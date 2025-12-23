Hơn 1.800 bộ tro cốt vô danh được đặt tạm bợ tại nghĩa trang lớn nhất Hải Phòng

Tuy nhiên, ít ai biết rằng, tại một góc của nghĩa trang đang lưu trữ hơn 1.800 tiểu, hũ tro cốt vô danh. Những tiểu, hũ này được xếp tạm bợ trên các giá sắt ở góc phía sau dãy nhà công vụ của nghĩa trang Ninh Hải.

Theo ông Nguyễn Hồng Lê, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Phục vụ mai táng Hải Phòng, đây đều là những ngôi mộ vô danh được phát hiện khi thực hiện các dự án: Dự án xây dựng khu đô thị mới đường Đỗ Mười, dự án đầu tư xây dựng khu đô thị mới phường Hoa Động, dự án Hoàng Huy Green River và dự án xây dựng vườn hoa phường Đằng Giang, quận Ngô Quyền (cũ).

Từ tháng 7/2023, trong quá trình triển khai các dự án của thành phố, đơn vị thi công phát hiện hơn 1.800 bộ hài cốt, sau đó di dời và đưa về hỏa táng tại nghĩa trang Ninh Hải. Do chưa sắp xếp được nơi chôn cất nên ban quản lý nghĩa trang dựng lán tạm để cất giữ. Chi phí từ khi di chuyển tại thực địa, đưa về hoả táng cho tới khi được an vị cuối cùng của mỗi ngôi mộ là 11,2 triệu đồng/ngôi, do Công ty Tâm An – đơn vị thi công những dự án trên chi trả.