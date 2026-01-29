PGS-TS Nguyễn Quang Huy, Hiệu trưởng Trường ĐH Sư phạm Hà Nội 2, cho biết chiều 28-1 hội đồng kỷ luật nhà trường đã họp về trường hợp sử dụng bằng tiến sĩ giả của ông Đ.N.N., Trưởng bộ môn Ngôn ngữ và Văn hóa, Khoa Tiếng Anh.

Trưởng bộ môn trường ĐH bị buộc thôi việc do dùng bằng giả. Giảng viên này cũng bị đục tên khỏi bia tiến sĩ của trường.

Hội đồng đã quyết định áp dụng mức kỷ luật cao nhất với ông Đ.N.N. là buộc thôi việc.

Theo lãnh đạo nhà trường, ông Đ.N.N. là cựu sinh viên của trường, sau khi tốt nghiệp đại học thì được giữ lại làm giảng viên. Khoảng trước khi xảy ra đại dịch COVID-19, giảng viên này báo cáo với nhà trường mình đã nhận được học bổng làm nghiên cứu sinh tại ĐH Queensland, Úc. Sau một thời gian nghỉ việc để "đi học", ông Đ.N.N. đã trở lại nhà trường với tấm bằng tiến sĩ do ĐH Queensland cấp.

Lãnh đạo Trường ĐH Sư phạm Hà Nội 2 cho rằng nhà trường đã bị giảng viên này lừa. Nhà trường không thể ngờ là trong môi trường đại học lại có người cả gan dám sử dụng bằng giả nên đã không kiểm tra các tài liệu cần thiết. Nhà trường cũng có lỗi khi đã không yêu cầu ông N. làm thủ tục công nhận văn bằng đối với bằng tiến sĩ của ông N..

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã thông tin, việc giảng viên Đ.N.N. dùng bằng giả được chia sẻ trên một diễn đàn về liêm chính khoa học.

Theo bài đăng, hình ảnh bia tiến sĩ được đặt trong "Vườn cây tiến sĩ" tại Trường ĐH Sư phạm Hà Nội 2 có dấu hiệu đục bỏ ở 2 vị trí. Cụ thể, trong hàng trăm tiến sĩ của trường được khắc tên trên bia, có tên hai người ở vị trí số 214 và 257 đã bị đục bỏ.

Cùng với hình ảnh này, các bài đăng cũng đưa thông tin liên quan đến hai người có tên bị xóa, trong đó một người bị nghi ngờ sử dụng bằng tiến sĩ giả.

Ngày 27-1, Trường ĐH Sư phạm Hà Nội 2 tổ chức vinh quy 12 tân tiến sĩ năm 2025. Tại buổi lễ, PGS-TS Nguyễn Quang Huy, Hiệu trưởng Trường ĐH Sư phạm Hà Nội 2 cho biết thời gian vừa qua, trường đã phát hiện và xử lý một trường hợp giảng viên sử dụng bằng tiến sĩ không hợp pháp. Ông cho rằng đây không chỉ là hành vi vi phạm pháp luật, mà nghiêm trọng hơn, còn vi phạm liêm chính khoa học - nền tảng đạo đức cốt lõi của người làm khoa học. Do đó, ngoài việc xử lý theo đúng quy định của pháp luật, tên của giảng viên này đã bị xóa khỏi bia tiến sĩ của nhà trường.

Theo PGS-TS Nguyễn Quang Huy, học vị tiến sĩ không chỉ là một danh xưng, mà là danh dự. Danh dự không thể vay mượn, không thể thay thế và càng không thể đánh đổi. Liêm chính khoa học chính là ranh giới đạo đức tối thượng của người làm nghiên cứu; một khi đã vượt qua ranh giới ấy, mọi thành tựu khác đều trở nên vô nghĩa.