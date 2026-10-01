Học phụ nữ Nhật chăm da 3 phút mỗi ngày: Làn da được cấp ẩm, mịn màng, vẻ ngoài trẻ hơn so với tuổi

Đây cũng là cách chăm da dễ thực hiện tại nhà mà bạn có thể học theo để nuôi dưỡng làn da tươi sáng, mịn màng theo thời gian.

Khi mùa hanh khô đến, độ ẩm trong không khí giảm khiến làn da dễ mất nước, trở nên khô căng, thiếu sức sống và đôi khi xuất hiện tình trạng bong tróc, thô ráp.

Dù đã dưỡng da đầy đủ với toner, serum và kem dưỡng ẩm, làn da đôi khi vẫn khô căng, thô ráp, thiếu độ ẩm và cảm giác mềm mướt, đặc biệt trong những ngày hanh khô. Đây cũng là lúc toner mask trở thành bước chăm sóc da đáng để bổ sung vào chu trình dưỡng da mùa hanh khô.

Lotion mask: Bước dưỡng "cứu vớt" làn da mùa hanh khô

(Nguồn: @haley_kim_)

Là phương pháp làm đẹp được phụ nữ Nhật Bản phổ biến, lotion mask sử dụng bông cotton hoặc mặt nạ nén thấm đẫm toner, đắp lên da trong vài phút để giúp bề mặt da được cấp ẩm, làm dịu và trở nên mềm mại hơn.

Đây là phương pháp đắp mặt nạ biểu tượng cho "cuộc cách mạng chăm sóc da" kiểu Nhật do Chizu Saeki - "bậc thầy làm đẹp", chuyên gia chăm sóc da nghiên cứu. Chỉ với bông cotton, nước, lotion và 3 phút mỗi ngày, các cô gái đã có thể làm một loại mặt nạ dưỡng da với hiệu quả như những loại serum đắt tiền.

Làn da thay đổi khi cô nàng Haley chăm chỉ đắp lotion mask hàng tuần. (Nguồn: @haley_kim_)

Chỉ cần dành khoảng 3-5 phút, mỗi tuần 2-3 lần để đắp lotion mask, bạn đã có thể tăng cường bước cấp ẩm cho làn da trong những ngày hanh khô. Khi kết hợp cùng serum và kem dưỡng phù hợp để khóa ẩm, làn da sẽ có điều kiện duy trì độ mềm mại, mịn màng và căng mướt hơn. Đây là một thói quen nhỏ nhưng có thể tạo nên sự khác biệt trong hành trình chăm sóc da khi thời tiết chuyển mùa.

* Chuẩn bị:

- Bông tẩy trang hoặc mặt nạ nén.

- Lọ toner, lotion mà bạn vẫn dùng hàng ngày.

* Cách làm:

Đầu tiên bạn cần pha loãng lotion với nước (chú ý lấy lượng nước đủ dùng cho một lần đắp mặt nạ, và nhỏ khoảng 4-5 giọt lotion vào đó), nếu bạn đắp bằng mặt nạ nén thì vẫn cần thêm một bước nhúng mặt nạ vào nước để nở ra, còn nếu dùng bông tẩy trang để đắp thì không cần.

(Nguồn: @thu.daulep)

Lotion mask có tác dụng gì?

Điểm dễ nhận thấy nhất sau khi đắp lotion mask là da trở nên mềm và đủ ẩm hơn. Khi một lớp toner được giữ tiếp xúc với bề mặt da trong vài phút, các thành phần dưỡng ẩm trong sản phẩm có thêm thời gian tiếp xúc với da, giúp bề mặt da bớt khô căng và trở nên mượt mà hơn.

Đặc biệt, với làn da thường xuyên bị khô do điều hòa, thời tiết hanh khô hoặc sau khi rửa mặt, lotion mask có thể mang lại cảm giác "ngậm nước" và căng mịn tức thì.

(Nguồn: @apricotyeon)

(Nguồn: @apricotyeon)

Trước đây, khi đắp lotion mask, nhiều người thường tận dụng bông tẩy trang thấm toner rồi đắp lên từng vùng da. Tuy nhiên, cách này có một hạn chế là dù bông có mỏng đến đâu cũng khó phủ kín toàn bộ khuôn mặt, khiến việc dưỡng ẩm đôi khi không đồng đều.

Sản phẩm tiện lợi cho bước đắp lotion mask mỗi ngày.

Để khắc phục, hiện nay đã có những sản phẩm hỗ trợ chuyên dụng như miếng cotton mask khoét sẵn mắt và mũi và xếp theo thứ tự để bạn đắp lần lượt các vùng da, với thiết kế mỏng nhẹ, co giãn linh hoạt, dễ dàng ôm sát toàn bộ khuôn mặt. Chỉ cần thấm toner và trải miếng mask lên da, bạn đã có thể thực hiện lotion mask tiện lợi, nhanh chóng mà không cần đắp nhiều miếng bông riêng lẻ.

Nơi mua: Hộp bông đắp lotion mask Giá: 60k

Không chỉ đắp toner, miếng cotton mask còn có thể biến tấu thành mặt nạ dưỡng da tại nhà

Ngoài toner, bạn còn có thể tận dụng miếng cotton mask để kết hợp với các nguyên liệu thiên nhiên, tạo thành những loại mặt nạ chăm sóc da tại nhà.

- Muốn dưỡng da trắng sáng: Đắp mask nước ép cà chua.

- Muốn trị mụn, kiềm dầu: Đắp mask nước lá tía tô.

- Muốn làm dịu da, cải thiện tình trạng da mẩn đỏ do cháy nắng: Đắp mask nước trà xanh, hoặc nước ép dưa chuột.

Nhờ thiết kế mỏng nhẹ, co giãn và ôm sát khuôn mặt, miếng cotton giúp dung dịch tiếp xúc đều hơn với bề mặt da, đồng thời thuận tiện khi sử dụng các công thức mặt nạ dạng lỏng.