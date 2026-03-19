Nhận gần 130 triệu đồng để "chạy" suất học thạc sĩ: Giáo sư trường danh tiếng bị truy tố

Một vụ việc đang gây rúng động giới học thuật tại Hong Kong khi cựu giáo sư của Hong Kong University of Science and Technology bị truy tố vì liên quan đến hành vi nhận hối lộ để “chạy” suất học thạc sĩ.

Người bị cáo buộc là ông Liu Hongbin, 63 tuổi, cựu giáo sư của Khoa Khoa học Đại dương, cùng một người quen của ông là bà Priscilla Lam Pui-ling, 60 tuổi. Cả hai bị buộc tội âm mưu để một công chức nhận lợi ích không chính đáng. Riêng ông Liu còn đối mặt thêm hai cáo buộc đưa hối lộ cho công chức.

Theo Independent Commission Against Corruption (ICAC), ông Liu Hongbin bị cáo buộc đã nhận 40.000 HKD (tương đương khoảng 130 triệu đồng) từ một người quen là Priscilla Lam Pui-ling để can thiệp vào quá trình tuyển sinh, giúp một sinh viên trúng tuyển chương trình thạc sĩ năm học 2025-2026.

Cựu giáo sư Liu Hongbin. Ảnh: The Standard

Thời điểm xảy ra vụ việc, ông Liu giữ vai trò giám đốc chương trình Thạc sĩ Khoa học về Sức khỏe Môi trường và An toàn - vị trí trực tiếp tham gia xét duyệt hồ sơ và phỏng vấn ứng viên.

Theo trang The Standard, không dừng lại ở việc nhận tiền, ông Liu còn tìm cách “bôi trơn” quy trình nội bộ bằng việc đưa các phong bì trị giá 5.000 HKD và 1.000 HKD (tổng cộng khoảng 19 triệu đồng) cho hai nhân viên trong khoa nhằm nhờ xử lý hồ sơ. Tuy nhiên, cả hai đã từ chối và báo cáo sự việc lên nhà trường.

Hiện hai bị cáo đã được tại ngoại và dự kiến hầu tòa tại Tòa án sơ thẩm Kwun Tong vào ngày 18/3.

Kết quả điều tra cho thấy sinh viên liên quan không đủ điều kiện đầu vào và cuối cùng không được nhận vào chương trình. Dù vậy, vụ việc vẫn làm dấy lên lo ngại về tính minh bạch trong quy trình tuyển sinh ở các trường đại học hàng đầu.

Phản hồi về vụ việc, HKUST cho biết trường tuân thủ nghiêm ngặt quy định về phòng chống hối lộ và áp dụng chính sách “không khoan nhượng” với mọi hành vi vi phạm pháp luật hoặc không phù hợp quy định. Nhà trường cũng nhấn mạnh toàn bộ giảng viên, nhân viên phải đặc biệt thận trọng với các tình huống có thể phát sinh xung đột lợi ích.

HKUST khẳng định cá nhân liên quan hiện không còn làm việc tại trường. Do vụ việc đang trong quá trình xét xử, nhà trường từ chối bình luận thêm.