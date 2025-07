Rắn hổ mang chúa mò vào nhà, hung dữ tấn công chuyên gia nhưng đám đông tụ tập đứng xem vì lý do khác

Ở nơi có khí hậu nóng ẩm như Thái Lan, việc rắn mò vào nhà dân đã không còn là chuyện hiếm. Tuy nhiên, mới đây một sự việc đã thu hút sự chú ý lớn của dư luận khi con rắn không phải là rắn thường mà là rắn hổ mang có kích thước lớn và vô cùng hung dữ. Rất nhiều người dân đã tụ tập không phải chỉ vì sự tò mò mà còn muốn đến để ghi lại số nhà của gia chủ với mong muốn sẽ trúng xổ số.

Thông tin được đăng tải trên tờ The Thaiger cho biết, sự việc mới xảy ra vào ngày thứ Sáu, 27/6 vừa qua tại tiểu khu Nam Phut, huyện Mueang, tỉnh Trang của Thái Lan. Ban đầu, người ta thấy một con rắn hổ mang đen xuất hiện, nhưng ngay sau đó, nó đã bị tấn công bởi một con rắn hổ mang chúa khổng lồ.

Trong đoạn clip được ghi lại tại hiện trường, người ta nhìn thấy con rắn hổ mang chúa đã bò vào đống gỗ của gia đình để tìm mồi, khiến gia chủ vô cùng hoảng sợ.

Con rắn hổ mang chúa bị kéo ra từ đống gỗ của gia đình.

Ngay sau đó, họ đã gọi cho một chuyên gia chuyên bắt rắn tên là Khajornkiat Kongkaew để nhờ sự giúp đỡ. Khi anh Khajornkiat có mặt, một đám đông người dân địa phương đã tụ tập quanh ngôi nhà. Ban đầu họ thấy một con rắn hổ mang đen, dài khoảng 1 mét, bị rắn hổ mang chúa cắn và đang cố gắng trốn thoát.

Chuyên gia bắt rắn đã suýt bị con rắn hung dữ tấn công.

Quá sợ hãi, người dân đã giết chết con rắn hổ mang gần lối vào nhà. Sau đó, họ kiểm tra đống gỗ nơi con rắn hổ mang chúa đang ẩn náu. Anh Khajornkiat đã cố gắng bắt con rắn lớn bằng tay không. Trong khi anh ta làm như vậy, một con chó đã cố gắng tấn công con rắn hổ mang chúa, nhưng người dân đã can thiệp và khống chế con chó.

Con rắn hổ mang chúa, được cho là con đực, dài khoảng 3,4 mét và có hành vi hung dữ trong suốt quá trình bắt giữ kéo dài khoảng năm phút. Khi anh Khajornkiat cầm đuôi nó, con rắn đã quay lại một cách tức giận và định tấn công anh. Vẫn không hề nao núng, chuyên gia bắt rắn đã vận dụng những kỹ năng sẵn có của mình để thu phục con vật. Sau khi bắt được con rắn, anh Khajornkiat đã cho nó vào bao để thả trở lại tự nhiên, được cho là khu vực núi Buntat nằm giữa hai tỉnh Trang và Phatthalung. Người dân cảm thấy nhẹ nhõm khi con rắn lớn đã bị bắt đi.

Tuy nhiên, nhiều người dân tụ tập cho biết họ đến đây để xem số nhà 107 của gia chủ và hy vọng nó có thể mang lại may mắn cho họ trong đợt quay số xổ số sắp tới. Vì ở Thái Lan, một số người dân có niềm tin rằng việc rắn bò vào nhà là một dấu hiệu may mắn, và họ thường chú ý đến số nhà để thử vận may trong việc mua vé số. Họ tin rằng rắn, đặc biệt là một số loài, có thể mang lại điềm lành và cơ hội trúng thưởng.

