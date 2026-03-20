Không phải Harvard, đây mới là đại học số 1 thế giới!

Trong tâm trí của nhiều người, Đại học Harvard luôn là cái tên mặc định cho vị trí số 1 toàn cầu. Thế nhưng, nếu nhìn vào các bảng xếp hạng học thuật uy tín nhất hành tinh những năm gần đây, ngôi vương thực sự lại gọi tên một "người hàng xóm" cách Harvard không xa: Viện Công nghệ Massachusetts (MIT). Nằm cùng thành phố Cambridge (Massachusetts, Mỹ) với Harvard, MIT không chỉ là một ngôi trường mà là một "công xưởng" khổng lồ định hình nên tương lai của công nghệ và nhân loại.

Theo bảng xếp hạng danh giá QS World University Rankings 2025 - 2026, MIT đã lập kỷ lục vô tiền khoáng hậu khi giữ vững vị trí số 1 thế giới trong suốt 13 năm liên tiếp. Vậy điều gì đã khiến MIT vượt qua cả "gã khổng lồ" Harvard?

MIT đứng đầu BXH đại học thế giới nhiều năm liền (Ảnh: MIT)

Câu trả lời nằm ở sự tập trung tuyệt đối vào nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo và khả năng ứng dụng công nghệ vào thực tiễn. Trong khi Harvard thế mạnh về Luật, Y khoa và Kinh doanh, thì MIT lại thống trị hoàn toàn ở các lĩnh vực Khoa học máy tính, Kỹ thuật và Trí tuệ nhân tạo (AI) - những ngành học "xương sống" của kỷ nguyên 4.0.

Điểm khác biệt lớn nhất tạo nên vị thế của MIT chính là văn hóa "Mens et Manus" (Trí tuệ và Thủ công). Sinh viên tại đây không chỉ học lý thuyết suông mà được khuyến khích bắt tay vào chế tạo, thử nghiệm và thậm chí là thất bại ngay từ những ngày đầu.

Chính tinh thần này đã tạo ra một mạng lưới cựu sinh viên hùng hậu, những người đã sáng lập nên các tập đoàn công nghệ tỷ đô như Intel, Dropbox hay Bose. Nếu gom tất cả các công ty do cựu sinh viên MIT thành lập lại, doanh thu hằng năm của chúng có thể tương đương với nền kinh tế lớn thứ 10 trên thế giới.

MIT đi đầu trong việc đào tạo các lĩnh vực Khoa học máy tính, Kỹ thuật và Trí tuệ nhân tạo (Ảnh: MIT)

Bên cạnh đó, môi trường học tập tại MIT cũng được ví như "drinking from a firehose", nghĩa là "uống nước từ vòi rồng" bởi cường độ khủng khiếp và áp lực cạnh tranh cực cao. Tuy nhiên, chính sự khắt khe đó đã biến nơi đây thành thỏi nam châm thu hút những bộ óc ưu tú nhất hành tinh. Việc MIT liên tục vượt mặt Harvard trên các bảng xếp hạng không chỉ là sự thay đổi về con số, mà còn phản ánh xu thế của thời đại: Nơi nào làm chủ được công nghệ, nơi đó sẽ dẫn đầu thế giới.

Dù Harvard vẫn mang vẻ đẹp cổ kính và quyền lực của một biểu tượng truyền thống, nhưng MIT đã chứng minh rằng trong thế giới hiện đại, sự sáng tạo không ngừng nghỉ và những bước đột phá về khoa học mới là thước đo cho vị thế số 1. Cuộc đua giữa hai "người hàng xóm" này vẫn chưa bao giờ hạ nhiệt, và chính điều đó đã đưa thành phố Cambridge trở thành tâm điểm tri thức rực rỡ nhất của nhân loại.