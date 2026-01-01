Bác sĩ bệnh viện tuyến đầu ban ngày khám bệnh, ban đêm làm shipper giao đồ ăn

Tại tỉnh Hồ Nam (Trung Quốc), một bác sĩ ngoại khoa công tác tại bệnh viện hạng 3A đã chọn cách đặc biệt để giải tỏa áp lực công việc. Khi tinh thần xuống dốc, sau giờ tan ca anh lại "biến hình" thành shipper, cưỡi xe máy len lỏi khắp thành phố giao đồ ăn. Mỗi chuyến chạy khoảng 20km, thu về 110 NDT (khoảng 414.000 đồng) như một phương pháp tự chữa lành cho bản thân.

Theo tổng hợp từ truyền thông Trung Quốc, bác sĩ chỉnh hình Vương Mạch (tên đã thay đổi) tốt nghiệp Học viện Y khoa Tương Nhã - Đại học Trung Nam cách đây hơn 3 năm, sau đó vào làm việc tại một bệnh viện tuyến đầu ở một thành phố lớn của tỉnh Hồ Nam. Khối lượng công việc nặng nề cùng áp lực cao độ khiến anh thường xuyên rơi vào trạng thái lo âu, mệt mỏi tinh thần.

Bác sĩ chỉnh hình Vương Mạch (tên đã thay đổi) làm việc tại một bệnh viện tuyến đầu (Ảnh: Sing Tao)

Một lần trên đường tan ca, Vương Mạch nhìn thấy một nhân viên giao đồ ăn vừa chạy xe vừa lượn theo hình chữ "S", trông khá thú vị. Là người yêu thích lái xe, anh cho rằng công việc giao hàng "không cần suy nghĩ quá nhiều", từ đó nảy sinh ý định tranh thủ thời gian rảnh chạy xe giao đồ ăn để thư giãn đầu óc.

Sau khi tìm hiểu quy trình đăng ký, Vương Mạch chính thức trở thành tài xế của một nền tảng giao hàng. Vào dịp Tết Trung thu năm 2021, anh nhận đơn đầu tiên với nhiệm vụ lấy hàng từ siêu thị giao đến ký túc xá đại học. Tuy nhiên vì lần đầu còn bỡ ngỡ, anh giao nhầm địa điểm và bị phạt do giao hàng quá giờ.

Để được chạy đơn, vị bác sĩ 32 tuổi khi đó phải cùng khoảng 30 người trẻ khác mặc đồng phục shipper và tham gia lớp huấn luyện dành cho tài xế mới. Vương Mạch chia sẻ, mỗi khi cảm thấy tâm trạng sa sút hoặc áp lực quá lớn sau giờ làm việc tại bệnh viện, anh lại thay đồng phục giao hàng và nhận vài đơn trước khi về nhà.

Mỗi khi cảm thấy tâm trạng sa sút hoặc áp lực quá lớn, bác sĩ này lại thay đồng phục giao hàng và nhận vài đơn trước khi về nhà. (Ảnh: Sing Tao)

Theo anh, quá trình giao đồ ăn giúp mình được lái xe băng qua nhiều góc phố khác nhau của thành phố, đặc biệt là những con ngõ cũ, khu phố lâu đời mang lại cảm giác như được quay ngược thời gian, điều mà anh yêu thích nhất.

Lấy cảm hứng từ bộ anime Khi Tế Bào Làm Việc (Cells at Work) , Vương Mạch cho rằng các shipper giống như những hồng cầu của thành phố, len lỏi qua từng "mao mạch", mang oxy chính là các nhu yếu phẩm đến mọi ngóc ngách đô thị.