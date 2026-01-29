Một món ăn Việt Nam bất ngờ xuất hiện trong canteen của đại học top 1 Singapore

Không chỉ được yêu thích tại Việt Nam, ẩm thực Việt ngày càng xuất hiện nhiều hơn trong không gian ẩm thực quốc tế. Mới đây, cộng đồng mạng xôn xao khi hình ảnh bánh mì Việt Nam được phát hiện bày bán ngay trong canteen của Đại học Quốc gia Singapore (NUS) - ngôi trường được xếp hạng top đầu không chỉ tại Singapore mà còn trong khu vực châu Á.

Được biết, người đăng bài là một du học sinh Trung Quốc đang học tập tại NUS. Người này cho biết bản thân đặc biệt yêu thích ẩm thực Việt Nam, từ phở, bún thịt nướng cho đến bánh mì, nhưng trước đây muốn thưởng thức những món ăn này tại Singapore thường phải di chuyển khá xa. Vì vậy, việc phát hiện bánh mì Việt được bán ngay trong khuôn viên trường khiến cậu bạn không giấu được sự bất ngờ và thích thú.

Bánh mì Việt được bán trong canteen của Đại học Quốc gia Singapore (NUS). (Ảnh: Xiaohongshu)



Món ăn được phục vụ tại PGP Canteen - khu căng tin thuộc Prince George's Park Residences, một trong những khu ký túc xá lớn của NUS. Đây là khu vực tập trung đông sinh viên quốc tế, nổi tiếng với hệ thống canteen đa dạng ẩm thực châu Á và quốc tế, từ món Trung, Hàn, Nhật cho đến Ấn Độ và phương Tây.

Theo chia sẻ, quầy bán bánh mì nằm trong khu ẩm thực của PGP, nơi sinh viên có thể dễ dàng tiếp cận chỉ sau vài phút đi bộ từ khu giảng đường và ký túc xá. Món ăn được giới thiệu là bánh mì Việt Nam nhân gà , có mức giá phổ biến dành cho sinh viên, khẩu phần đủ no cho bữa trưa.

Người đăng bài đánh giá chiếc bánh mì có lớp vỏ giòn đặc trưng. (Ảnh: Xiaohongshu)

Người đăng bài đánh giá chiếc bánh mì có lớp vỏ giòn đặc trưng, phần nhân khá đầy đặn, kết hợp thịt gà, rau thơm và đồ chua. Gia vị được nêm nếm vừa phải, không quá mặn hay quá chua, phù hợp với khẩu vị của nhiều sinh viên quốc tế. Dù bao bì bên ngoài không quá cầu kỳ, phần nhân bên trong được nhận xét là "ổn áp", mang lại cảm giác gần với bánh mì từng thưởng thức tại Việt Nam. Món ăn được chấm 4,2/5 điểm trong bài review.

Điều khiến nhiều người quan tâm không chỉ nằm ở món ăn, mà còn ở việc ẩm thực Việt Nam xuất hiện trong khuôn viên một trường đại học hàng đầu thế giới . Đại học Quốc gia Singapore (National University of Singapore - NUS) hiện được xếp hạng top 1 Singapore và thường xuyên nằm trong nhóm các đại học hàng đầu châu Á.

NUS được thành lập từ năm 1905, là đại học lâu đời nhất Singapore, đào tạo hơn 40.000 sinh viên đến từ hơn 100 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trường sở hữu hệ thống đào tạo đa ngành, trải rộng từ khoa học - kỹ thuật, y sinh, công nghệ thông tin, kinh tế, luật, cho đến truyền thông và khoa học xã hội.

NUS - biểu tượng chất lượng giáo dục hàng đầu của Singapore. (Ảnh: NUS)

Trong nhiều bảng xếp hạng quốc tế, NUS liên tục giữ vị trí cao nhờ chất lượng giảng dạy, năng lực nghiên cứu và mức độ kết nối toàn cầu. Trường đặc biệt mạnh ở các lĩnh vực như kỹ thuật, khoa học máy tính, trí tuệ nhân tạo, y sinh, kinh doanh và chính sách công, đồng thời có mạng lưới hợp tác sâu rộng với các đại học hàng đầu tại Mỹ, châu Âu và châu Á.

Việc bánh mì Việt Nam xuất hiện trong canteen của NUS không chỉ mang ý nghĩa đơn thuần về ẩm thực, mà còn cho thấy sự lan tỏa ngày càng rõ nét của văn hóa Việt trong đời sống quốc tế. Từ một món ăn đường phố quen thuộc, bánh mì Việt đã có mặt tại nhiều quốc gia và nay tiếp tục xuất hiện trong không gian học đường của một trong những đại học danh tiếng nhất khu vực.

Sau khi được chia sẻ, bài đăng nhanh chóng thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng Trung Quốc và sinh viên quốc tế, nhiều người bày tỏ sự tò mò và mong muốn được thử món bánh mì Việt ngay tại Singapore.