Căn nhà 7 tỷ view sông Sài Gòn của MC "chân dài nhất Việt Nam"

Cơ ngơi của nữ MC gây ấn tượng với tông trắng chủ đạo, view "triệu đô" nhìn ra sông Sài Gòn.

MC Thanh Thanh Huyền (SN 1996) là gương mặt quen thuộc với khán giả qua nhiều chương trình, bản tin và sự kiện lớn nhỏ. Nữ MC gây ấn tượng bởi khả năng dẫn song ngữ Anh - Việt trôi chảy, chất giọng cuốn hút cùng biệt tài ghi nhớ những kịch bản dài mà không cần cầm giấy. Sở hữu nhan sắc trẻ trung cùng đôi chân dài 1,1m, Thanh Thanh Huyền được mệnh danh là một trong những nữ MC có “đôi chân kiếm Nhật” ấn tượng nhất Vbiz. Cô cũng từng thử sức tại Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015 và lọt Top 15 chung cuộc, trước khi tiếp tục đại diện Việt Nam tại Miss Charm 2023 và ghi tên vào Top 20.

Ở tuổi 30, Thanh Thanh Huyền có sự nghiệp ngày càng thăng hoa, đồng thời sở hữu khối tài sản đáng chú ý sau nhiều năm hoạt động trong nghề. Trong đó, căn hộ riêng rộng khoảng 70m² với view đắt giá nhìn ra sông Sài Gòn là một trong những tài sản đáng chú ý, có giá trị ước tính khoảng 7 tỷ đồng. Nữ MC đã mua căn hộ ở dạng thô rồi chi gần 2 tỷ đồng để cải tạo theo đúng sở thích. Vì vậy, không gian sống không chỉ đẹp mắt, tiện nghi mà còn mang đậm dấu ấn cá nhân.

Căn hộ của MC Thanh Thanh Huyền lấy tông trắng làm chủ đạo, không quá chú trọng vào những món nội thất cầu kỳ mà thiên về sự tối giản, tinh gọn. Ngay từ cửa bước vào, hệ thống tủ được bố trí khéo léo giúp gia tăng đáng kể không gian lưu trữ mà vẫn giữ cho căn hộ cảm giác thoáng đãng, không bị bí bách. Một điểm dễ nhận thấy trong cách bài trí của Thanh Thanh Huyền là cô yêu thích những đường nét bo tròn, từ hệ tủ đến các món đồ nội thất, tạo cảm giác mềm mại và hài hòa cho tổng thể. Phần sàn nhà vân đá là chi tiết góp phần làm không gian thêm sang trọng, thanh lịch, đồng thời tạo điểm nhấn vừa đủ cho căn hộ dù cách decor không hề cầu kỳ.

Đi qua khu vực sảnh vào nhà, Thanh Thanh Huyền bố trí một góc bàn trà nhỏ xinh, vừa là nơi thư giãn vừa có thể tận dụng cho nhiều hoạt động trong ngày. Khi cần, đây có thể trở thành góc ăn uống, thưởng trà hoặc ngồi làm việc khá tiện lợi. Không gian cũng được nữ MC chăm chút bằng những bình hoa nhỏ đặt trên bàn, thêm chút sắc màu và sức sống, giúp góc nhà vốn tối giản trở nên mềm mại, có điểm nhấn hơn.

Góc phòng khách trong căn hộ của Thanh Thanh Huyền gây ấn tượng với bộ sofa dài kết hợp bàn trà có thiết kế bo tròn mềm mại, họa tiết vân đá đồng điệu với phần sàn nhà, tạo tổng thể hài hòa và sang trọng. Phòng khách nằm ngay cạnh ban công nên luôn giữ được cảm giác thoáng đãng, rộng mở, đồng thời đón được nhiều ánh sáng tự nhiên vào nhà. Khu vực ban công cũng được nữ MC tận dụng để trồng nhiều cây xanh, vừa tạo thêm khoảng xanh cho căn hộ vừa mang đến cảm giác thư thái, gần gũi với thiên nhiên. Đặc biệt, đây còn là góc “đắt giá” khi từ ban công có thể phóng tầm mắt ngắm sông Sài Gòn và toàn cảnh thành phố, biến nơi đây thành một không gian thư giãn lý tưởng ngay giữa lòng đô thị.

Khu vực bếp nấu của Thanh Thanh Huyền được thiết kế tiện lợi, bố trí thoải mái để việc nấu nướng trở nên thuận tiện hơn. Tông trắng vẫn được sử dụng làm màu chủ đạo, trong khi hệ tủ bếp phía trên được nhấn nhá bằng gam xanh, tạo thêm điểm màu trẻ trung cho không gian mà không làm mất đi vẻ thanh lịch. Ngay cạnh khu vực nấu nướng là một góc riêng để bố trí máy giặt và máy sấy. Khu vực này được ngăn cách bằng cửa, vừa giúp các thiết bị được sắp xếp gọn gàng, vừa hạn chế cảm giác bừa bộn, giữ cho tổng thể căn bếp luôn thoáng và chỉn chu.

Phòng ngủ của Thanh Thanh Huyền sở hữu cửa sổ kính lớn, mở ra view thành phố đẹp mắt và đồng thời đưa nguồn ánh sáng tự nhiên ngập tràn vào căn phòng. Nữ MC sử dụng đồng bộ hệ cửa và tủ với thiết kế liền mạch, giúp không gian trông gọn gàng, rộng thoáng. Tổng thể phòng ngủ vẫn giữ đúng tinh thần tối giản nhưng không hề đơn điệu, trái lại mang vẻ sang trọng, thanh lịch, trở thành một góc nghỉ ngơi lý tưởng để thư giãn và tận hưởng những khoảng thời gian riêng tư sau ngày dài bận rộn.