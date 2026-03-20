Học vấn của "chị Kính Hồng" là phiên dịch cabin Oscar 2026 trên sóng VTV

Mới đây, fanpage Ấn Tượng VTV đăng tải thông tin gây chú ý: “Có thể bạn chưa biết: Chị Kính Hồng chính là người phiên dịch cabin trong buổi truyền hình trực tiếp Lễ trao giải Oscar 2026 trên VTV”.

Thông tin này nhanh chóng khiến nhiều khán giả bất ngờ và tò mò. Bởi lẽ, “chị Kính Hồng” không phải là một cá nhân duy nhất, mà là hình tượng quen thuộc của chương trình Chúc Bé Ngủ Ngon, từng được nhiều MC đảm nhận qua các giai đoạn khác nhau. Được biết, “chị Kính Hồng” trong bài đăng chính là MC Quỳnh Anh.

Trong số những MC từng đảm nhận vai trò này, Quỳnh Anh là một trong những “chị Kính Hồng” để lại dấu ấn đậm nét. Quỳnh Anh dẫn dắt Chúc Bé Ngủ Ngon từ năm 2009, khi mới 19 tuổi. Trong hơn 3 năm gắn bó với chương trình, Quỳnh Anh ghi dấu trong lòng khán giả với hình ảnh một nữ MC nhí nhảnh, đáng yêu cùng chất giọng trong trẻo rất riêng.

Về học vấn, Quỳnh Anh từng theo học Khoa Tiếng Anh, Trường Đại học Ngoại thương Hà Nội - một trong những môi trường đào tạo ngoại ngữ và kinh tế hàng đầu cả nước. Trước khi gắn bó với Chúc Bé Ngủ Ngon, cô đã sở hữu bảng thành tích đáng nể khi giành danh hiệu Người phụ nữ thân thiện tại cuộc thi Phụ Nữ Thế Kỷ 21 năm 2007, giải Nhất cuộc thi tìm kiếm MC Truyền Hình Mekool, cùng danh hiệu Người dẫn chuyện xuất sắc nhất 8 tỉnh Đồng bằng sông Hồng năm 2001.

Trong thời gian làm “chị Kính Hồng” từ 2008 đến 2011, Quỳnh Anh ghi dấu ấn với phong cách dẫn dắt gần gũi, tươi sáng, trở thành một trong những gương mặt được các em nhỏ yêu mến. Hình ảnh nữ MC trẻ trung, năng động cùng giọng nói truyền cảm đã trở thành “thương hiệu” riêng của cô.

Sau khi rời chương trình, Quỳnh Anh đầu quân cho VTV6, đồng thời theo đuổi công việc giảng dạy tiếng Anh tại một số trung tâm lớn ở Hà Nội. Đến năm 2017, khán giả có dịp gặp lại cô trong chương trình Mảnh Ghép Tiếng Anh, nơi Quỳnh Anh kết hợp ăn ý với MC Công Tố. Tại đây, cô thể hiện rõ kiến thức và vốn hiểu biết sâu rộng về ngoại ngữ, thường xuyên giành chiến thắng trong những màn “đấu khẩu” với bạn dẫn.

Chính hình ảnh thông minh, cá tính này giúp Quỳnh Anh tiếp tục nhận được sự yêu mến của khán giả trẻ. Tuy nhiên, sau đó, nữ MC dần ít xuất hiện trên sóng truyền hình và lựa chọn cuộc sống kín tiếng.

