5 loài cây khiến khoảng sân trước nhà đẹp như một góc tiên cảnh, trong phong thủy còn tượng trưng cho phúc lộc vượng tài

Đây là những cây có phong thủy tốt nên thường được ưu ái trồng ở khu vực trước nhà.

Khoảng sân trước nhà sẽ trở nên xanh mát và có sức sống hơn khi được điểm xuyết bởi những tán cây, khóm hoa phù hợp. Không chỉ giúp tô điểm mặt tiền, tạo bóng mát và mang thiên nhiên đến gần không gian sống, một số loại cây còn được nhiều gia đình yêu thích bởi những ý nghĩa tốt đẹp trong quan niệm phong thủy dân gian. Từ tài lộc, may mắn đến sự sung túc, đủ đầy, mỗi loại cây lại mang một thông điệp riêng, khiến việc chọn cây trồng trước nhà cũng trở thành điều được nhiều gia chủ quan tâm.

Cây hoa giấy

Hoa giấy là một trong những loại cây quen thuộc ở khu vực trước nhà, đặc biệt phù hợp với những gia đình yêu thích không gian nhiều màu sắc. Cây có khả năng leo, tạo tán rộng và có thể uốn thành cổng vòm hoặc giàn hoa, giúp mặt tiền ngôi nhà trở nên nổi bật mà vẫn gần gũi. Những chùm hoa giấy rực rỡ với nhiều màu như hồng, đỏ, trắng, tím... mang đến cảm giác tươi vui, tràn đầy sức sống. Theo quan niệm dân gian, hoa giấy còn được xem là loài cây mang ý nghĩa may mắn, đủ đầy và sum vầy. Tán cây xum xuê cũng thường được liên tưởng đến sự phát triển, thịnh vượng. Khi trồng hoa giấy trước nhà, gia chủ nên thường xuyên cắt tỉa để cây giữ được dáng đẹp, tránh để cành lá mọc quá um tùm che khuất cửa hoặc lối đi.

Cây xoài

Nếu sở hữu khoảng sân tương đối rộng, cây xoài cũng là một lựa chọn đáng cân nhắc. Đây là loại cây ăn quả quen thuộc với tán lá xanh tốt, vừa tạo bóng mát vừa có thể cho những mùa quả sai trĩu cành. Trong quan niệm dân gian, hình ảnh cây cối xanh tốt, nhiều quả thường gợi đến sự sung túc, đủ đầy và cuộc sống thuận hòa. Vì vậy, cây xoài đôi khi cũng được lựa chọn để trồng trong sân vườn với mong muốn tạo nên không gian sống xanh mát và mang ý nghĩa tốt đẹp cho gia đình. Bên cạnh yếu tố phong thủy, xoài còn có ưu điểm là mang lại giá trị sử dụng thực tế. Tuy nhiên, vì cây có thể phát triển thành tán lớn nên không nên trồng quá sát nhà, cửa chính hoặc khu vực có đường dây điện. Một khoảng sân đủ rộng sẽ giúp cây phát triển khỏe mạnh mà không ảnh hưởng đến việc sinh hoạt.

Cây lộc vừng

Ngay từ tên gọi, lộc vừng đã khiến nhiều người liên tưởng đến tài lộc và những điều may mắn. Đây cũng là loại cây thường xuất hiện trong sân vườn của các gia đình yêu thích cây cảnh, đặc biệt là những không gian có diện tích rộng. Lộc vừng có dáng cây đẹp, tán xanh và nổi bật nhất khi vào mùa hoa. Những chùm hoa đỏ hoặc hồng rủ xuống tạo nên vẻ mềm mại, lãng mạn, khiến khu vực trước nhà trở nên ấn tượng hơn. Khi cây nở rộ, không gian cũng có thêm một điểm nhấn bắt mắt mà không cần quá nhiều đồ trang trí. Theo phong thủy, lộc vừng thường được gắn với tài lộc, sự thịnh vượng và cuộc sống sung túc. Nhiều gia đình vì thế lựa chọn trồng cây trong sân để vừa tạo bóng mát, vừa gửi gắm mong muốn về một cuộc sống đủ đầy.

Cây sung

Cây sung cũng là một cái tên quen thuộc trong danh sách những loại cây được yêu thích bởi ý nghĩa phong thủy. Đặc biệt, tên gọi “sung” thường được liên tưởng đến sự sung túc, viên mãn và đủ đầy. Cây có tán lá xanh, sức sống tốt và có thể tạo bóng mát cho sân vườn. Khi được chăm sóc phù hợp, cây còn cho nhiều quả mọc thành từng chùm khá đẹp mắt, tạo thêm nét xanh mát và tự nhiên cho không gian trước nhà. Một cây sung phát triển xanh tốt, nhiều quả được xem là hình ảnh tượng trưng cho sự no đủ, gia đình thuận hòa và cuộc sống ngày càng phát triển. Nếu sân nhà có đủ diện tích, gia chủ có thể chọn một vị trí thoáng để trồng cây, đồng thời thường xuyên cắt tỉa nhằm giữ tán cây gọn gàng.

Cây khế

Cây khế là loại cây ăn quả quen thuộc với nhiều gia đình Việt Nam và cũng có thể trở thành điểm nhấn xanh mát cho khu vực sân trước. Cây không chỉ cho quả mà còn có dáng khá đẹp, tán lá xanh giúp không gian trở nên gần gũi với thiên nhiên hơn. Trong quan niệm dân gian, cây khế thường gắn với sự đủ đầy, sum vầy và cuộc sống yên ấm. Những mùa quả sai cũng tạo cảm giác về một khu vườn trù phú, mang đến nét bình dị nhưng vẫn có sức hút riêng. Nếu muốn trồng khế trước nhà, nên chọn vị trí có đủ ánh sáng và khoảng trống để cây phát triển. Không nên để cây mọc quá sát cửa ra vào hoặc che kín mặt tiền, bởi một khoảng sân thoáng vẫn giúp ngôi nhà có cảm giác rộng rãi và sáng sủa hơn.

Trồng cây trước nhà, đừng quên yếu tố thực tế

Dù lựa chọn cây dựa trên yếu tố phong thủy hay sở thích cá nhân, gia chủ vẫn nên cân nhắc diện tích sân, điều kiện ánh sáng và đặc điểm sinh trưởng của từng loại cây. Những cây có tán lớn như xoài, lộc vừng hay sung cần khoảng không gian phù hợp, trong khi hoa giấy cần được cắt tỉa thường xuyên để không ảnh hưởng đến lối đi. Quan trọng nhất, cây trước nhà nên được chăm sóc xanh tốt, bố trí gọn gàng và không cản trở cửa ra vào, lối đi. Một không gian sống sạch sẽ, thoáng đãng và nhiều cây xanh sẽ tạo cảm giác dễ chịu, từ đó mang đến nguồn năng lượng tích cực cho các thành viên trong gia đình.

*Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm