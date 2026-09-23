Nhà riêng của Thiều Bảo Trâm

Không gian sống của Thiều Bảo Trâm là một căn hộ tầng cao tọa lạc tại khu chung cư cao cấp ở TP.HCM.

Thiều Bảo Trâm không chỉ gây ấn tượng với chất giọng ngọt ngào, visual xinh đẹp mà còn được yêu thích bởi gu thời trang sành điệu cùng khả năng biến hóa đa dạng. Trái ngược với phong cách ăn vận “style nào cũng cân đẹp”, tổ ấm của nữ ca sĩ lại mang một màu sắc khá khác biệt, thiên về vẻ đẹp tối giản, nhẹ nhàng và đề cao cảm giác thư thái. Gu thẩm mỹ của Thiều Bảo Trâm dường như được thể hiện khá rõ trong cách cô chăm chút cho tổ ấm. Không chạy theo những món nội thất cầu kỳ hay cách decor quá kiểu cách, nữ ca sĩ ưu tiên sự gọn gàng, tinh tế, tạo nên một không gian vừa hiện đại vừa tràn ngập cảm giác ấm cúng. Trong clip review nhà do Misthy đăng tải, Thiều Bảo Trâm cũng hé lộ chi tiết về căn hộ tầng cao thuộc một khu chung cư cao cấp tại TP.HCM, khiến người xem thích thú trước không gian sống đời thường của cô.

Căn hộ tầng cao của Thiều Bảo Trâm có thiết kế rộng thoáng, trong đó khu bếp và phòng khách kết nối với nhau theo lối không gian mở. Từ cửa bước vào, đi qua khu vực sảnh là có thể bắt gặp ngay căn bếp nhỏ xinh được bài trí hiện đại, gọn gàng. Nữ ca sĩ lựa chọn gam đen cho hệ tủ và mặt bàn vân đá, tạo điểm nhấn cá tính nhưng vẫn hài hòa với tổng thể. Bàn ăn được đặt ngay cạnh khu vực nấu nướng, sử dụng tông trắng sáng để tạo sự tương phản nhẹ nhàng và giúp không gian thêm bắt mắt. Thường xuyên tự nấu ăn tại nhà nên Thiều Bảo Trâm trang bị khá đầy đủ các thiết bị gia dụng cần thiết. Chiếc tủ lạnh cỡ lớn đặt cạnh khu vực nấu nướng cũng sử dụng gam đen, tạo sự đồng bộ với hệ tủ và mặt bàn. Có thể thấy từ nội thất đến cách bố trí không gian sống của Thiều Bảo Trâm đều ưu tiên sự gọn gàng, tiện lợi trong sinh hoạt.

Đối diện khu bếp chính là phòng khách thoáng đãng, không quá rộng nhưng ghi điểm nhờ phần cửa sổ cỡ lớn mở ra tầm nhìn bao quát không gian thành phố. Đây cũng là một trong những điểm “ăn tiền” của căn hộ, giúp phòng khách luôn ngập ánh sáng và có cảm giác rộng thoáng hơn. Trái ngược với hình ảnh nữ tính, điệu đà thường thấy, Thiều Bảo Trâm lại lựa chọn cách decor khá giản dị cho tổ ấm của mình. Phòng khách gần như không có quá nhiều món đồ trang trí cầu kỳ, chủ yếu gồm bộ sofa, tivi cùng hệ thống loa phục vụ nhu cầu nghỉ ngơi, giải trí. Một vài món decor như đèn cây và tranh treo tường được thêm vào vừa đủ để không gian có điểm nhấn mà vẫn giữ được vẻ gọn gàng, tinh tế. Đặc biệt, phòng khách của Thiều Bảo Trâm còn được bố trí tới 4 chiếc loa, trong đó 2 chiếc phục vụ nhu cầu nghe nhạc, 2 chiếc còn lại dành cho những buổi hát karaoke mỗi khi bạn bè, người thân ghé chơi.

Căn hộ của Thiều Bảo Trâm có 2 phòng ngủ, vì vậy nữ ca sĩ đã tận dụng một phòng để làm không gian thay đồ riêng. Căn phòng được bố trí hệ thống tủ và kệ treo khá đa dạng, giúp cô có thêm nhiều không gian để lưu trữ quần áo và giày dép. Với đặc thù công việc của người nghệ sĩ, không mấy khó hiểu khi phòng thay đồ của Thiều Bảo Trâm ngập tràn váy áo và phụ kiện. Và dù số lượng đồ khá nhiều, mọi thứ vẫn được sắp xếp ngay ngắn theo từng khu vực, tạo cảm giác gọn gàng và dễ tìm kiếm mỗi khi cần "lên đồ".

Phòng ngủ master của Thiều Bảo Trâm tiếp tục giữ trọn tinh thần hiện đại, tối giản của toàn bộ căn hộ. Trong clip review, Misthy ví von không gian này chẳng khác nào một căn phòng khách sạn bởi cách decor tinh gọn, đặc biệt là bộ chăn ga gối mang tông trắng đơn giản, sạch sẽ. Không quá nhiều đồ đạc hay chi tiết trang trí, không gian nghỉ ngơi của Thiều Bảo Trâm, phòng vẫn tràn ngập cảm giác ấm cúng và thư thái. Hệ cửa kính lớn là một điểm cộng, vừa đưa ánh sáng tự nhiên vào phòng vừa mở ra khoảng view thành phố thoáng đãng, rất hợp để tận hưởng những phút giây nghỉ ngơi. Nhà vệ sinh bên trong phòng ngủ master lại mang một sắc thái khác với sự kết hợp giữa gam đen và chất liệu gỗ, tạo cảm giác sang trọng, hiện đại. Thiều Bảo Trâm vẫn trung thành với cách bài trí tối giản, gần như giữ nguyên những nội thất có sẵn của căn hộ và chỉ bổ sung thêm kệ treo tường để đựng mỹ phẩm. Cách decor tiết chế này khiến không gian vừa gọn gàng, tiện dụng vừa giữ được vẻ hiện đại, tinh tế.