Mỹ nhân showbiz chỉ cao 1m53 nhưng mặc đẹp không trượt phát nào

Sở hữu chiều cao khiêm tốn nhưng có lợi thế tỷ lệ cân đối, mỹ nhân này diện gì cũng đẹp cuốn hút.

LyLy (SN 1996) là gương mặt quen thuộc của làng nhạc Việt, ghi dấu ấn với chất giọng ngọt ngào, khả năng sáng tác nổi bật cùng loạt ca khúc đình đám. Không chỉ sở hữu tài năng âm nhạc, nữ ca sĩ còn gây thương nhớ bởi nhan sắc ngọt ngào, vóc dáng mảnh mai và gu thời trang ngày càng thăng hạng. Đáng chú ý, dù chỉ cao khoảng 1m53, LyLy vẫn sở hữu tỷ lệ cơ thể cân đối nên chẳng ngại thử sức với nhiều kiểu trang phục khác nhau. Mới đây, một đoạn clip ghi lại khoảnh khắc cô xuất hiện tại sự kiện bất ngờ viral, thu hút hơn 1 triệu lượt xem nhờ màn lên đồ cực cuốn, chứng minh chiều cao khiêm tốn chẳng hề cản được phong độ thời trang của cô nàng. Ngắm thêm loạt outfit đời thường của LyLy, chị em chắc chắn càng có thêm nhiều gợi ý hay ho để “cân” đẹp mọi item, ngay cả khi sở hữu vóc dáng nhỏ nhắn.





Trong đoạn clip hút 1 triệu lượt xem trên TikTok, LyLy khoe style đơn giản mà sành điệu thôi rồi. Cô diện chiếc áo cúp ngực trơn màu, khéo mix cùng quần jeans ống loe để tạo hiệu ứng tôn dáng. Dáng quần ôm gọn phần hông rồi loe nhẹ xuống gấu giúp đôi chân trông dài miên man, trong khi thiết kế áo ôm vừa vặn, khéo khoe vòng eo và bờ vai, tạo nên tổng thể vừa gọn gàng vừa cuốn hút.

Gợi ý mua sắm: Áo - Quần

LyLy không sở hữu chiều cao vượt trội nhưng lại có vóc dáng thanh mảnh, vì thế cô khá hợp với những thiết kế váy nữ tính, yêu kiều. Trong một outfit, nữ ca sĩ ghi điểm với mẫu đầm ngắn màu hồng ngọt ngào, thiết kế cúp ngực kết hợp phần chân váy xòe rộng tạo cảm giác bồng bềnh. Kiểu dáng này vừa khoe khéo đôi chân, vừa giúp tổng thể cân đối hơn, tạo hiệu ứng vóc dáng đầy đặn và hài hòa mà không khiến cô trông quá gầy.

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LyLy gợi ý cho chị em một item xuống phố vừa nữ tính vừa dễ mặc, đúng gu của nhiều người - đó chính là váy hoa nhí. Thiết kế dáng dài, tay ngắn viền ren, có thể diện theo kiểu tay ngắn hoặc biến tấu thành dáng trễ vai đầy duyên dáng. Sắc trắng kết hợp cùng những họa tiết hoa nhỏ xinh mang đến tổng thể nhẹ nhàng, ngọt ngào mà vẫn đầy cuốn hút.

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Style của LyLy dù điệu đà hay trẻ trung, năng động đều vô cùng ấn tượng. Trong một outfit, cô diện thiết kế áo dáng yếm mix cùng chân váy dài kẻ caro, mang đến tổng thể vừa cá tính vừa nữ tính. Cách phối đồ khéo léo giúp vẻ ngoài trông trẻ trung, bắt mắt mà vẫn giữ được nét duyên dáng. Chị em có thể tham khảo công thức này để rinh về tủ đồ những item tương tự, F5 phong cách và làm mới diện mạo mỗi khi xuống phố.

Gợi ý mua sắm: Áo - Váy

Mùa thu đông này, LyLy gợi ý cho chị em một set đồ dạo phố đã xinh lại sành điệu, gồm áo thun dài tay dáng ôm mix cùng quần legging. Cô ưu tiên chất liệu thun giấy mỏng nhẹ, khéo diện bra cùng tông bên trong để tạo hiệu ứng gợi cảm mà vẫn tinh tế. Thêm áo khoác và mũ beanie làm điểm nhấn, tổng thể càng thêm cá tính, thời thượng. Chị em có thể lưu ngay công thức này để làm mới phong cách mùa lạnh nhé.