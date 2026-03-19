CHÍNH THỨC: Lịch thi tốt nghiệp THPT 2026

Ngày 19/3, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã chính thức công bố hướng dẫn tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Điểm đáng chú ý nhất trong kế hoạch năm nay là thời gian tổ chức kỳ thi được đẩy sớm hơn 2 tuần so với các năm trước, đòi hỏi thí sinh phải có sự chủ động trong lộ trình ôn tập và chuẩn bị tâm lý.

Chi tiết lịch thi và các mốc thời gian quan trọng

Theo thông báo từ Bộ Giáo dục và Đào tạo, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 sẽ diễn ra từ ngày 10/6 đến ngày 12/6. Cụ thể, ngày 10/6 thí sinh sẽ tập trung làm thủ tục dự thi, đính chính thông tin sai sót và nghe phổ biến quy chế. Hai ngày thi chính thức là 11/6 và 12/6. Ngoài ra, cơ quan quản lý cũng bố trí ngày 13/6 làm lịch thi dự phòng để xử lý các tình huống phát sinh.

Trước khi bước vào kỳ thi chính thức, thí sinh đang học lớp 12 sẽ có khoảng thời gian thử đăng ký dự thi trực tuyến trên Hệ thống quản lý thi từ ngày 17/4 đến hết ngày 21/4. Sau khi hoàn tất bài thi, kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2026 dự kiến sẽ được công bố vào lúc 8h ngày 1/7. Công tác xét công nhận tốt nghiệp cho học sinh sẽ được các đơn vị hoàn thành chậm nhất vào ngày 3/7.

Cấu trúc môn thi và hình thức bài thi

Kỳ thi năm 2026 tiếp tục duy trì phương thức tổ chức trong 3 buổi thi. Thí sinh phải thực hiện tổng cộng 4 môn thi, bao gồm 2 môn bắt buộc là Toán, Ngữ văn và 1 bài thi tự chọn gồm 2 môn. Danh sách các môn tự chọn rất đa dạng, bao gồm: Vật lý, Hóa học, Sinh học, Lịch sử, Địa lý, Giáo dục kinh tế và pháp luật, Tin học, Công nghệ (định hướng công nghiệp hoặc nông nghiệp) và Ngoại ngữ. Đối với môn Ngoại ngữ, thí sinh có quyền chọn thi ngôn ngữ khác với môn mình được học tại trường phổ thông.

Về hình thức, Ngữ văn vẫn là môn duy nhất thi theo lối tự luận, sử dụng ngữ liệu ngoài sách giáo khoa để đánh giá năng lực tư duy và hạn chế tình trạng học thuộc văn mẫu. Các môn còn lại thi theo hình thức trắc nghiệm với cấu trúc đa dạng gồm: câu hỏi nhiều phương án lựa chọn, câu hỏi đúng/sai và câu hỏi trả lời ngắn. Đặc biệt, điểm số trong bài thi trắc nghiệm sẽ không chia đều cho số câu hỏi mà được tính toán dựa trên mức độ khó và tính chất của từng dạng câu hỏi.

Định hướng nội dung đề thi

Lãnh đạo Cục Quản lý chất lượng cho biết nội dung đề thi chủ yếu nằm trong chương trình lớp 12, tuy nhiên vẫn có một số câu hỏi liên quan đến kiến thức lớp 10 và 11. Đề thi được xây dựng dựa trên ma trận năng lực với các cấp độ tư duy: biết, hiểu và vận dụng.

Mục tiêu của đề thi là kiểm tra năng lực, phẩm chất người học với tỷ lệ phân hóa tương đương năm 2025. Các câu hỏi vận dụng sẽ tập trung vào việc giải quyết các vấn đề thực tiễn trong cuộc sống, giúp sàng lọc thí sinh phục vụ cho công tác tuyển sinh đại học, cao đẳng.