Vì sao nên đập dập một củ gừng vào nồi luộc thịt? Nhiều người ước biết sớm hơn

Chỉ thêm một củ gừng đập dập vào nồi luộc thịt, món ăn có thể khác đi khá nhiều

Luộc thịt tưởng là một trong những cách chế biến đơn giản nhất: thịt rửa sạch, cho vào nồi cùng nước rồi luộc đến khi chín. Thế nhưng để miếng thịt thơm, nước luộc dễ chịu và hạn chế mùi đặc trưng của thịt, khâu thêm gia vị vào nồi cũng khá quan trọng. Trong đó, gừng là nguyên liệu rất dễ kiếm. Thay vì thái vài lát mỏng, bạn có thể rửa sạch một củ hoặc một nhánh gừng nhỏ, đập dập rồi mới cho vào nồi. Cách làm này không cầu kỳ nhưng lại có một số tác dụng khá rõ khi luộc thịt.

Vì sao nên đập dập gừng vào nồi luộc thịt?

Trước hết, gừng giúp tạo mùi thơm và làm mùi đặc trưng của thịt trở nên dễ chịu hơn. Gừng chứa nhiều hợp chất tạo hương, vì vậy khi được nấu cùng, mùi thơm của gừng hòa vào nước luộc và phần thịt, giúp tổng thể món ăn thơm hơn. Điều này đặc biệt hữu ích với những loại thịt có mùi tương đối rõ. Tuy nhiên, thay vì thả nguyên cả củ gừng vào nồi, đập dập trước khi sử dụng sẽ giúp các thành phần tạo hương được giải phóng thuận lợi hơn. Khi gừng bị đập, cấu trúc bên trong bị phá vỡ ở nhiều vị trí, tạo thêm bề mặt tiếp xúc với nước. Nhờ đó, hương gừng có thể hòa vào nước luộc nhanh và rõ hơn. Đây cũng là lý do không nhất thiết phải băm nhỏ gừng. Gừng băm tuy có diện tích tiếp xúc lớn nhưng lại dễ tạo những vụn nhỏ lẫn trong nước và bám vào miếng thịt. Trong khi đó, gừng đập dập vẫn giữ được thành miếng tương đối lớn, vừa dễ giải phóng hương, vừa thuận tiện gắp bỏ sau khi thịt đã chín.

Ngoài ra, nước luộc thịt cũng thơm hơn và có thể tận dụng cho những món khác. Nếu phần nước luộc còn trong và phù hợp với món ăn, gia đình có thể dùng để nấu canh, nấu mì hoặc làm phần nước cho món khác. Lúc này, hương gừng nhẹ đã hòa vào nước cũng giúp phần nước luộc có mùi vị dễ chịu hơn.

Cho gừng vào nồi lúc nào?

Cách đơn giản nhất là cho gừng vào ngay từ khi bắt đầu luộc để gừng có đủ thời gian tạo hương. Bạn chỉ cần rửa sạch một nhánh gừng, có thể giữ nguyên vỏ nếu đã chà rửa kỹ, sau đó dùng mặt dao đập nhẹ cho gừng nứt và dẹt ra rồi thả vào nồi. Không cần dùng quá nhiều. Lượng gừng nên được điều chỉnh theo lượng thịt và khẩu vị của gia đình, bởi nếu cho quá tay, vị cay và mùi gừng có thể lấn át vị tự nhiên của thịt. Mục đích ở đây là tạo một lớp hương nhẹ nhàng chứ không biến món thịt luộc thành món có vị gừng quá rõ. Bên cạnh gừng, tùy loại thịt và cách ăn, mọi người có thể thêm hành tím hoặc hành lá để phần nước luộc thơm hơn. Tuy nhiên, cũng không cần cho quá nhiều loại gia vị cùng lúc, nhất là khi muốn giữ vị ngọt tự nhiên của thịt.

Gừng không thể cứu miếng thịt đã có dấu hiệu hỏng

Dù hữu ích trong việc tạo hương, gừng không phải cách để xử lý thịt đã ôi, hỏng hoặc có mùi bất thường. Đây là điều cần phân biệt rõ. Nếu thịt chỉ có mùi đặc trưng tự nhiên, gừng cùng các gia vị có thể giúp món ăn thơm và dễ ăn hơn. Nhưng nếu thịt xuất hiện mùi chua, nhớt, đổi màu bất thường hoặc có những dấu hiệu cho thấy thực phẩm không còn đảm bảo, không nên cố dùng gừng hay bất kỳ gia vị nào để át mùi rồi tiếp tục chế biến. Ngoài ra, trước khi luộc, thịt nên được bảo quản và sơ chế đúng cách. Trong quá trình nấu, phần bọt nổi trên mặt nước có thể được hớt bớt nếu muốn nước luộc trông trong và sạch mắt hơn.

Có nhất thiết phải đập dập thay vì thái lát?

Không. Nếu chỉ có vài lát gừng sẵn, bạn hoàn toàn có thể dùng chúng để luộc thịt. Thái lát vẫn giúp gừng tạo hương cho món ăn. Điểm khác biệt nằm ở mục đích sử dụng. Khi đập dập, nhiều phần bên trong củ gừng được làm vỡ và tiếp xúc với nước hơn, trong khi miếng gừng vẫn đủ lớn để dễ dàng gắp bỏ. Vì vậy, với những món như thịt luộc, gà luộc hay một số loại nước dùng, đập dập thường là cách vừa nhanh vừa tiện. Còn nếu muốn hương gừng nhẹ hơn hoặc cần những lát gừng nguyên vẹn để ăn cùng món, thái lát vẫn phù hợp. Không có một cách sơ chế bắt buộc cho mọi món ăn, nhưng riêng với nồi thịt luộc, đập dập một nhánh gừng trước khi cho vào là mẹo nhỏ đáng thử, đặc biệt khi muốn thịt và phần nước luộc có mùi thơm dễ chịu hơn.