Hơn 1/3 lãnh thổ Pakistan đang chìm trong lũ lụt

Lũ lụt nghiêm trọng ở Pakistan. Ảnh: Reuters.

Khủng hoảng về y tế đang đe dọa người dân tại những khu vực bị ngập lũ ở Pakistan với nhiều bệnh dịch đe dọa bùng phát. Lũ lụt còn có thể tạo nên thảm họa tiếp theo khi hàng triệu hecta đất canh tác đang bị ngập sâu, hàng trăm nghìn gia súc bị cuốn trôi.

Theo Quỹ Hành động Chống lại Nạn đói, 27 triệu người dân Pakistan không được tiếp cận lương thực đầy đủ trước khi xảy ra lũ lụt. Hiện tại, nguy cơ nạn đói trên diện rộng đang đến rất gần. Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã xếp thảm họa lũ lụt tồi tệ nhất ở Pakistan vào mức độ khẩn cấp cao nhất. WHO cảnh báo các bệnh dịch sẽ lây lan nhanh do người dân không thể tiếp cận với hỗ trợ y tế. Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus cảnh báo các dịch bệnh mới như tiêu chảy, bệnh ngoài da, bệnh đường hô hấp, sốt rét và sốt xuất huyết sẽ bùng phát sau khi lũ rút. Trong khi đó, các tổ chức cứu trợ quốc tế cảnh báo về các bệnh truyền nhiễm sẽ gia tăng thời gian tới tại quốc gia Nam Á này, đẩy hàng triệu người vào nguy cơ bệnh tật.

Cơ quan Quản lý Thảm họa Quốc gia Pakistan cho biết hơn 1.200 người đã thiệt mạng kể từ khi mùa mưa bắt đầu tại nước này từ giữa tháng 6.

Mùa mưa hàng năm thường gây ra mưa lớn trong vài tháng tại Pakistan. Tuy nhiên, theo Cục Khí tượng Pakistan, năm 2022 được coi là năm chứng kiến mưa lớn bất thường, cao nhất kể từ năm 1961. Tính đến ngày 30/8, hai tỉnh miền Nam nước này là Sindh và Balochistan phải hứng chịu lượng mưa cao hơn 500% so với mức trung bình hàng năm. Theo dữ liệu của Liên minh Châu Âu, Pakistan chỉ đóng góp ít hơn 1% vào sự ấm lên của Trái Đất nhưng lại đứng thứ 8 trong số các quốc gia chịu tổn thương vì khủng hoảng khí hậu.

Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif cho biết trận lũ lụt hiện tại là tồi tệ nhất trong lịch sử nước này, và ước tính thiên tai đã gây thiệt hại hơn 10 tỷ USD về hạ tầng, nhà cửa và nông nghiệp.

Hơn 33 triệu người dân đang phải chịu ảnh hưởng vì mưa lũ tại Pakistan tới lúc này, tương đương khoảng 15% dân số. Hơn 1 triệu ngôi nhà bị phá hủy một phần hoặc cuốn trôi hoàn toàn, ít nhất 5.000 km đường sá bị hư hại. Theo Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên Hợp Quốc, lũ lụt cũng ảnh hưởng tới hơn 8.000 km2 đất nông nghiệp, giết chết hơn 794.000 gia súc tại Pakistan./.