranh. "Một thời kỳ chiến tranh đã đi qua, nhưng để có được hòa bình như ngày hôm nay, cha ông đã phải chiến đấu, hy sinh bằng cả máu và sinh mạng của mình", Trang nói.

Từ trái qua: Huyền, Trang, Ngọc Anh

Trong khi đó, Thảo Nguyên - sinh viên năm nhất ĐH Thương mại cùng 2 người bạn của mình mặc áo dài đi tham quan Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam. Giải thích về lựa chọn này của mình và các bạn, Nguyên cho biết đây là dịp thích hợp để mặc trang phục truyền thống và lan tỏa hình ảnh áo dài.

Lịch trình trong ngày của Thảo Nguyên và 2 bạn cũng được lên khá cụ thể. Sau Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, cả 3 dự định tiếp tục đến Bảo tàng Dân tộc học và Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, hoàn thành tour tham quan 3 bảo tàng.

"Mình cảm thấy hạnh phúc vì có thêm một ngày để dành riêng cho việc tìm hiểu văn hóa Việt Nam và có thêm thời gian dành cho gia đình, bạn bè", Nguyên chia sẻ. Cô cũng bất ngờ trước quy mô của Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam và cho biết đây là địa điểm có thể giới thiệu với những người bạn nước ngoài khi có dịp.

Diệu - người bạn của Thảo Nguyên đến bảo tàng với mong muốn tìm hiểu thêm về lịch sử dân tộc.

Với Diệu, áo dài là trang phục truyền thống có thể mang đi nhiều nơi để giới thiệu hình ảnh Việt Nam. Bởi vậy, trong một ngày dành riêng cho văn hóa, lựa chọn mặc áo dài đi bảo tàng cũng là cách cô thể hiện sự hưởng ứng của mình. Cô cũng mong muốn duy trì thói quen tham quan các địa điểm văn hóa, lịch sử trong thời gian tới.

Nhóm bạn Thảo Nguyên (đứng chính giữa) và Diệu (ngoài cùng bên phải) mặc áo dài đi chơi trong ngày Văn hóa Việt Nam

Yến Vi và Ngọc, sinh viên trường Đại học Văn hóa Hà Nội cũng là hai trong số những bạn trẻ có mặt tại bảo tàng trong ngày 24/11. Cả hai cho biết chuyến đi lần này vừa là dịp trải nghiệm một hoạt động văn hóa, vừa giúp bổ sung kiến thức lịch sử thông qua việc trực tiếp quan sát các hiện vật.

Yến Vi chia sẻ: "Mình cảm thấy rất vui khi đến đây và được hòa vào không khí rộn ràng để hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam. Đây cũng là lần đầu tiên mình được trải nghiệm chương trình kết hợp với hoạt động giáo dục tại bảo tàng".

Yến Vi và Ngọc

Với Vi, Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam là lựa chọn đáng trải nghiệm bởi quy mô rộng, không gian trưng bày mới và đặc biệt là khu vực ngoài trời. Những bảo tàng trong khu vực nội thành cô đã có dịp ghé thăm khá nhiều, vì vậy lần này Vi muốn tìm hiểu thêm một địa điểm có cách tổ chức không gian trưng bày khác biệt.

Ngọc cũng cho rằng mỗi bảo tàng đều có cách đầu tư và sáng tạo riêng. Tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, cách bố trí máy bay cùng các hiện vật ở cả khu vực trong nhà và ngoài trời khiến cô muốn trực tiếp đến trải nghiệm, qua đó mở rộng hiểu biết về lịch sử và những giá trị dân tộc.

Cả hai nhận thấy bảo tàng đang được người trẻ đón nhận nhiều hơn. Không khí đông vui trong ngày 24/11 cũng khiến họ hào hứng, đặc biệt khi khách tham quan có thể vừa tham gia các hoạt động hưởng ứng vừa tìm hiểu lịch sử.

Yến Vi cho biết sau chuyến đi, cô vẫn muốn tiếp tục khám phá các bảo tàng ở Hà Nội và những địa phương khác để tích lũy thêm kiến thức, trải nghiệm.

Một số bạn trẻ khác mặc áo và mang khăn cờ đỏ sao vàng