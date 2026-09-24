5 lý do nên trồng cây húng quế trong nhà

Húng quế rất dễ trồng, không cần nhiều diện tích nhưng lại mang đến nhiều lợi ích.

Trong bữa cơm của người Việt, húng quế xuất hiện trong rất nhiều món, từ phở, bún, các món cuốn cho đến những đĩa rau sống ăn kèm. Thế nhưng rau thơm thường chỉ dùng một lượng nhỏ, mua cả mớ về đôi khi chưa ăn hết đã héo, còn đến lúc cần vài ngọn thì trong tủ lạnh lại chẳng có sẵn. Đây cũng là lý do những loại rau có thể hái từng ít một như húng quế rất phù hợp để trồng tại nhà. Hơn nữa, húng quế không phải loại cây quá khó bắt đầu. Nếu có đủ ánh sáng, đất thoát nước tốt và được chăm sóc hợp lý, cây có thể phát triển khá nhanh. Khi cần, chỉ việc bước ra vườn hoặc ban công ngắt vài ngọn non mang vào bếp. Một chậu cây nhỏ vì thế đôi khi lại tiện hơn nhiều so với tưởng tượng.

1. Cần vài lá là có thể hái ngay

Ưu điểm dễ thấy nhất của việc trồng húng quế tại nhà chính là sự tiện lợi. Không giống những loại rau mỗi lần chế biến cần cả bó lớn, húng quế nhiều khi chỉ đóng vai trò rau ăn kèm hoặc gia vị. Một bát phở, đĩa bún hay món cuốn đôi khi chỉ cần vài ngọn. Nếu vì thế mà phải ra chợ mua cả mớ thì khá bất tiện, trong khi phần còn lại nếu bảo quản không tốt rất nhanh héo. Có một bụi húng quế ở vườn hoặc trong thùng xốp, gia đình có thể hái đúng lượng cần dùng. Rau được cắt ngay trước bữa ăn cũng giữ được trạng thái tươi và mùi thơm tốt hơn so với rau đã để lâu trong tủ lạnh.

2. Không cần nhiều diện tích

Không có vườn vẫn có thể trồng húng quế. Đây là điểm khiến loại cây này khá phù hợp với cả nhà phố hoặc những gia đình chỉ có một khoảng ban công nhỏ. Nếu có sân vườn, bạn có thể dành một khoảnh đất nhỏ để trồng thành bụi. Còn nếu diện tích hạn chế, chậu cây, khay trồng rau hoặc thùng xốp đều có thể tận dụng. Điều quan trọng hơn diện tích là vị trí trồng cần nhận được đủ ánh sáng và chậu phải có khả năng thoát nước. Vì vậy, cũng không nhất thiết phải đầu tư một khu trồng rau cầu kỳ. Một chiếc thùng xốp cũ được đục lỗ thoát nước, thêm đất trồng phù hợp đã có thể trở thành nơi bắt đầu cho vài cây húng quế.

3. Có thể thu hoạch nhiều lần

Húng quế không phải loại rau chỉ thu hoạch một lần rồi bỏ cả cây. Nếu cây đang khỏe và được cắt đúng cách, gia đình có thể tiếp tục chăm để cây ra thêm chồi mới. Khi thu hoạch, thay vì chỉ ngắt từng chiếc lá hoặc cắt sát gốc, có thể bấm phần ngọn phía trên một cặp lá khỏe. Việc bấm ngọn đúng vị trí giúp cây tiếp tục phân nhánh, từ đó tạo thêm nhiều ngọn để thu hoạch trong những lần sau. Đây cũng là một trong những lý do húng quế rất hợp với kiểu trồng rau quy mô nhỏ tại nhà. Chỉ cần vài cây phát triển tốt, mọi người đã có thể hái luân phiên cho những bữa ăn thay vì liên tục gieo trồng lại từ đầu.

4. Cây phát triển khá nhanh nếu có đủ nắng

Một trong những điều dễ tạo hứng thú khi trồng húng quế là có thể nhìn thấy cây thay đổi khá nhanh trong điều kiện phù hợp. Khi thời tiết ấm, có đủ ánh sáng, nước và dinh dưỡng, cây sẽ liên tục ra thêm lá và chồi mới. Tuy nhiên, húng quế thích ấm và cần nhiều ánh sáng. Vì thế, nếu trồng trong thùng xốp hoặc chậu, nên ưu tiên khu vực ngoài trời có nắng thay vì đặt cây sâu trong nhà. Đất cũng cần thoát nước tốt, tránh để rễ ngâm trong tình trạng úng kéo dài. Khi tưới, nên quan sát độ ẩm của đất thay vì ngày nào cũng tưới thật nhiều theo thói quen. Những ngày nắng nóng cây có thể cần nước thường xuyên hơn, trong khi thời tiết mát hoặc mưa nhiều thì lượng nước phải giảm xuống.

5. Một bụi húng quế còn giúp góc vườn xanh và có mùi thơm đặc trưng

Húng quế trước hết vẫn là rau gia vị, nhưng khi cây phát triển thành bụi, phần lá xanh cũng khiến góc sân hay ban công trông có sức sống hơn. Chỉ cần vài cây được bấm ngọn thường xuyên, tán cây có thể phân nhánh khá đẹp thay vì chỉ mọc thành một thân dài. Đặc biệt, lá húng quế chứa các hợp chất thơm nên chỉ cần chạm nhẹ hoặc vò một chiếc lá đã có thể cảm nhận mùi đặc trưng. Chính vì vậy, trồng vài bụi gần khu vực thường xuyên qua lại vừa tiện thu hoạch, vừa tạo cảm giác rất đặc trưng của một góc vườn rau gia đình. Dù vậy, cũng không nên kỳ vọng vài chậu húng quế có thể xua muỗi hay côn trùng khỏi cả khu vực chỉ nhờ mùi của cây. Nếu mục đích chính là trồng để sử dụng trong bữa ăn, đây lại là lựa chọn thực tế hơn nhiều.

Không cần cả một vườn rau lớn, đôi khi chỉ một chiếc thùng xốp với vài cây húng quế khỏe đã đủ để gia đình có rau thơm hái dần. Quan trọng nhất là chọn nơi có nắng, giữ đất đủ ẩm nhưng không úng và thường xuyên bấm ngọn khi cây đã phát triển. Chăm đúng cách, một khoảng trồng rất nhỏ cũng có thể cung cấp nhiều đợt húng quế cho căn bếp.