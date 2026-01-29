Học sinh nhờ "chú công an" giải đề thi và cái kết: Page Công an xã nhận "bão tin nhắn"

Hai ngày nay, mạng xã hội liên tục chia sẻ dòng trạng thái đầy thú vị đăng tải trên page chính thức của Công an xã Mỹ Sơn (tỉnh Khánh Hòa). Theo đó, quản lý của page đã chia sẻ đoạn tin nhắn của một học sinh gửi tới page với mục đích nhờ "chú công an" giải đề trắc nghiệm giúp.

"Chú công an" đã vô cùng "nuông chiều" học sinh này và ngay lập tức đưa ra 7 đáp án theo thứ tự các câu hỏi. Thậm chí, sau khi làm xong, "chú công an" còn nhắn học sinh gửi thêm đề đến đây.

Bên cạnh những bình luận bày tỏ sự thích thú với sự nhiệt tình của "chú công an" thì cũng có những người tinh ý phát hiện phần đáp án được đưa ra không chính xác. Tuy nhiên đây cũng trở thành tình huống hài hước khiến dư luận chia sẻ không ngừng.

Phần trao đổi giữa học sinh và "chú công an" gây nhiều chú ý. (Ảnh chụp màn hình)

Liên quan đến câu chuyện trên, admin page Công an xã Mỹ Sơn (Khánh Hòa) đã có những chia sẻ cụ thể trên báo Pháp Luật TP.HCM (PLO). Theo đó, chiều 27/1, một học sinh lớp 12 đã gửi tin nhắn vào page để nhờ giải giúp đề thi trắc nghiêm.

Ban đầu khi đọc, admin dự định trả lời sai rồi sau đó làm một bài tuyên truyền phòng ngừa lừa đảo trên không gian mạng. "Tuy nhiên, sau đó đọc thấy đề cuốn quá nên là trả lời luôn" - admin page Công an xã Mỹ Sơn chia sẻ trên PLO.

Admin page cũng cho biết, hàng ngày nhận rất nhiều tin nhắn của người dân về rất nhiều vấn đề khác nhau. Tuy nhiên, sau khi dòng trạng thái được chia sẻ, rất nhiều người đã gửi câu hỏi, đề thi cho trang "Công an xã Mỹ Sơn".

Admin page Công an xã Mỹ Sơn (tỉnh Khánh Hóa) đã phải thông báo: "Hiện tại số lượng tin nhắn gửi đề đến page nhiều quá, do tính chất của page nên sẽ lọc và ưu tiên trả lời các vấn đề có liên quan: như giải đáp pháp luật, hướng dẫn thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền, tiếp nhận tin báo, tố giác tội phạm,... trước ạ. Mọi người thông cảm ạ".