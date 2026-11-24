Một đoạn clip đối chiếu giữa trong game và ngoài đời khiến dân mạng vừa bất ngờ trước độ chân thực của GTA 6, vừa lo ngại vấn đề riêng tư.

Sau hơn một thập kỷ chờ đợi, Grand Theft Auto VI (GTA 6) chính thức ra mắt ngày 19/11/2026 và nhanh chóng trở thành tâm điểm của cộng đồng game thủ toàn cầu. Đây là phần tiếp theo của thương hiệu Grand Theft Auto đình đám do Rockstar Games phát triển, với thế giới mở rộng lớn, đồ họa chân thực và hàng loạt chi tiết được đầu tư tỉ mỉ. Sức nóng của tựa game không chỉ đến từ đồ họa, thế giới mở rộng lớn mà còn nằm ở khả năng tái hiện đời sống, đường phố và những địa danh ngoài đời thực.

Mới đây, trên mạng xã hội, đặc biệt là nền tảng X, một đoạn clip ghi lại khoảnh khắc thú vị của một game thủ đã thu hút sự chú ý của đông đảo người xem. Theo đó, trong lúc trải nghiệm GTA 6, chàng trai bất ngờ phát hiện một tòa nhà xuất hiện trong game có diện mạo giống đến khó tin với chính khu chung cư nơi anh đang sinh sống.

Đoạn clip đang viral trên nền tảng X khi một người chơi bỗng phát hiện khung cảnh trong game giống hệt nơi mình sống (Nguồn: Mario Nawfal)

Trong video, người này quay lại màn hình TV, nơi nhân vật trong game đang di chuyển qua một khu vực có cửa kính, cột nhà và những chậu cây. Ngay sau đó, camera chuyển hướng ra ban công căn hộ ngoài đời thực. Điều khiến người xem bất ngờ là khung cảnh trước mắt có cách bố trí gần như trùng khớp với những gì vừa xuất hiện trên màn hình: từ lối đi, cửa ra vào cho đến các chi tiết kiến trúc xung quanh.

Không cần quá nhiều lời giải thích, màn đối chiếu trực tiếp giữa hai khung cảnh cũng đủ khiến người xem hiểu vì sao chàng trai lại ngỡ ngàng đến vậy. Đoạn clip sau đó được chia sẻ rộng rãi trên nhiều nền tảng mạng xã hội khác, thu hút hàng chục nghìn lượt tương tác.

Hình ảnh trong game và hình ảnh bên ngoài có sự tương đồng

Điều này cũng không phải quá khó hiểu nếu nhìn vào cách Rockstar xây dựng thế giới trong GTA 6. Trò chơi lấy bối cảnh tại bang Leonida giả tưởng, được lấy cảm hứng từ Florida (Mỹ), trong đó thành phố Vice City là phiên bản hư cấu của Miami.

Theo The Guardian, đội ngũ phát triển Rockstar đã bắt đầu những chuyến khảo sát thực địa tại Miami từ năm 2015 để nghiên cứu địa hình, kiến trúc, văn hóa và nhịp sống địa phương. Thay vì chỉ tái hiện những địa danh nổi tiếng, họ còn chú trọng đến những chi tiết rất đời thường như biển quảng cáo trên phố, tranh vẽ tường, trang phục người đi đường hay nội thất bên trong các cửa hàng.

Thậm chí, các nhà phát triển còn trực tiếp di chuyển qua Miami, quần đảo Florida Keys và những thị trấn lân cận, đồng thời nghiên cứu lịch sử, kiến trúc cũng như trò chuyện với người dân địa phương. CNN cũng nhận định Vice City trong GTA 6 có độ chân thực đáng kinh ngạc, từ cách bố trí đường phố, những khu mua sắm ven đường cho đến các chi tiết đặc trưng trong đời sống ở Nam Florida.

Chính vì vậy, việc một game thủ bất ngờ nhận ra nơi mình sinh sống trong trò chơi đình đám này càng khiến cộng đồng mạng thích thú. Nhiều người bày tỏ sự nể phục trước mức độ đầu tư của Rockstar, cho rằng nhà phát triển đã làm quá tốt việc tái hiện thế giới thực, đến mức những địa điểm tưởng chừng bình thường cũng có thể xuất hiện với độ tương đồng đáng kinh ngạc trong game.

Tuy nhiên, bên cạnh những lời khen dành cho Rockstar, đoạn clip cũng mở ra một cuộc tranh luận khác liên quan đến quyền riêng tư và sự an toàn của chính người đăng tải.

Một bộ phận netizen cho rằng chàng trai đã vô tình để lộ nơi mình sinh sống khi quay lại toàn cảnh căn hộ, ban công và khu vực xung quanh rồi đăng tải công khai lên mạng. Không ít người thẳng thắn nhận xét đây chẳng khác nào tự tiết lộ địa chỉ nhà, thậm chí có bình luận đùa rằng anh chàng vừa tự để lộ thông tin cá nhân trên mạng.

Trên các hội nhóm, một bình luận nhận được hàng nghìn lượt ủng hộ cũng nhắc nhở rằng: "You've just shown everyone where you live" (Bạn vừa cho tất cả mọi người biết mình sống ở đâu). Một số ý kiến khác cho biết họ sẽ không bao giờ đăng tải những hình ảnh có thể giúp người lạ xác định chính xác nơi ở của mình, dù mục đích ban đầu chỉ là chia sẻ một khoảnh khắc thú vị.

Bởi GTA 6 hiện đang là tựa game thu hút sự quan tâm rất lớn trên toàn cầu, việc một địa điểm ngoài đời thực bất ngờ xuất hiện trong game hoàn toàn có thể khơi dậy sự tò mò của những người chơi khác. Không ít người lo ngại sẽ có game thủ tìm đến tận nơi để kiểm chứng, chụp ảnh hoặc quay video so sánh, gây ảnh hưởng đến sinh hoạt của cư dân trong khu vực.

Dẫu vậy, cũng có những ý kiến cho rằng đây đơn giản là một khoảnh khắc đáng nhớ khi một người chơi tìm thấy hình ảnh quen thuộc của mình trong thế giới ảo. Chuyện Rockstar tái hiện một khu chung cư có thật không đồng nghĩa với việc mọi người sẽ tìm đến tận nơi, nhưng những lo ngại về quyền riêng tư vẫn là điều không nên xem nhẹ.