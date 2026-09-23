3 con giáp nhận tin vui trong ngày thứ Tư, 23/9/2026

Tử vi học có nói đây chính là 3 con giáp sẽ có một ngày thứ Tư, 23/9 với vận trình thuận lợi, may mắn và nhiều tài lộc.

Ngày thứ Tư, 23/9/2026, tức ngày 13 tháng 8 âm lịch, còn gọi là ngày Canh Tý, sở hữu nạp âm Bích Thượng Thổ (đất trên tường thành), đại diện cho lớp đất được xây đắp kiên cố để che chở, bảo vệ và mang lại sự bình yên. Loại đất này có đặc tính vững chãi, giàu tính che chở nhưng lại rất cần sự tương trợ của hành Hỏa để nung nấu và hành Kim để gia tăng độ bền vững.

Khi bước vào ngày này, con người thường có xu hướng tìm kiếm sự an toàn, làm việc theo nguyên tắc và ưu tiên các kế hoạch tài chính có tính bền vững lâu dài. Đây là thời điểm lý tưởng để bạn củng cố lại nền móng kinh doanh, xây dựng hệ thống quản lý rủi ro hoặc đầu tư vào những lĩnh vực có độ an toàn cao.

Tử vi học có nói, ngày Canh Tý với sự giao hòa giữa thiên can Canh (Kim) và địa chi Tý (Thủy) tạo nên một ngày "Kim Thủy tương sinh" đầy sống động và sẽ mang đến may mắn cho 3 con giáp dưới đây.

1. Con giáp tuổi Thìn: Tam Hợp hóa cát - Tài chính khởi sắc vượt bậc

Cục diện Tam Hợp Thân - Tý - Thìn mở ra một ngày thứ Tư tràn đầy sinh khí và cơ hội làm giàu mười mươi cho người tuổi Thìn. Con giáp này không còn phải loay hoay tìm kiếm lối đi khi những đối tác tầm cỡ tự động mang dự án béo bở đến tận tay bạn.

Sự quyết đoán kết hợp cùng tầm nhìn chiến lược giúp tuổi Thìn chốt hạ những thương vụ đầu tư có tỷ lệ sinh lời cực cao chỉ trong chớp mắt. Dòng tiền luân chuyển vô cùng mượt mà, giúp các kế hoạch tài chính bị đóng băng trước đó đột ngột hanh thông trở lại. Đối với người làm công sở, đây là thời điểm năng lực của bạn được ghi nhận bằng những khoản thưởng nóng xứng đáng.

Con giáp này cũng có cơ duyên đón nhận những khoản lộc bất ngờ từ việc trúng thưởng hoặc được người thân hỗ trợ vốn. Khả năng ngoại giao khéo léo giúp tuổi Thìn chuyển hóa thành công những mối quan hệ xã giao thông thường thành nguồn thu nhập bứt phá. Ví tiền dày lên nhanh chóng giúp con giáp này tự tin hiện thực hóa những dự định mua sắm lớn cho gia đình mà không cần đắn đo. Bản mệnh hãy mạnh dạn đi theo trực giác của mình vì thần tài đang dành sự ưu ái tuyệt đối cho bạn trong ngày này.

2. Con giáp tuổi Sửu: Lục Hợp cát tinh - Tiền bạc đổ về ào ạt

Được mối quan hệ Lục Hợp Tý - Sửu che chở, người tuổi Sửu sẽ là con giáp bước vào ngày mới với tâm thế của một "thỏi nam châm" hút tài lộc cực mạnh. Mọi nỗ lực cày cuốc thầm lặng của bạn thời gian qua bỗng chốc nở hoa bằng những con số nhảy vọt trong tài khoản ngân hàng.

Người làm kinh doanh tự do đón nhận lượng khách hàng trung thành tăng đột biến, hàng hóa lưu thông nhanh chóng đến mức cháy hàng. Tư duy tài chính thực tế và nhạy bén giúp tuổi Sửu nhận diện được những rủi ro thị trường từ sớm để bảo toàn nguồn vốn thông minh. Một vài người quen cũ có thể mang đến cho bạn những thông tin mật vô cùng giá trị về mảng bất động sản hoặc chứng khoán.

Việc đàm phán hợp đồng hay đòi lại các khoản nợ quá hạn đều diễn ra thuận lợi vượt ngoài mong đợi của bạn. Con giáp này không còn phải thắt lưng buộc bụng khi nguồn thu phụ từ nghề tay trái bắt đầu cho quả ngọt đều đặn. Tinh thần thoải mái giúp bạn đưa ra những quyết định phân bổ chi phí tái đầu tư vô cùng sáng suốt và dài hạn. Hãy mở rộng lòng mình để đón nhận vận may, bởi đây chính là bước đệm lớn cho sự thịnh vượng của tuổi Sửu trong cả mùa thu này.

3. Con giáp tuổi Thân: Thủy tụ sinh tài - Lộc lá bủa vây khắp lối

Nhờ sự nâng đỡ của cục diện Tam Hợp, người tuổi Thân sẽ là con giáp trải qua một ngày thứ Tư, 23/9 với vận trình tài chính thăng hoa, tiền bạc rủng rỉnh. Bản tính thông minh, nhanh nhẹn thiên bẩm của bạn được đặt vào đúng môi trường Kim Thủy tương sinh nên như cá gặp nước.

Tuổi Thân liên tục nảy ra những ý tưởng kiếm tiền độc đáo, đi trước thời đại và mang lại nguồn doanh thu độc quyền lớn. Người làm công ăn lương dễ dàng hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu và nhận được mức hoa hồng hay thưởng doanh số cao ngất ngưởng. Nếu đang có ý định mở rộng mặt bằng kinh doanh hoặc lấn sân sang lĩnh vực mới, bạn sẽ gặp được những cộng sự vô cùng uy tín.

Các khoản đầu tư mạo hiểm trước đây từng khiến con giáp này lo lắng thì nay bỗng quay đầu đảo chiều, mang lại lợi nhuận bất ngờ. Khách hàng vip chủ động ký kết các hợp đồng dài hạn, giúp bạn đảm bảo được nguồn thu ổn định cho những tháng tới. Con giáp tuổi Thân cũng may mắn có lộc ăn uống hoặc được tặng những món quà có giá trị vật chất cao từ những người yêu mến mình. Cánh cửa giàu sang đang mở rộng, bạn chỉ cần tự tin bước tới và nắm bắt trọn vẹn những đặc ân mà vũ trụ ban tặng.

* Lưu ý chung:

Dù dòng tiền đổ về dồi dào nhờ cục diện cát tường, ba con giáp tuổi Thìn, tuổi Sửu, tuổi Thân vẫn cần đề phòng tâm lý chủ quan để không lọt vào bẫy tiêu dùng phung phí. Do đặc tính của nạp âm Bích Thượng Thổ thiên về sự kiên cố và thủ thế, các bản mệnh nên ưu tiên tích lũy hoặc tái đầu tư an toàn thay vì dốc vốn vào các dự án mang tính đỏ đen, lướt sóng nhanh.

Sự xuất hiện của các hung tinh ẩn tàng trong ngày Kim Thủy tương sinh nhắc nhở bạn cần rà soát kỹ lưỡng mọi điều khoản hợp đồng nhằm tránh rủi ro pháp lý hoặc tranh chấp lợi ích. Việc duy trì thái độ hòa nhã, tôn trọng nguyên tắc chung sẽ là chìa khóa giúp bạn bảo vệ thành quả tài lộc khỏi sự dòm ngó của những kẻ tiểu nhân ghen ghét. Cuối cùng, bạn hãy chú ý cân bằng giữa thời gian làm việc và nghỉ ngơi để giữ gìn sức khỏe, đồng thời trích một phần lộc nhỏ làm việc thiện để nuôi dưỡng năng lượng may mắn lâu dài.

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.