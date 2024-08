Học sinh TP.HCM tựu trường sớm nhất từ 19/8

Năm học 2024-2025, TP.HCM dự kiến có hơn 1,7 triệu trẻ mầm non và học sinh phổ thông, tăng 24.000 em so với năm học trước. Tăng mạnh nhất là bậc THPT với gần 17.000 em, bậc THCS và mầm non tăng khoảng 6.000-7.000. Riêng bậc tiểu học giảm hơn 6.000 học sinh.