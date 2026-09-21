Biệt thự của nam BTV có profile "khủng" nhất VTV: Sân vườn rộng, bên trong có một căn phòng rất đặc biệt

Bận rộn với công việc truyền hình nhưng Việt Khuê vẫn duy trì việc dạy Toán. Căn nhà của anh vì thế có những không gian được thiết kế rất riêng, vừa dành cho gia đình vừa phục vụ công việc.

Nhắc đến những gương mặt quen thuộc của Ban Thể thao VTV, Việt Khuê là cái tên được nhiều khán giả nhớ đến qua hàng loạt chương trình như “360 độ thể thao”, “Thể thao 24/7”, “Nhịp đập 360 độ thể thao”... hay những lần xuất hiện với vai trò bình luận viên tại các giải đấu lớn. Không chỉ có sự nghiệp truyền hình đáng chú ý, nam BTV sinh năm 1983 còn sở hữu profile học tập khiến nhiều người bất ngờ.

Việt Khuê là con trai của Giáo sư Toán học Nguyễn Hữu Việt Hưng - người được trao tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân. Từng là học sinh lớp chuyên Toán, Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, anh giành giải Ba kỳ thi Học sinh giỏi Quốc gia năm 2002. Sau đó, Việt Khuê theo học hệ Cử nhân Khoa học Tài năng của Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội và tốt nghiệp với điểm trung bình 9,45. Năm 2006, anh được vinh danh là Thủ khoa của các Thủ khoa những trường đại học trên địa bàn Hà Nội.

Vốn định nối nghiệp bố, Việt Khuê lại bất ngờ rẽ hướng sang truyền hình sau khi tham gia chương trình “Người hâm mộ cùng bình luận World Cup 2006”. Từ một người có nền tảng Toán học nổi bật, anh bén duyên với nghề MC, BTV và bình luận viên thể thao, gắn bó với công việc này cho tới hiện tại. Song song với truyền hình, nam BTV vẫn duy trì công việc dạy Toán.

Ngoài đời, Việt Khuê có tổ ấm cùng người vợ cũng làm trong lĩnh vực truyền hình. Hai vợ chồng có hai con và hiện sinh sống trong một căn nhà bề thế tại Hà Nội. Căn biệt thự của gia đình Việt Khuê được vợ chồng anh hoàn thiện vào đầu năm 2023. Điều đặc biệt là ngôi nhà không được xây dựng trên một mảnh đất mới mà nằm trên chính phần đất gia đình có từ nhiều năm trước. Việt Khuê từng chia sẻ đây là mảnh đất do bố anh mua từ nhiều năm trước, sau đó được gia đình trao lại để xây dựng tổ ấm.

Nhìn từ bên ngoài, căn nhà gây chú ý với thiết kế khá bề thế, sử dụng hai gam xanh - trắng làm màu chủ đạo. Phần mặt tiền kết hợp giữa nét hiện đại với một số chi tiết mang cảm giác cổ điển, tạo cho tổng thể vẻ vừa chỉn chu vừa có phần lãng mạn. Không cần quá nhiều chi tiết cầu kỳ, cách phối màu cùng phần cổng và tường bao đã khiến căn nhà có diện mạo khá nổi bật. Đây cũng là kiểu không gian dễ nhận ra ngay từ bên ngoài, thay vì đi theo phong cách biệt thự trung tính thường thấy.

Một trong những điểm thú vị nhất của căn nhà lại nằm ở khoảng không gian phía trước và xung quanh nhà. Gia đình Việt Khuê sở hữu một khoảng sân khá rộng, đủ để bố trí nhiều hoạt động khác nhau. Có thời điểm, nam BTV còn lắp hẳn lưới pickleball để cùng vợ con chơi thể thao tại nhà. Không gian này vì thế không đơn thuần là sân trước mà trở thành một khu vực sinh hoạt chung của cả gia đình.

Nếu bên ngoài gây ấn tượng bởi diện tích và khoảng sân rộng, không gian bên trong lại được bố trí theo hướng gọn gàng, ấm cúng hơn. Phòng khách, khu vực ăn uống và bếp được sắp xếp tương đối thoáng, tạo cảm giác liền mạch giữa những không gian sinh hoạt chung. Căn nhà cũng thường xuyên được gia đình thay đổi cách trang trí theo từng dịp trong năm. Từ Giáng sinh đến Tết Nguyên đán, những món đồ decor theo mùa xuất hiện trong nhà, khiến không gian sống có thêm màu sắc thay vì giữ nguyên một cách bài trí cố định.

Một chi tiết khá đặc biệt trong căn biệt thự là phòng dành riêng cho việc dạy học của Việt Khuê. Dù đã có công việc ổn định tại VTV, nam BTV vẫn duy trì niềm đam mê với Toán học và mở lớp giảng dạy. Bởi vậy, thay vì tận dụng tạm một góc trong phòng khách hay bàn ăn, anh bố trí riêng một không gian phục vụ việc dạy học. Căn phòng có bàn ghế và khu vực để sách, mang dáng dấp của một lớp học thu nhỏ ngay trong nhà.

Từ một căn nhà có sân rộng để cả gia đình chơi thể thao đến không gian riêng cho công việc dạy Toán, tổ ấm của Việt Khuê được thiết kế theo hướng phục vụ khá rõ nhu cầu sinh hoạt của từng thành viên. Đặc biệt, căn nhà không quá thiên về kiểu nhà chỉ để trưng bày, căn biệt thự này được gia đình sử dụng như một không gian sống đúng nghĩa: có chỗ vui chơi, khu vực ăn uống ngoài trời, những góc nhỏ để trang trí theo mùa và cả một căn phòng dành cho công việc của chủ nhà.