Dân mạng rủ nhau chơi game kế toán: Đi làm chưa đủ đau đầu, về nhà điên cuồng học nguyên lý kế toán, tính sổ sách,..

Sau loạt game mô phỏng bán trà sữa, mì cay, xôi..., một trò chơi đưa cả công việc kế toán vào game cũng đang khiến nhiều người tò mò.

Gần đây, cư dân “thành phố sợi chỉ” rủ nhau mở quán trà sữa, bán xôi hay kinh doanh mì cay trong game thì giờ đây, một “nghề” có phần khác biệt hơn đang được đưa vào thế giới mô phỏng: Kế toán.

Trong game, người chơi không được lập tức ngồi vào bàn và bắt đầu xử lý số liệu. Muốn “đi làm”, người chơi phải trải qua lớp đào tạo về nguyên lý kế toán, làm quen với những kiến thức cơ bản rồi mới bắt đầu nhận nhiệm vụ. Sau đó, mọi việc diễn ra theo một quy trình khá giống môi trường làm việc thực tế: Nhận yêu cầu từ kế toán trưởng, tiếp nhận chứng từ, xử lý phiếu thu - chi, đối chiếu sổ quỹ và thực hiện các công việc theo từng thời điểm trong tháng.

Nói cách khác, đây không đơn thuần là một game hỏi - đáp về kiến thức kế toán mà đưa người chơi vào vai một nhân viên kế toán, tự mình trải qua gần như cả một chu kỳ công việc.

Game về ngành kế toán đang viral trên Threads (Ảnh: @of.cuns)

Ngay từ đầu, người chơi được đưa qua phần đào tạo về nguyên lý kế toán. Những kiến thức vốn quen thuộc với sinh viên ngành kế toán hoặc người đang làm nghề được biến thành nội dung để người chơi học và hoàn thành trước khi bắt đầu công việc.

Sau khi hoàn thành phần đào tạo, người chơi chính thức nhận việc và bắt đầu nhận nhiệm vụ theo các cấp bậc từ thực tập sinh đến nhân viên chính thức,... Từ đây, game không còn đơn thuần là học lý thuyết mà chuyển sang những công việc cụ thể hơn.

Mỗi tuần, người chơi có thể nhận chứng từ được đặt trên bàn làm việc để xử lý. Các phiếu thu, phiếu chi và những giấy tờ liên quan trở thành “đầu việc” cần hoàn thành. Người chơi phải kiểm tra thông tin, ghi nhận nghiệp vụ và đối chiếu với sổ quỹ để đảm bảo số liệu khớp nhau.

Công việc cũng được chia theo từng mốc thời gian thay vì xuất hiện một cách ngẫu nhiên. Đầu tuần có việc cần làm, cuối tuần kiểm quỹ, đến cuối tháng lại phải khóa sổ. Càng chơi lâu, người chơi càng phải nhớ mình đang ở giai đoạn nào của chu kỳ kế toán để xử lý đúng công việc.

Trước khi bắt đầu, người chơi sẽ tham gia một lớp học "kế toán cấp tốc" (Ảnh: @s.a_u_l)

Điểm thú vị là những thao tác vốn có thể khá khô khan khi học trên lớp lại trở thành nhiệm vụ trong game. Người chơi không chỉ đọc “phiếu thu”, “phiếu chi”, “sổ quỹ” hay “khóa sổ” trên lý thuyết mà phải trực tiếp xử lý chúng để hoàn thành công việc được giao.

Nếu làm sai, số liệu có thể không khớp và người chơi phải quay lại kiểm tra. Vì vậy, thay vì tốc độ hay khả năng phản xạ như những game bán hàng, thử thách ở đây nằm nhiều hơn ở độ chính xác và khả năng theo dõi công việc.

Đi làm cả ngày chưa đủ, tối về tiếp tục stress vì sổ sách

Cũng giống loạt game mô phỏng đang được chia sẻ trên Threads, sức hút của game kế toán nằm ở việc biến một công việc rất đời thường thành trải nghiệm để bất kỳ ai cũng có thể thử.

Nếu ở game trà sữa, người chơi phải chạy đơn, pha chế, phục vụ khách rồi tính doanh thu; ở game mì cay, nhiệm vụ xoay quanh việc chuẩn bị món và phục vụ thực khách, thì game kế toán lại đưa người chơi vào một guồng công việc hoàn toàn khác. Điều này khiến không ít người cảm thấy “stress” vì phải tính toán khá nhiều các con số.

Một số bình luận của cộng đồng mạng:

- “Không thể tin được mình đang chơi game kế toán”.

- “Đi làm chưa đủ đau đầu, về nhà tui điên cuồng học nguyên lý kế toán, tính sổ sách,...”.

- “Tuy ra trường đã lâu nhưng giờ nhìn lại vẫn thấy ám ảnh”.

- “Hạch toán thì giới hạn thời gian rồi còn bắt mình xem có trùng số hóa đơn không, cộng hóa đơn đúng chưa,... Trời ơi chơi game thôi mà khủng hoảng”.

- “Nhưng game này ai chưa từng học nguyên lý kế toán chắc không chơi nổi”.

Kế toán trưởng Cô Ba sẽ giao nhiệm vụ mỗi ngày (Ảnh: @anhlyyy2001)

Sức hút của game chính là mô phỏng rất thật những công việc ngoài đời (Ảnh: @huyonline456)

Có thể nói, điểm chung của những trò chơi này là người chơi được trải nghiệm một công việc từ bên trong mà không phải thực sự chịu áp lực của công việc ngoài đời. Không cần xin việc, không cần đi phỏng vấn, cũng không cần có kinh nghiệm, người chơi vẫn có thể thử xem một ngày của một nhân viên kế toán diễn ra như thế nào.

Đó cũng chính là sức hút của những game mô phỏng hiện tại. Người chơi có thể học thêm những kiến thức cơ bản, nắm được quy trình của nhiều ngành nghề và chìm đắm vào việc giải quyết từng nhiệm vụ trong game.

Song, không ít người cũng cho rằng những dạng game mô phỏng nghề nghiệp như này dễ rơi vào cảnh “sớm nở chóng tàn”. Khi hiệu ứng tò mò ban đầu qua đi, việc giữ chân người chơi lâu dài sẽ phụ thuộc vào cách game liên tục cập nhật nhiệm vụ, mở rộng nội dung và tạo thêm những trải nghiệm mới. Đặc biệt với những công việc có tính lặp lại cao như kế toán, nếu chỉ xoay quanh một số thao tác quen thuộc, người chơi có thể nhanh chóng cảm thấy nhàm chán sau khi đã trải nghiệm hết những nội dung cơ bản.

Dù vậy, việc ngày càng có nhiều game thử đưa các nghề nghiệp đời thường vào mô phỏng cũng cho thấy một hướng chơi khá khác biệt đang được cộng đồng quan tâm. Từ bán hàng, làm dịch vụ đến kế toán, những công việc vốn rất quen thuộc ngoài đời đang lần lượt trở thành “nhân vật chính” trong các trò chơi mà người dùng có thể thử sức ngay trên màn hình.