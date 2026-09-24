Cả nhan sắc lẫn gu thời trang của mỹ nhân này đều nhận được vô số lời khen.

Huyền Lizzie là gương mặt quen thuộc của màn ảnh Việt, góp mặt trong nhiều tác phẩm đình đám và ghi dấu ấn qua loạt vai diễn giàu cảm xúc. Ở tuổi 36, mỹ nhân sinh năm 1990 đang làm mẹ đơn thân, sống cùng quý tử đầu lòng trong một căn hộ xinh xắn tại Hà Nội. Không chỉ gây ấn tượng bởi nhan sắc bao năm vẫn trẻ đẹp, Huyền Lizzie còn thường xuyên thu hút sự chú ý với gu thời trang đẹp mắt, từ màn ảnh đến đời thường. Xứng danh một trong những nữ diễn viên mặc đẹp nhất nhì màn ảnh, phong cách ngoài đời của Huyền Lizzie cũng khiến người hâm mộ khó rời mắt với những màn lên đồ vừa thanh lịch, nữ tính vừa trẻ trung, thời thượng.

Dạo một vòng MXH cá nhân và ngắm loạt outfit của Huyền Lizzie, chị em chắc chắn sẽ bỏ túi được không ít công thức mặc đẹp, dễ áp dụng cho nhiều dịp.

Mới đây, Huyền Lizzie vừa khoe bộ ảnh chào thu Hà Nội với outfit vừa trendy vừa dễ ứng dụng. Mỹ nhân sinh năm 1990 chọn diện áo yếm len phối cùng quần suông trắng và hoàn thiện set đồ bằng đôi dép xỏ ngón sành điệu. Sắc nâu cam của chiếc áo chính là điểm nhấn, vừa gợi đúng vibe mùa thu vừa giúp tổng thể thêm bắt mắt, có điểm nhấn. Nữ diễn viên còn khéo léo đeo thêm chiếc túi boho đang hot trend, giúp outfit đơn giản nhưng vẫn sành điệu, thời thượng. Cách phối đồ của Huyền Lizzie khá dễ áp dụng, chị em đang tìm một công thức mặc đẹp đón thu có thể tham khảo ngay set đồ này.

Gợi ý mua sắm: Áo - Quần

Style của Huyền Lizzie khó tìm được điểm chê, diện đồ đơn giản mà cuốn hút thôi rồi. Trong một outfit, nữ diễn viên diện áo 2 dây điệu đà, khéo léo phối cùng quần jeans để cân bằng nét nữ tính bằng chút phóng khoáng, cá tính. Khoác hờ thêm chiếc cardigan và xách túi cói, cô hoàn thiện outfit vừa bắt mắt vừa thoải mái, mang đậm tinh thần nghỉ dưỡng. Đây là công thức phối đồ chị em có thể tham khảo cho những chuyến đi biển hay những ngày muốn lên đồ nhẹ nhàng mà vẫn thật cuốn hút.

Diện áo phông trắng cơ bản cũng không thể làm lu mờ khí chất thời trang của Huyền Lizzie. Với phom áo rộng thoải mái, cô khéo léo phối cùng quần ống loe để tạo hiệu ứng cân đối cho tổng thể, đồng thời tôn lên đôi chân dài cực phẩm. Áo phông vốn là món đồ must-have trong tủ đồ, chị em có thể tham khảo cách kết hợp cùng quần ống loe giống Huyền Lizzie để mang đến diện mạo trẻ trung, phóng khoáng mà vẫn đầy sành điệu.

Gợi ý mua sắm: Áo - Quần

Không hổ danh là một trong những nữ diễn viên mặc đẹp nhất màn ảnh Việt, style đời thường của Huyền Lizzie cũng khiến người hâm mộ khó rời mắt. Trong một outfit xuống phố, nữ diễn viên diện nguyên cây trắng với set đồ lụa thời thượng gồm áo 2 dây phối ren cùng quần suông. Chất liệu lụa mềm mại kết hợp cùng những chi tiết ren nữ tính giúp tổng thể vừa sang vừa cuốn hút mà không cần quá nhiều phụ kiện. Lụa và ren cũng đang là những chất liệu được yêu thích, chị em chưa thử có thể tham khảo các item tương tự để làm mới tủ đồ.

Gợi ý mua sắm: Tại đây

Đam mê style đơn giản, không thích những thiết kế quá cầu kỳ, chị em chắc chắn sẽ dễ phải lòng loạt outfit của Huyền Lizzie. Nữ diễn viên thường ưu tiên những món đồ trơn màu, không họa tiết nhưng vẫn tạo được hiệu ứng thời trang ấn tượng. Trong một set đồ, cô diện áo yếm cổ đổ, mix cùng quần ống rộng màu trắng để tạo sự tương phản màu sắc, giúp tổng thể thêm bắt mắt. Phom áo ôm vừa đủ kết hợp cùng quần rộng rãi cũng khéo léo cân bằng tỷ lệ, khiến vóc dáng trông cao ráo và thanh thoát hơn.