Bên trong căn nhà của Jennie (BLACKPINK): Nội thất xa xỉ, riêng chiếc giường đã 3 tỷ đồng

Jennie gắn liền với hình ảnh sang chảnh và không gian sống của cô cũng phản ánh rõ gu thẩm mỹ xa hoa.

Không chỉ có tài năng ấn tượng cùng phong cách thời trang và sức hút trên sân khấu mà Jennie (BLACKPINK) còn gây chú ý bởi cuộc sống xa hoa. Một trong những bất động sản gắn liền với tên tuổi nữ thần tượng là căn villa tại Hannam-dong, khu nhà giàu nổi tiếng ở Seoul có giá trị ước tính lên tới hàng tỷ won.

Hannam-dong thường được ví như Beverly Hills của Hàn Quốc, là nơi sinh sống của nhiều chính trị gia, doanh nhân tài phiệt và nghệ sĩ nổi tiếng. Khu vực này có vị trí đắc địa, với tầm nhìn hướng ra sông Hàn và núi Namsan. Đặc biệt, UN Village - khu dân cư cao cấp nằm trong Hannam-dong gây choáng ngợp bởi những căn hộ, biệt thự có giá từ 3 đến 10 tỷ won (khoảng 54 - 180 tỷ đồng).

Không chỉ được giới thượng lưu săn đón vì vị trí và cảnh quan, UN Village còn được xem là nơi có phong thủy tốt nhờ thế đất tựa núi, hướng sông. Đây cũng là khu vực từng được nhắc đến trong ca khúc UN Village của Baekhyun (EXO), khiến nhiều người hâm mộ Kpop tò mò về nơi ở của các ngôi sao.

Căn villa gắn với Jennie nằm trong khu The House, một khu nhà riêng tư ở sâu bên trong UN Village. Dù không phải khu dân cư khép kín hoàn toàn, nơi đây vẫn có lực lượng bảo vệ tuần tra thường xuyên, hạn chế sự chú ý từ bên ngoài. Được biết, căn nhà có diện tích 430m², gồm 4 phòng ngủ và 3 phòng tắm trải rộng trên 2 tầng với giá trị dao động từ 5,5 đến 6,5 tỷ won (khoảng 99 - 117 tỷ đồng).

Trong vlog từng chia sẻ, Jennie cho biết cô sống cùng mẹ. Vì vậy, căn villa không chỉ là không gian riêng của nữ ca sĩ mà còn mang dáng dấp của một tổ ấm gia đình. Những thông tin về nơi ở hiện tại của cô không được cập nhật đầy đủ, nhưng căn nhà này vẫn thường được nhắc đến khi nói về cuộc sống của Jennie.

Bên trong villa, điểm gây ấn tượng đầu tiên là hệ cửa kính cao 2 tầng, giúp ánh sáng tự nhiên tràn vào phòng khách. Ánh sáng phản chiếu trên nền đá cẩm thạch tạo cảm giác rộng rãi và sang trọng. Trái với suy đoán ban đầu rằng Jennie sống ở căn hộ hướng thẳng ra sông Hàn, vlog từng hé lộ không gian ở tầng thấp hơn, có khu vực hiên riêng với những hàng cây xanh được sắp đặt gọn gàng.

Khu bếp được thiết kế theo dạng mở, nổi bật với đảo bếp lớn phủ mặt đá cẩm thạch và bề mặt kim loại phản chiếu, tạo hiệu ứng không gian rộng hơn. Tủ bếp màu trắng giúp tổng thể sáng sủa, liền mạch với các thiết bị âm tủ như tủ lạnh cỡ lớn, lò nướng và tủ làm mát rượu có kệ gỗ. Khu giặt giũ bên cạnh cũng được làm mới với tường và tủ màu trắng, thay cho tông gạch đất nung của thiết kế ban đầu.

Gần bếp là một góc thư giãn nhỏ với ghế ngồi, cây xanh và hệ đèn trang trí nổi bật. Đây là nơi mà giọng ca Like Jennie đọc sách, uống trà hoặc nghỉ ngơi sau lịch trình bận rộn. Cô cũng từng để lộ một góc tập luyện tại nhà với máy chạy bộ nhỏ và dụng cụ hỗ trợ yoga, giữ thói quen vận động ngay trong không gian riêng.

Phòng ngủ của Jennie ít được tiết lộ, nhưng từng thu hút sự chú ý khi Mnet TMI News đề cập đến chiếc giường Hästens mà cô sở hữu có giá lên tới 170 triệu won (khoảng 3,06 tỷ đồng). Những căn phòng tắm trong các hình ảnh giới thiệu The House cũng mang phong cách cao cấp với đá cẩm thạch trắng vân xám, lavabo đôi, vòi sen và bồn tắm hình oval đặt cạnh cửa sổ kính cao sát trần.

Gu thẩm mỹ của Jennie còn thể hiện qua những món nội thất mang tính trang trí. Chiếc gương Seletti x TOILETPAPER hình thỏi son từng xuất hiện trong các bức ảnh OOTD của cô và các thành viên BLACKPINK. Trong khi đó, sofa Bubble Mini của Roche Bobois với sắc xanh pastel tạo điểm nhấn vui mắt, kết hợp nét nghệ thuật và phong cách hiện đại.

Từ vị trí đắc địa, thiết kế rộng rãi đến những món nội thất được lựa chọn kỹ lưỡng, căn villa cho thấy một khía cạnh khác trong cuộc sống của Jennie. Không gian ấy vừa đáp ứng nhu cầu nghỉ ngơi riêng tư, vừa phản ánh gu thẩm mỹ đặc trưng của nữ thần tượng nổi tiếng với phong cách thời trang cá tính.