Vì sao nhiều người chuyển từ tẩy da chết dạng hạt sang loại nước?

Sự chuyển dịch từ scrub sang những sản phẩm "lỏng như nước" thực chất cho thấy skincare đang hướng đến một cách tiếp cận có kiểm soát hơn

Từng có thời gian tẩy da chết dạng hạt gần như là món skincare quen thuộc trong phòng tắm. Cảm giác những hạt scrub li ti được massage trên da, sau đó rửa sạch và thấy bề mặt da mịn hơn khiến nhiều người tin rằng đây là cách nhanh nhất để loại bỏ tế bào chết. Nhưng vài năm gần đây, xu hướng chăm sóc da lại có sự thay đổi rõ rệt: thay vì chà xát bằng các sản phẩm dạng hạt, nhiều người chuyển sang những loại tẩy da chết có kết cấu lỏng như nước, thường được gọi là acid toner hoặc tẩy da chết hóa học. Sự thay đổi này không đơn thuần đến từ xu hướng làm đẹp. Nó phản ánh cách người dùng ngày càng quan tâm đến việc tẩy tế bào chết hiệu quả nhưng hạn chế tác động cơ học lên bề mặt da. Dưới đây là những lý do vì sao, ngày càng nhiều người yêu thích các loại tẩy da chết hóa học.

1. Không còn thích cảm giác chà xát mạnh

Điểm khác biệt dễ nhận thấy nhất giữa scrub và acid toner nằm ở cơ chế hoạt động. Tẩy da chết dạng hạt sử dụng tác động vật lý: các hạt trong sản phẩm được massage trên bề mặt da để hỗ trợ loại bỏ tế bào chết. Trong khi đó, các sản phẩm tẩy da chết hóa học thường sử dụng những acid như AHA, BHA hoặc PHA để làm yếu liên kết giữa các tế bào chết trên bề mặt, từ đó hỗ trợ quá trình bong da tự nhiên.

Với nhiều người, sự khác biệt này khiến acid toner trở nên hấp dẫn hơn. Không cần chà mạnh, không cần massage lâu, chỉ cần thoa sản phẩm theo hướng dẫn là đã có thể hoàn thành bước tẩy da chết. Đặc biệt, với những người có làn da dễ đỏ hoặc nhạy cảm với ma sát, việc giảm bớt tác động vật lý có thể mang lại trải nghiệm dễ chịu hơn. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa mọi sản phẩm scrub đều gây hại hoặc acid toner luôn dịu nhẹ hơn. Mức độ kích ứng còn phụ thuộc vào loại acid, nồng độ, độ pH, công thức và tần suất sử dụng.

2. "Lỏng như nước" không có nghĩa là nhẹ

Một trong những điều khiến acid toner trở thành xu hướng là kết cấu cực kỳ nhẹ. Một số sản phẩm gần như giống nước, thấm nhanh và không để lại cảm giác dày trên da. Điều này đặc biệt phù hợp với những người không thích skincare nhiều lớp hoặc có làn da dầu, dễ bí. Nhưng đây cũng chính là điểm khiến nhiều người dễ sử dụng sai. Vì sản phẩm lỏng và không tạo cảm giác "đang tẩy da chết", người dùng có thể nghĩ rằng càng dùng thường xuyên càng tốt. Thực tế, acid vẫn là hoạt chất có khả năng tác động lên da và việc sử dụng quá mức có thể khiến da khô, rát, đỏ hoặc nhạy cảm hơn. Do đó, cảm giác nhẹ trên da không đồng nghĩa với việc sản phẩm có thể sử dụng tùy ý. Nếu mới bắt đầu, nên lựa chọn công thức có nồng độ phù hợp, sử dụng với tần suất thấp rồi quan sát phản ứng của da.

AHA, BHA hay PHA cũng có mục đích khác nhau

Không phải mọi acid toner đều giống nhau. AHA như glycolic acid hay lactic acid thường được sử dụng để hỗ trợ loại bỏ tế bào chết trên bề mặt da, giúp da trông mịn và đều màu hơn. Trong khi đó, BHA, phổ biến nhất là salicylic acid, có khả năng hòa tan trong dầu và thường được lựa chọn bởi những người quan tâm đến dầu thừa, bít tắc và vùng da dễ xuất hiện mụn đầu đen. PHA lại thường được xem là lựa chọn nhẹ nhàng hơn đối với những người mới làm quen với acid hoặc có làn da dễ nhạy cảm, dù khả năng phù hợp vẫn phụ thuộc vào từng công thức và từng làn da. Chính sự đa dạng này khiến acid toner không chỉ đơn giản là một sản phẩm "tẩy da chết dạng nước". Người dùng có thể lựa chọn hoạt chất dựa trên nhu cầu cụ thể thay vì chỉ quan tâm đến cảm giác da mịn ngay sau khi sử dụng.

3. Da mịn không có nghĩa phải tẩy thật nhiều

Một lý do khác khiến xu hướng acid toner được quan tâm là quan niệm về tẩy da chết cũng đang thay đổi. Trước đây, nhiều người thích cảm giác da thật sạch, thật mịn sau khi scrub. Nhưng hiện nay, ngày càng nhiều người nhận ra rằng việc cố gắng loại bỏ càng nhiều tế bào chết không đồng nghĩa với việc da sẽ khỏe hơn. Hàng rào bảo vệ da cần được duy trì ổn định. Nếu liên tục sử dụng scrub mạnh hoặc acid với tần suất quá cao, da có thể bị kích ứng và khô, thậm chí trở nên nhạy cảm hơn với các sản phẩm khác. Vì vậy, mục tiêu của tẩy da chết nên là hỗ trợ quá trình loại bỏ tế bào chết, chứ không phải "lột sạch" bề mặt da. Sau khi sử dụng acid toner, việc dưỡng ẩm và chống nắng cũng đặc biệt quan trọng. Một routine đơn giản với sữa rửa mặt dịu nhẹ, sản phẩm tẩy da chết phù hợp, kem dưỡng và kem chống nắng thường hợp lý hơn việc kết hợp quá nhiều hoạt chất cùng lúc.

Dưới đây là 1 số loại acid toner mà bạn có thể tham khảo ngay:

Toner tẩy tế bào chết Emmie 7% AHA PHA Hỗ trợ làm Sạch Lỗ Chân Lông Dịu Nhẹ

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COSRX Nước hoa hồng AHA/BHA Clarifying Treatment Toner 100ml/150ml

Nơi mua: COSRX

Toner Compliment Facial Glycolic Acid, AHA/BHA Acids 200ml Sạch Sâu Hỗ Trợ Giảm Mụn, Mờ Thâm,Sáng Da

Nơi mua: Compliment

Toner tẩy da chết AHA, BHA Mandelic Glow Zakka Naturals 150ml

Nơi mua: Zakka

Nước cân bằng chăm sóc da từ tro núi lửa innisfree Volcanic PHA Pore Refining Toner 170ml

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Sự chuyển dịch từ scrub sang những sản phẩm "lỏng như nước" thực chất cho thấy skincare đang hướng đến một cách tiếp cận có kiểm soát hơn: thay vì tạo cảm giác chà xát thật mạnh để thấy da mịn, người dùng chú trọng hơn đến cơ chế hoạt động của sản phẩm và tình trạng thực tế của làn da. Acid toner có thể là một lựa chọn hữu ích nếu dùng đúng hoạt chất, đúng tần suất và kết hợp với dưỡng ẩm, chống nắng đầy đủ. Còn nếu làn da đang khỏe mạnh với routine hiện tại, không nhất thiết phải chạy theo xu hướng chỉ vì một sản phẩm đang được yêu thích.